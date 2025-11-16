Cultura

Juliette Binoche sostiene: “El objetivo es cambiar la forma de pensar de la gente, plantear preguntas”

La actriz francesa recibió el Giraldillo de Honor y compartió su visión sobre la autenticidad emocional en el arte, destacando la importancia de escuchar la voz interior para innovar en el cine

“Haces cosas nuevas cuando confías en lo que sientes”, dijo este viernes la actriz francesa Juliette Binoche sobre el documental In-I In Motion, con el que ha debutado como directora.

Antes de recibir el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla (España), explicó a la prensa que la intuición es un factor clave en el proceso creativo de una película.

“Puedes aprender en las escuelas o leer libros, pero definitivamente es algo que es intuitivo y es como hacer algo nuevo”, añadió la actriz (París, 1964).

Acerca de este trabajo, un documental sobre una actuación de Binoche con al coreógrafo británico Akram Khan, la actriz confesó: “Sabía que hacíamos algo muy especial”.

Robert Redford vio el espectáculo y, al terminar, vino a hablar conmigo. Me dijo que tenía que hacer una película sobre el espectáculo. En ese momento supe que tenía razón”, relató la artista.

Juliette Binoche, actriz, directora y guionista de In-I In Motion (Special Screenings), ofreció una rueda de prensa antes de recibir el Giraldillo de Honor en el Festival de Cine Europeo de Sevilla (EFE /Jose Manuel Vida)

En referencia a las críticas sobre la película, indicó que no sabe realmente lo que piensa la gente, ya que casi siempre está enfocada en su próximo proyecto.

“Siento entusiasmo cuando presento una película o cuando participo en una sesión de preguntas y respuestas. Y con este documental, como paso más tiempo respondiendo preguntas y viajando por el mundo, puedo ver realmente el impacto que está teniendo”, recalcó.

“La vida versa sobre el presente”, aseguró la actriz, que vive “día a día, proyecto a proyecto”, comentó.

“El objetivo es cambiar la forma de pensar de la gente, plantear preguntas o llegar a lugares donde nunca se ha estado y donde nada de esto había ocurrido antes”, planteó.

Por otro lado, Binoche explicó que no necesita dos meses de vacaciones entre proyectos porque, “cuando realmente estás en una posición de entrega, no te cansas tanto”.

“De hecho, recuperas la energía, porque estás muy metida en lo que te encanta hacer”, argumentó.

Con respecto a su larga trayectoria y los diversos directores con los que ha trabajado, la actriz comentó que le encanta estar a las órdenes de Anthony Minghella, Krzysztof Kieślowski, Leos Carax, incluso con Jean Luc Godard, “que no era el más fácil”.

Binoche admitió que está “encantada” con ser directora de la Academia de Cine Europeo, “57 países en total”.

“Es muy importante estar juntos para tener una fuerza que defienda nuestras almas, nuestros territorios, nuestro ser”, señaló.

“Como comunidad del arte cinematográfico -concluyó-, damos prioridad al arte por encima del negocio. Al otro lado del Atlántico (en alusión a EE.UU.) es distinto: allí lo primero son los negocios, y por eso les resulta tan difícil obtener apoyo”.

Fuente: EFE

