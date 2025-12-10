Cultura

Sale a la venta un raro libro judío de oraciones del siglo XV, saqueado por los nazis

Se espera que el manuscrito iluminado, confiscado a la dinastía bancaria Rothschild durante el Holocausto, recaude al menos cinco millones de dólares

El mahzor del siglo XV
El mahzor del siglo XV fue confiscado por los nazis a la familia Rothschild, pero recientemente fue devuelto a sus herederos (Crédito: The New York Times / Sotheby's)

En 1415, un escriba y un artista crearon un libro de oraciones para las Altas Fiestas judías, un manuscrito iluminado en hebreo lleno de ilustraciones de pájaros, unicornios y dragones de dos cabezas que estaban enmarcados por decoraciones de hojas de plata y oro para hacer brillar las páginas.

El raro libro del siglo XV, conocido como mahzor, finalmente llegó a manos de la rama austríaca de la familia Rothschild, la dinastía bancaria internacional, que lo conservó hasta que los nazis lo confiscaron a principios del Holocausto.

Ahora, después de permanecer inadvertido en el estante de una biblioteca durante décadas, el libro ha sido devuelto por Austria a la familia Rothschild y se venderá en Sotheby’s el año que viene por un valor estimado de entre 5 y 7 millones de dólares.

“Los manuscritos hebreos iluminados son extremadamente raros”, dijo Sharon Liberman Mintz, especialista en judaica de Sotheby’s, “porque, para empezar, son artículos costosos de crear, por lo que no hay tantos”.

“Cada vez que las comunidades judías fueron diezmadas o expulsadas, no necesariamente pudieron llevarse sus libros consigo”, añadió. “Entre la destrucción, la agitación y la migración, el hecho de que esto haya sobrevivido 600 años es un verdadero milagro”.

Mintz estimó que crear una obra tan única en pergamino habría llevado más de un año.

“Cualquier libro que haya sobrevivido de ese período es una rareza”, dijo Katrin Kogman-Appel, experta en manuscritos medievales y profesora de Estudios Judíos en la Universidad de Münster, en Alemania, que examinó el libro para Sotheby’s.

Creado en 1415, el manuscrito
Creado en 1415, el manuscrito iluminado está repleto de ilustraciones y textos cuidadosamente elaborados y se cree que su creación llevó más de un año (Crédito: The New York Times / Sotheby's)

Dijo que es importante que si la obra se vende a un coleccionista privado, sea alguien que “la haga accesible y visible al menos para la comunidad académica y, con suerte, para el público en general”.

Se sabe poco sobre los primeros 400 años del mahzor, que se exhibirá en la casa de subastas de Nueva York del 11 al 16 de diciembre, antes de su venta el 5 de febrero. En 1842, Salomon Mayer von Rothschild lo compró por 151 piezas de oro en Núremberg como regalo para su hijo, Anselm Salomon von Rothschild. Permaneció en la familia durante generaciones y finalmente terminó en la biblioteca de Alphonse Rothschild, capitán de caballería de la Primera Guerra Mundial y, posteriormente, presidente de la Fundación Nathaniel Freiherr von Rothschild para Enfermedades Mentales en Viena.

Durante la anexión alemana de Austria en marzo de 1938, conocida como el Anschluss, los nazis se centraron en la riqueza de la rama vienesa de la familia Rothschild. El barón Louis de Rothschild fue interceptado en el aeropuerto el 12 de marzo cuando intentaba salir del país y encarcelado ese mismo día. Los nazis lo mantuvieron como rehén durante un año mientras lo obligaban a ceder legalmente todas sus obras de arte y su fortuna.

Alphonse Rothschild y su esposa, Clarice, estaban de viaje en Londres en ese momento. Durante su ausencia, la Gestapo vació el contenido de su palacio de Viena, confiscándolo todo, incluido el mahzor.

Alphonse Rothschild y su familia emigraron más tarde a Estados Unidos, donde murió en 1942.

Muchas de las mejores obras de arte que poseían los Rothschild fueron enviadas a Alemania. Otras se incorporaron a museos austriacos. El mahzor y otros libros se enviaron directamente a la Biblioteca Nacional de Austria.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis saquearon aproximadamente cinco millones de libros de bibliotecas, museos, archivos y colecciones privadas judías de toda Europa. Algunos fueron destruidos, mientras que otros, considerados especiales, fueron enviados al Instituto para la Investigación sobre la Cuestión Judía del partido nazi en Fráncfort, una biblioteca antisemita fundada por Alfred Rosenberg, el principal ideólogo del partido nazi.

Después de haber sido sustraído
Después de haber sido sustraído a la familia Rothschild en Viena justo antes de la Segunda Guerra Mundial, el libro permaneció en el estante de una biblioteca en Austria, prácticamente sin ser detectado, durante décadas (Crédito: The New York Times / Ardon Bar / Sotheby's)

Tras la Segunda Guerra Mundial, los Rothschild de Viena recuperaron algunas de sus posesiones saqueadas, pero solo con la condición de que donaran obras de arte específicas a museos austriacos. Recuperaron más después de que las autoridades austriacas, ante la creciente presión internacional, modificaran las leyes de restitución del país, lo que llevó al gobierno, en 1999, a devolver cientos de obras de arte, muebles y joyas, valoradas en unos 40 millones de dólares, a los herederos de la familia. Posteriormente, los herederos vendieron muchas de estas obras en la casa de subastas Christie’s.

Pero nadie pareció reparar en los libros de Alphonse Rothschild en la Biblioteca Nacional, y permanecieron guardados durante décadas. En 2021, el Museo Judío de Viena montó una exposición dedicada a la rama vienesa de la familia Rothschild: «Los Rothschild de Viena: Un thriller». La Biblioteca Nacional prestó el mahzor al museo para la ocasión.

“Eso despertó la curiosidad de todos sobre cómo llegó el libro a la biblioteca”, dijo Mintz. “Los Rothschild no sabían que estaba allí. Llevaba 60 años en la biblioteca y no se había explorado ni inventariado. Una vez catalogado, no se había corrido la voz al respecto”.

Tras el espectáculo, el gobierno austriaco realizó una investigación sobre la procedencia del mahzor y, en 2023, acordó voluntariamente restituirlo a los herederos de los Rothschild. Les fue devuelto en noviembre.

Fuente: The New York Times

