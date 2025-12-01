Tras más de un siglo, aparece un ejemplar perdido de poemario de Manuel Machado

Manuel Machado

El hallazgo de un ejemplar completo de uno de los primeros poemarios de Manuel Machado, publicado en Barcelona en 1895 y considerado perdido durante más de un siglo, ha reconfigurado el panorama de la investigación sobre la lírica española de finales del siglo XIX.

Este volumen, que reúne versos del joven poeta sevillano y de su compañero de bohemia Enrique Paradas, permaneció fuera del alcance de los estudiosos hasta que, en enero de 2022, fue adquirido por el bibliófilo y antólogo Manuel Márquez de la Plata a través de una librería anticuaria catalana.

Durante décadas, la comunidad académica creyó que el único vestigio de este poemario era un ejemplar incompleto conservado en la Biblioteca Machado de la Institución Fernán González, dependiente de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. A este volumen le faltaban la mayoría de las páginas atribuidas a Manuel Machado, lo que impedía conocer con precisión la extensión y el contenido de su contribución.

Las principales bibliografías, incluida la editada por la Biblioteca Nacional española en 1976, identificaban la obra bajo el título de ‘Etcétera’ y le asignaban 126 páginas, aunque sin advertir la posible ausencia de las últimas hojas. Otras referencias bibliográficas de los años setenta repetían el mismo título y, en algún caso, calificaban un ejemplar completo como un “volumen inencontrable”.

Antonio Machado y su hermano Manuel

La confusión sobre el título y la integridad del poemario se mantuvo hasta el otoño de 1979, cuando el poeta y profesor Miguel d’Ors, tras analizar el ejemplar mutilado de Burgos, publicó en la revista académica Cuadernos de Investigación Filológica de la Universidad de La Rioja un artículo titulado “Donde se enmienda un error de las bibliografías Manuelmachadinas”.

En ese texto, d’Ors aclaró que el libro, firmado “Paradas-Machado”, no se llamaba Etcétera, sino & Versos, y que en la cubierta figuraba como & Colección de poesías. D’Ors interpretó el uso del símbolo “&” como una muestra del gusto personal de Machado por los títulos singulares, recordando otros poemas suyos titulados con signos como ‘¡...!’, ‘***’ y ‘....?’.

El análisis de d’Ors aportó detalles sobre la mutilación del ejemplar de Burgos: de las 126 páginas, las 120 primeras correspondían a versos de Paradas, mientras que las seis restantes incluían el nombre de Manuel Machado, el encabezado de una posible sección titulada ‘Bocetos’ y un único poema, ‘Ruinas’, ya publicado en el primer poemario conjunto del año anterior, ‘Tristes y alegres’.

D’Ors dedujo que resultaba improbable que la aportación de Machado se limitara a seis páginas y un solo poema, por lo que era evidente que faltaba una parte sustancial del libro. En su artículo, animó a los investigadores a buscar el poemario perdido en las bibliotecas, pero advirtió que debían rastrearlo bajo el título “&” y no “Etcétera”. A pesar de este llamamiento, ni entonces ni tras la reedición de su artículo en el libro Estudios sobre Manuel Machado (Renacimiento, 2000), se tuvo noticia de la aparición de un ejemplar íntegro.

El libro se titula '&. Colección de poesías', pero ha sido conocido antes como 'Etcétera' y '& versos'

La situación cambió radicalmente a comienzos de 2022, cuando Manuel Márquez de la Plata localizó el poemario en una oferta en línea de una librería anticuaria catalana, que lo vendía por unos pocos cientos de euros. Tras adquirirlo, comprobó que el volumen, impreso en 1895, constaba de 191 páginas, es decir, 65 páginas más que el ejemplar mutilado de Burgos.

Las poesías de Machado ocupaban desde la página 121 hasta la 191 y estaban divididas en dos secciones: ‘Bocetos’ y ‘Poesías en prosa’. En total, los versos del poeta sevillano en este poemario superaban los ochenta. Aproximadamente la mitad de estos poemas ya habían aparecido en publicaciones de la época, como La Caricatura, o fueron incluidos posteriormente en otros libros de Machado, pero la otra mitad no figuraba —al menos con el mismo inicio— en las últimas Poesías Completas publicadas en 2019 por la editorial Renacimiento.

Márquez de la Plata, movido por su admiración hacia Miguel d’Ors y en agradecimiento por los momentos de satisfacción que le habían proporcionado sus escritos, decidió enviarle por correo certificado una fotocopia de las páginas con las poesías de Machado. D’Ors, ya jubilado y residente en Galicia, recibió el envío con sorpresa y entusiasmo, y lo incorporó a su colección de primeras ediciones de su poeta favorito, a quien había dedicado años de estudio.

Tres años después, en la primavera de 2025, el periodista y escritor Víctor Olmos, que trabaja en una biografía de Manuel Machado, contactó telefónicamente con d’Ors para consultarle sobre el poemario. Durante la conversación, d’Ors le reveló que, gracias a Márquez de la Plata, disponía de una fotocopia de las páginas del libro supuestamente perdido y le relató cómo había llegado a sus manos.

Manuel Machado (Crédito: Wikimedia)

Olmos, a punto de cumplir noventa años y con experiencia periodística, intuyó que el ejemplar podría ser único y constituir una primicia literaria, ya que, en el ámbito de la bibliografía, nada es definitivo, pero no se tiene constancia de otro ejemplar.

Olmos sugirió a d’Ors que narrara la historia del poemario perdido y hallado en algún medio, especialmente en un momento en que los Machado acaparaban la atención pública tras la exposición Los Machado. Retrato de Familia, celebrada en Sevilla, Burgos y Madrid.

D’Ors consideró que la iniciativa correspondía a su propietario, Márquez de la Plata. Finalmente, Olmos se puso en contacto con él, quien aceptó la propuesta de informar sobre la existencia del poemario para conocimiento de expertos, biógrafos y bibliógrafos machadianos.