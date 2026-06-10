Cultura

El Teatro San Martín hace historia en Europa con dos estrenos argentinos en festivales de lujo

El coliseo porteño llegará en junio y julio de 2026 a Alcalá de Henares y Barcelona con dos montajes que abrirán una marca inédita para el país en citas clave de la escena europea

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La temporada 2026 del Complejo Teatral de Buenos Aires impulsa coproducciones y proyección internacional
El Teatro San Martín participará en junio y julio de 2026 en dos festivales de teatro de Europa con producciones argentinas

El Teatro San Martín protagoniza en junio y julio de 2026 una doble incursión en los festivales de teatro más prestigiosos de Europa, con dos producciones que marcan la primera participación argentina en cada uno de esos encuentros.

La primera apuesta llega el 13 y 14 de junio, cuando Los locos de Valencia suba al escenario del Teatro Salón Cervantes, de Alcalá de Henares, en el marco del 25° Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro. Se trata de una comedia musical basada en la obra de Lope de Vega, con dirección de Pepa Pedroche y versión de José Luis Alonso de Santos, que reúne en escena a actores de ambas orillas del Atlántico: las argentinas Florencia Otero y Lucila Gandolfo, junto a los españoles Daniel Muriel, Arturo Querejeta, Jacobo Dicenta, Antonia Paso y Ángeles Martín. El espectáculo es una coproducción del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), la Comunidad de Madrid y Club Media.

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Es la primera vez que una obra con sello argentino integra la programación del festival de Alcalá, que lleva 25 años ininterrumpidos dedicados a preservar y renovar el patrimonio del teatro clásico español. Tras su debut en ese encuentro, la producción iniciará una gira por diversas ciudades de España.

La trama sigue a Floriano, un noble que se finge demente para ocultarse en un hospital de locos en Valencia tras creer haber cometido un crimen, y a Elvira –interpretada por Otero–, una dama recluida por error tras ser traicionada. “Los locos de Valencia demuestra la magia que reside en la poesía de Lope y que recoge la locura del amor”, afirmó Pedroche. Alonso de Santos, por su parte, planteó la pregunta que vertebra la obra: “¿Nos enamoramos porque estamos locos, o nos volvemos locos al enamorarnos?”.

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Los locos de Valencia se presentará el 13 y 14 de junio en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares durante el 25° Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro
Los locos de Valencia se presentará el 13 y 14 de junio en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares durante el 25° Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro

El segundo hito europeo llega en julio, cuando La verdadera historia de Ricardo III debute en el Festival Grec de Barcelona, los días 10 y 11 de ese mes, en el histórico Teatre Grec de Montjuïc. El espectáculo, protagonizado por Joaquín Furriel y dirigido por Calixto Bieito, también marcará un hito: será la primera producción nacional en la historia de ese festival, que este año celebra su 50° aniversario.

El montaje, estrenado el año pasado en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín con gran convocatoria, parte de un hecho real: el hallazgo de la tumba de Ricardo III en un estacionamiento de Leicester. Desde ese punto de partida, Bieito construye una reflexión sobre la maldad, el miedo y el abuso de poder, con Furriel en el papel del monarca shakespeariano. El año pasado, la obra también se presentó en los Teatros del Canal de Madrid con funciones a sala llena.

La verdadera historia de Ricardo III
La verdadera historia de Ricardo III debutará el 10 y 11 de julio en el Festival Grec de Barcelona, en el Teatre Grec de Montjuïc

Antes del viaje a Barcelona, la producción transita una gira nacional. Este fin de semana agotó las cinco funciones en el Teatro Libertador de Córdoba, el segundo coliseo más importante del país. El recorrido continúa con presentaciones en el Teatro Broadway de Rosario (11 al 14 de junio), el Teatro del Bicentenario de San Juan (19 y 20 de junio) y el Teatro Mendoza (del 26 al 28 de junio).

Fotos: Gustavo Gavotti y Carlos Furman/ prensa CTBA.

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