A 40 años de su muerte, múltiples homenajes a Jorge Luis Borges en Buenos Aires

A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires organiza homenajes con exposiciones, cursos, conversatorios, recorridos y propuestas musicales durante junio y julio

El 14 de junio de 1986, Jorge Luis Borges murió en Ginebra con 86 años. Cuatro décadas después, Buenos Aires —la ciudad que habitó, nombró y mitificó como ningún otro escritor— le devuelve la presencia con una agenda extensa: exposiciones, cursos, conversatorios, recorridos por sus geografías literarias y espectáculos musicales que se distribuyen a lo largo de junio y julio.

El eje de los homenajes es la exposición Borges, ecos de un nombre, instalada en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta. La muestra, realizada junto a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y con la colaboración de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, reúne objetos personales, primeras ediciones, manuscritos, fotografías y piezas de archivo. Entre sus atractivos figura la recreación del cuarto del departamento de Plaza San Martín, donde el escritor vivió gran parte de su vida, y un holograma que permite un acercamiento a su figura y su legado. La exposición puede visitarse hasta el 30 de agosto, con visitas guiadas programadas especialmente en el marco del anversario para el miércoles 10 de junio a las 18:30 y el domingo 14 a las 18.

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Ese mismo miércoles, a las 19, el cine del Recoleta será sede de una nueva edición del ciclo Borges 360°, programa dedicado a explorar las múltiples dimensiones del universo borgeano, bajo el título Come en casa Borges. Matías Bauso, Esther Cross y Roque Larraquy dialogarán, con moderación de Juan Maisonnave, sobre Borges, el libro de Adolfo Bioy Casares que reúne anécdotas, ocurrencias verbales y reflexiones sobre la prosa y la poesía borgeana.

La Biblioteca Miguel Cané –Carlos Calvo 4319, CABA–, institución en la que Borges se desempeñó laboralmente entre 1938 y 1946, también integra la agenda del homenaje. El jueves 11 de junio a las 18, en el Espacio Borges de esa entidad, se ofrecerá la charla Biografía y literatura comparada. Dos enfoques sobre Borges a 40 años de su muerte, a cargo de Lucas Adur y Eugenio López Arriazu, con moderación de Jerónimo Ledesma y organización compartida con el Departamento de Letras y la Secretaría de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La biblioteca suma además un recorrido por su muestra permanente dedicada al escritor, con fotografías, documentos y objetos vinculados a su trayectoria, que permite un acercamiento a distintos momentos de su vida y su trayectoria literaria.

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El ciclo Borges 360° en el Recoleta propone una charla sobre Borges, el libro de Adolfo Bioy Casares, con Matías Bauso, Esther Cross y Roque Larraquy

El sábado 13, de 16 a 17:30, la Casa de la Cultura –Av. de Mayo 575, CABA– propone Borges a la carta en el Salón Dorado: un encuentro participativo en el que el público podrá compartir fragmentos y citas de la obra del autor. La actividad, enmarcada en el Día del Escritor, incluye una selección de textos de la escritora y periodista Agustina Rabaini, pensada para sumar nuevos lectores y también para los que ya transitan su obra.

El Centro Cultural San Martín –Sarmiento 1551, CABA– brinda el curso virtual Leyendo a Borges, a cargo de Daniel Balderston, uno de los mayores especialistas internacionales en la obra borgeana. Los encuentros se realizarán los martes de junio, hasta el 30 inclusive, de 18 a 19:30. Balderston guiará la lectura de cuentos del autor en diálogo con el contexto histórico, su biografía y los manuscritos originales.

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En el marco del Año Borges, la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad convoca a una edición especial del concurso Buenos Aires en 100 Palabras. La inscripción permanecerá abierta hasta el 13 de julio a las 20 e invita a que residentes de todas las edades narren la vida cotidiana porteña en relatos de hasta cien palabras, con inspiración en la brevedad y la precisión características de la escritura borgeana.

El Centro Cultural San Martín ofrece el curso virtual Leyendo a Borges, en el que Daniel Balderston analiza cuentos del autor junto con su biografía, el contexto histórico y los manuscritos originales

Los Bares Notables de la Ciudad se suman con un ciclo de charlas, espectáculos musicales y recorridos que se extiende entre junio y julio. El viernes 12 de junio a las 18, Susana Sassano abrirá el ciclo en el Café La Poesía con la charla Buenos Aires y Borges: Historias de coraje en las orillas. El jueves 18, Daniel Mecca presentará en el London City Introducción a la vida y literatura de Borges, en la que propondrá un recorrido por la formación literaria del autor, su genealogía familiar y la construcción de su universo narrativo. El viernes 19 de junio, a las 17:30, el guía Daniel Vega recorrerá El Colonial para dar cuenta de los lugares de Buenos Aires que marcaron la vida de Borges y quedaron en sus textos. El ciclo de conferencias cierra el viernes 26 de junio a las 18 en el Claridge’s Bar, con la disertación La mujer en la obra de Borges, a cargo de María Rosa Lojo, sobre la presencia de personajes femeninos en la narrativa borgeana.

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Las propuestas musicales completan la programación junto con dos recorridos. El sábado 20 de junio a las 19, Gabriela Elena presentará en el London City Para las seis cuerdas, espectáculo basado en el libro de milongas de Borges. El Claridge’s Bar será escenario de Milongas borgeanas, con Ariel Pirotti y Lautaro Mazza, que interpretarán composiciones del escritor musicalizadas por Astor Piazzolla, Aníbal Troilo, Sebastián Piana y Carlos Guastavino. La cita será el jueves 16 de julio a las 19.

La muestra "Borges, ecos de un nombre" en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta reúne objetos personales, manuscritos, primeras ediciones y una recreación del cuarto de Borges en Plaza San Martín

Los dos recorridos guiados sin costo a cargo de Daniel Vega tendrán lugar el jueves 23 de julio a las 15, que partirá de la antigua sede de la Biblioteca Nacional, en México 564, para recorrer instituciones y bares presentes en la geografía literaria borgeana. Mientras que el segundo se realizará el martes 28 de julio a las 15 desde la Confitería Saint Moritz, en Maipú 994, e incluirá sitios estrechamente vinculados con la biografía del escritor, como la Plaza San Martín, las Galerías Pacífico y el Centro Cultural Borges.

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Fotos: gentileza Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires (CCR; Martin Bonetto).