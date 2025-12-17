Cultura

La Academia del Cine Argentino incorporó a Juan Minujín y Andrés Di Tella a su comisión directiva

La reunión de renovación de la comisión directiva congregó a más de ochenta participantes y abordó el futuro de la industria cinematográfica, con especial interés en la situación del INCAA

Miembro de la Academia de Cine reunidos en una cena luego de la reunión que renovó su comisión directiva

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas Argentinas renovó su conducción en una asamblea que reunió a más de ochenta participantes y que estuvo marcada por la preocupación ante el futuro del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), tras la reciente modificación del financiamiento cultural derivada del artículo 195 de la reforma laboral. En este contexto, la institución sumó al actor y director Juan Minujín y al director y escritor Andrés Di Tella a su Comisión Directiva, reforzando su compromiso con la representatividad y la defensa del sector audiovisual.

Durante la jornada, que concluyó con una cena en la que participaron referentes del cine argentino como Jeanine Meerapfel —cineasta, guionista y productora argentino-alemana, presidenta de la Akademie der Künste de Berlín y promotora de alianzas europeas en defensa de la libertad artística—, la asamblea abordó en profundidad el impacto de los cambios legislativos sobre el INCAA. También estuvo presente Luis Scalella, productor argentino y presidente reelecto del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), quien actualmente es el único latinoamericano al frente de esta federación global.

La directora argentino-alemana Jeanine Meerapfel junto a Juan Minujín, incorporado a la comisión directiva de la Academia de Cine

La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: Hernán Findling asumió la presidencia, acompañado por Sabrina Farji como vicepresidenta primera y Daniel Pensa como vicepresidente segundo. Pablo Ingercher fue designado secretario y Vanesa Pagani tesorera. Entre los vocales figuran Inés de Oliveira, Nathalia Videla Peña, Hugo Colace, Andrea Frigerio, Andrés Di Tella y Horacio Grinberg. El equipo de revisores de cuenta lo integran Sandra Iurcovich, Martín Desalvo, Gustavo Pomeranec y Antonio Pita. Como suplentes se incorporaron Juan Minujín y Sofía Toro Policcino. Además, Bernardo Bergeret fue nombrado asesor en Relaciones y Gestiones Internacionales, mientras que Bernardo Zupnik ocupa el cargo de presidente honorario.

La asamblea, celebrada el lunes 15 de diciembre, fue considerada un hito institucional por la amplitud de la participación y el compromiso expresado por la comunidad cinematográfica. La preocupación por el futuro del INCAA y el financiamiento del cine nacional dominó el debate, en un momento que la Academia calificó como crítico para la cultura argentina.

