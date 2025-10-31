Cultura

A días de su show en Buenos Aires: Dua Lipa y una recomendación que potencia a la literatura argentina

La estrella británica incluyó una obra de terror de la autora Mariana Enriquez en su plataforma Service95

Guardar
Dua Lipa recomienda 'Los peligros
Dua Lipa recomienda 'Los peligros de fumar en la cama' de Mariana Enriquez y potencia la visibilidad internacional de la literatura argentina - (AP)

Dua Lipa sorprendió a su audiencia internacional al recomendar Los peligros de fumar en la cama, de la autora argentina Mariana Enriquez, dentro de su plataforma cultural a pocos días de presentarse en Buenos Aires.

La cantante sumó el libro a una selección dedicada al terror, como parte de los festejos de Halloween, y aumentó la visibilidad global de la obra, reafirmando su interés por la producción literaria local.

La llegada de Dua Lipa a Buenos Aires está confirmada para el 7 y 8 de noviembre, fechas en las que presentará en el estadio River Plate su espectáculo Radical Optimism Tour, respaldado por el lanzamiento de su tercer álbum de estudio.

La llegada de Dua Lipa
La llegada de Dua Lipa a Buenos Aires el 7 y 8 de noviembre genera expectativas por su Radical Optimism Tour y su interés cultural local - (@dualipa/ X)

El vínculo de la artista británica con la cultura argentina se remonta a 2022, cuando, durante su Future Nostalgia Tour, recorrió sitios emblemáticos de la ciudad y visitó librerías como El Ateneo Grand Splendid, donde compró libros de historia y arte. Esta afinidad quedó reflejada en su cuenta de Instagram y en Service95, su plataforma de recomendaciones culturales.

Service95, fundada en 2021 y lanzada el 3 de febrero de 2022, es un boletín semanal y un sitio web desde el que Dua Lipa difunde selecciones de libros, música, arte, gastronomía, entrevistas y reflexiones sociales.

Por este medio, la artista construyó un puente cultural con millones de seguidores. En una edición, Service95 también recomendó Cosas que perdimos en el fuego y destacó: “La escritora Mariana Enríquez, finalista del Premio Internacional Booker, debe figurar en cualquier lista de ficción latina contemporánea”.

El libro de Mariana Enriquez
El libro de Mariana Enriquez aborda temas como la muerte, las obsesiones y lo sobrenatural desde una perspectiva social argentina - (Crédito: Nora Lezano)

Los peligros de fumar en la cama, publicado en 2017, reúne doce relatos en los que Mariana Enriquez explora el terror a partir de la vida cotidiana. Temas como la muerte, las obsesiones y fenómenos sobrenaturales surgen en escenarios urbanos y rurales de la Argentina actual.

La autora desarrolla un estilo que fusiona elementos tradicionales del género—fantasmas, brujas, apariciones—con una visión personal y moderna, lo que consolidó una voz reconocida en la literatura de terror contemporánea.

La crítica internacional valoró la obra de Enriquez, comparándola con Shirley Jackson, Thomas Ligotti y Julio Cortázar. Sus relatos, traducidos a varios idiomas, atrajeron la atención de medios como The New Yorker y The Guardian, que subrayaron el impacto simbólico de su literatura en la ficción latinoamericana actual.

Dua Lipa impulsa el Club
Dua Lipa impulsa el Club de lectura Service95 con selecciones mensuales de libros para sus seguidores - ( Vía Instagram: @club de lectura service95)

El libro muestra a distintos personajes enfrentando situaciones extremas que alteran la normalidad de sus vidas: niñas que desentierran huesos en el jardín, apariciones en balnearios, obsesiones con enfermedades, rituales clandestinos y duelos marcados por la violencia.

La autora expone cómo lo siniestro invade espacios comunes, incorporando un realismo social donde las fracturas de la sociedad argentina se convierten en materia literaria.

La elección de Dua Lipa fortalece la circulación global de la literatura argentina. El libro de Mariana Enriquez se suma a otros títulos nacionales que la artista promovió, como No es un río de Selva Almada y A lo lejos de Hernán Díaz.

Service95, la plataforma cultural de
Service95, la plataforma cultural de Dua Lipa, impulsa la difusión de autores argentinos y obras de ficción latinoamericana - (Dua Lipa vía Instagram)

Esta última novela desempeñó un papel inesperado en la vida personal de Lipa, ya que resultó decisiva en su vínculo con el actor británico Callum Turner.

Ambos coincidieron leyendo la obra, hecho que la cantante interpretó como una señal para iniciar una relación: “Estábamos leyendo el mismo libro. Para mí fue una señal clara. Estábamos 1000% destinados a estar juntos”, confesó la artista en una entrevista con British Vogue.

La novela, publicada en 2022 y galardonada con el Premio Pulitzer de Ficción, examina la construcción del poder económico y la manipulación de la verdad desde distintos enfoques. En Service95, Lipa entrevistó a Díaz y profundizó en la relación entre literatura, riqueza e identidad.

La novela 'Trust' de Hernán
La novela 'Trust' de Hernán Díaz unió a Dua Lipa y Callum Turner en una conexión literaria que derivó en compromiso - (Dua Lipa vía Instagram)

La recomendación de la artista, con más de 88 millones de seguidores en Instagram, amplifica el alcance de la literatura argentina y coloca a sus autores ante públicos diversos, justo antes de uno de los eventos musicales internacionales más esperados del año en el país.

Los peligros de fumar en la cama, la visibilidad de escritores nacionales y el cruce entre la música y la cultura literaria se potencian así en la voz de una figura influyente del pop global.

Temas Relacionados

Literatura argentinaDua LipaMariana EnriquezService95Los peligros de fumar en la camaHernán DíazSelva AlmadaCallum TurnerRadical Optimism TourNewsroom BUE

Últimas Noticias

Subastan el excéntrico inodoro de oro de Maurizio Cattelan: cómo será el evento en Nueva York

La obra “America”, famosa por su polémica historia y por su extraordinaria fabricación, que debutó en el Guggenheim y fue robada en el Reino Unido, se exhibirá en el edificio Breuer antes de su venta en Sotheby’s

Subastan el excéntrico inodoro de

Halloween, claves de redacción para escribir correctamente en este día

Esta fecha es una de las más esperadas del año por la teatralidad y oportunidad para lucir vistosos disfraces

Halloween, claves de redacción para

Oro, surrealismo y arte: el collar Swirling Sea de Dalí protagoniza una venta sin precedentes en Francia

La pieza creada a partir de un diseño de 1954, con perlas, diamantes y zafiros, duplicó su valoración en la subasta de Sotheby’s y marcó un récord en la semana de Art Basel Paris

Oro, surrealismo y arte: el

El regreso de la Virgen con el Niño: un robo sin resolver, la búsqueda internacional y el misterio de las páginas perdidas del Renacimiento

Cuatro décadas después, una obra maestra reaparece en Roma tras un periplo por subastas y mercados clandestinos. La policía aún desconoce el destino de otras piezas desaparecidas. El enigma persiste

El regreso de la Virgen

El robo en el Louvre sacude a los museos del mundo y plantea el dilema entre arte y seguridad

Tras el reciente incidente en París que expuso vulnerabilidades en los sistemas de protección, directores y expertos debaten cómo equilibrar accesibilidad y cuidado de las obras

El robo en el Louvre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los cheques rechazados por falta

Los cheques rechazados por falta de fondos crecieron casi 30% en septiembre

Día Mundial del Lémur: el 95% de las especies está en peligro de extinción

Una joven transmitió su muerte en un vivo de TikTok y detuvieron a su ex pareja por instigación al suicidio

Preocupación en las aerolíneas por los paros de controladores: “Será imposible reprogramar vuelos y se perderán millones”

Receta de brownies sin harina ni azúcar, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
De Carrington a Miyake: cómo

De Carrington a Miyake: cómo las tormentas solares extremas podrían desafiar a la tecnología moderna, según un experto

Día Mundial del Lémur: el 95% de las especies está en peligro de extinción

¿El origen de la diversidad animal fue un microbio? Así empezó la vida compleja en la Tierra, según un estudio

Israel entregó los cuerpos de 30 palestinos mientras avanza el acuerdo de alto el fuego

La iglesia más alta del mundo está en Barcelona: la Sagrada Familia marcó un nuevo hito en la arquitectura religiosa

TELESHOW
Ivana Figueiras habló sobre su

Ivana Figueiras habló sobre su romance con Darío Cvitanich y negó haber sido “la tercera en discordia”

La mamá de Lourdes Fernández tras el regreso de su hija a los escenarios: “Quiero que vuelva la persona que conozco”

La sofisticada celebración de cumpleaños de Nicole Neumann: amigos íntimos, torta simbólica y DJ

L-Gante habló de su crisis con Maxi El Brother y la disputa por sumas millonarias: “Lo voy a reclamar”

Mario Pergolini volverá a la Rock & Pop para celebrar los 40 años de la emisora