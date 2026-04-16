Crimen y Justicia

Apuñaló en el cuello a su ex pareja tras una discusión en Rosario y se dio a la fuga

La mujer se encuentra bajo observación médica. De acuerdo con lo que pudo relatar a los policías, el agresor la atacó tras una discusión y huyó por el techo de la casa

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El hecho ocurrió en una casa ubicada en Centeno al 2500 en la ciudad de Rosario (Google Maps)
El hecho ocurrió en una casa ubicada en Centeno al 2500 en la ciudad de Rosario (Google Maps)

Una mujer de 35 años fue apuñalada en el cuello en la zona sur de Rosario por su ex pareja. La victima permanece internada bajo observación en el Hospital Centenario. Por su parte, el atacante se dio a la fuga.

El hecho sucedió el martes por la noche en una vivienda ubicada en la calle Centeno al 2500. El hombre fue identificado como C. P, de 38 años, que la habría apuñalado luego de una discusión.

De acuerdo con las fuentes policiales citadas por La Capital, el episodio se reportó cerca de las 21 horas tras una llamada a la Central de Emergencias 911, que alertó sobre la presencia de una mujer herida por arma blanca.

Efectivos del Comando Radioeléctrico arribaron al lugar tras la denuncia, donde la víctima informó que su ex pareja la había agredido, pero escapó por el techo de la casa poco antes del arribo policial. La mujer presentaba una profunda herida en el cuello y tuvo que ser asistida por el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), quienes la asistieron en el lugar antes de trasladarla al Hospital Centenario.

En el marco del operativo, la Policía de Investigaciones (PDI) incautó dos cuchillos que habrían sido empleados en el ataque y que serán enviados a analizar. Mientras tanto, la fiscal Carla Ranciari mantiene activa la búsqueda del sospechoso.

Entre enero y febrero de 2026, Argentina registró 45 femicidios, de los cuales siete ocurrieron en Santa Fe y cuatro en Rosario. Así lo indica un informe reciente del Observatorio Mercedes Pagnutti, que también advierte sobre el impacto de la crisis económica en la vulnerabilidad de mujeres y diversidades. Según el estudio, el 55,5% de los femicidios se produjeron en la vivienda de la víctima o compartida con el agresor, lo que evidencia las dificultades de muchas mujeres para alejarse de contextos violentos debido a la dependencia económica.

La víctima fue derivada al Hospital Centenario de Santa Fe (Google Maps)
La víctima fue derivada al Hospital Centenario de Santa Fe (Google Maps)

El ataque que sufrió la mujer apuñalada por su expareja en la zona sur de Rosario se suma a una serie de episodios graves de violencia de género que atraviesan la ciudad.

En menos de una semana, la Justicia de Rosario dictó dos sentencias por delitos contra la integridad sexual. Según informó Cadena 3, ambos fallos recayeron sobre acusados que mantenían vínculos de confianza o de parentesco con las víctimas. Los dos condenados recibieron penas de 10 años de prisión efectiva.

El primer juicio concluyó el viernes 10 de abril, cuando la jueza de primera instancia Hebe Marcogliese sentenció a Tomás E., de 22 años, por abuso sexual con acceso carnal en grado consumado. De acuerdo con lo detallado, el tribunal consideró probado que el acusado abusó de una mujer en su domicilio de Rosario en abril de 2023, aprovechando una relación de confianza. Además, se le atribuyó otro episodio, también con acceso carnal, y amenazas coactivas contra otra mujer, con quien también mantenía un vínculo cercano. Ambos hechos fueron investigados por la fiscal Cecilia Marcolin Loberse, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual.

El segundo proceso judicial se resolvió el lunes siguiente en sala 7 del Centro de Justicia Penal de la ciudad. En este caso, la jueza de primera instancia Valeria Pedrana condenó a Domingo A., de 71 años, a 10 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la relación con las víctimas y por la situación de convivencia preexistente, así como por abuso sexual simple. La fiscal Mariangeles Lagar demostró que el acusado sometió reiteradamente a dos menores de edad, ambas descendientes suyas, entre los 6 y 12 años, valiéndose de amenazas y del contexto familiar.

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