Cultura

El arte autóctono y el contemporáneo de la Amazonía toman el museo etnográfico de París

El Museo Branly-Chirac presenta a artistas amazónicos, investigadores y colectivos autóctonos para dialogar con su acervo

Por Nerea González

Guardar
París explora los futuros posibles de la Amazonia a través del arte autóctono

El arte contemporáneo de la Amazonia y las visiones de futuro que sus artistas y comunidades proponen para este vasto territorio -a la vez tan famoso como, en realidad, desconocido en el mundo occidental- se despliegan en una nueva exposición este otoño en París, en el Museo del muelle Branly-Jacques Chirac.

“Todo el mundo ha oído hablar de la Amazonia, pero la gente no sabe realmente de qué se trata. Pensamos a menudo que se trata solo de una selva virgen habitada por indígenas genéricos de los que no sabemos gran cosa”, explicó Leandro Varison, antropólogo del museo y uno de los dos comisarios de esta muestra, titulada Amazonia. Creaciones y futuros autóctonos.

Abierta al público hasta el 18 de enero próximo, la exposición combate esas percepciones superficiales y exotizadas acerca de un territorio que se extiende por seis países diferentes y en el que se hablan más de 300 lenguas.

“También estamos hablando de Francia, porque la Guayana Francesa es territorio francés. La frontera más extensa de Francia es la que limita con Brasil, la región con mayor biodiversidad es la de Francia”, recordó Varison sobre esta parte de la Amazonia.

El Museo del Quai Branly
El Museo del Quai Branly de París propone una exposición que combina piezas de sus colecciones antropológicas de la Amazonía con otras de artistas contemporáneos de la región

Para mostrarla como el mosaico de culturas que en realidad es, el museo etnográfico parisino invitó a participar en esta muestra a artistas amazónicos, investigadores y colectivos autóctonos cuyas aportaciones -algunas de ellas creadas especialmente para esta exposición- dialogan con los fondos de la colección del propio museo.

Es un recorrido que incluye fotografías, pinturas, objetos cotidianos abandonados por pueblos que viven en completo aislamiento, pequeñas esculturas o artesanías varias, como los tocados del pueblo Krôkrôkti (del territorio amazónico brasileño) elegidos para dar la bienvenida al visitante.

Son elementos que desde Europa se analizan como pertenecientes a la esfera de lo tradicional, apuntó Varison, pero que para estas comunidades autóctonas son arte del siglo XXI.

“Hemos querido interrogarnos sobre esta categoría de arte contemporáneo, para mostrar una contemporaneidad vista por los autóctonos”, detalló este antropólogo y también director adjunto del departamento de investigación y enseñanza del Museo del muelle Branly-Jacques Chirac.

El recorrido que incluye fotografías,
El recorrido que incluye fotografías, pinturas, objetos cotidianos abandonados por pueblos que viven en completo aislamiento, pequeñas esculturas y artesanías

Futuros de preservación

Frente a la idea eurocéntrica que imagina la Amazonia como un lugar anclado en el pasado, la exposición la defiende también como un espacio de creación de futuros, en toda su pluralidad. Y concretamente de futuros de preservación, compartidos con toda la humanidad, frente al proyecto de “destrucción” que impone el capitalismo globalizado.

“Nos encontramos ante una visión paradójica, porque o bien queremos desarrollar la Amazonia, queremos transformar la selva en pastos, en campos de soja para criar ganado, o bien queremos preservar la Amazonia, es decir, queremos ponerle una campana”, reflexionó Varison.

Son los propios artistas autóctonos -quienes a menudo reparten sus vidas entre el mundo urbano y sus comunidades- los que proponen salidas para esas aparentes contradicciones.

Es el caso del pintor colombiano de origen inga Carlos Jacanamijoy, quien a través de los colores y la abstracción abre “portales” que conectan con sus antepasados chamanes.

“La pintura me ha salvado la vida prácticamente”, admitió Jacanamijoy, quien ante el lienzo se propone sobre todo “romper estereotipos” con creaciones sinestésicas que atacan los sentidos a través del color.

La muestra reflexiona igualmente sobre
La muestra reflexiona igualmente sobre temas de debate tan actuales como las repatriaciones de los objetos artísticos espoliados

“Lo que yo pinto es para que el espectador sienta como que se le abre un portal para ingresar a un mundo en el que hay seres humanos que tienen una relación estrecha con la naturaleza”, precisó el artista.

La muestra reflexiona igualmente sobre temas de debate tan actuales como las repatriaciones de los objetos artísticos espoliados que están en manos de los grandes museos occidentales.

En este caso se plantea desde una dimensión diferente, a través de la presencia de artistas como el peruano Brus Rubio Churay, quien a través de la colección del Museo del muelle Branly-Jacques Chirac pudo rastrear y reconstruir la mitología perdida de los antiguos habitantes de su Pucaurquillo natal y plasmarla en sus cuadros.

Otras visiones, como la del brasileño Denilson Baniwa, quien ejerció también como comisario de esta muestra, cuestionan el contacto con los blancos como si fueran “extraterrestres” con capacidad para “destruir el mundo”, según explicó él mismo este lunes.

“No es verdad que la Amazonia sea un lugar intocable o remoto, hay muchos puntos de encuentro”, insistió Baniwa durante la presentación de la exposición a la prensa.

Fuente: EFE. Fotos: EFE/ Isabel Rodríguez Ramiro

Temas Relacionados

Museo Quai BranlyParísAmazoníaarteMuseo Branly-Chirac

Últimas Noticias

Las Catrinas mexicanas, en una muestra homenaje al Día de Muertos

La exposición de Nora Lanzieri en Azulay Art fusiona fotografía e instalaciones para explorar la tradición mexicana, invitando al público a reflexionar sobre la memoria y el arte como vínculo cultural

Las Catrinas mexicanas, en una

Restituyen una obra de Kirchner expoliada por los nazis

Una obra de Ernst Ludwig Kirchner, expoliada a una familia judía durante el siglo XX, fue devuelta a sus descendientes y donada al Virginia Museum of Fine Arts

Restituyen una obra de Kirchner

El caso Rubens: arte robado, redes internacionales y la fragilidad de la protección patrimonial europea

La recuperación de dos obras maestras de Rubens tras años de investigación revela las debilidades en la seguridad museística y la sofisticación de las redes globales de tráfico de arte

El caso Rubens: arte robado,

Nick Cave sorprende con una escultura en realidad virtual que desafía la gravedad en Detroit

El artista estadounidense Nick Cave lleva su creatividad a otro nivel con una pieza monumental que solo puede vivirse con gafas de realidad virtual en la exposición Seen/Scene, fusionando arte, tecnología y emociones

Nick Cave sorprende con una

Cuál es la ciudad europea más citada en la literatura del último siglo

Un estudio que analizó más de 25 millones de novelas publicadas entre 1920 y 2019 coloca a sitios europeos en la cima del ranking

Cuál es la ciudad europea
ÚLTIMAS NOTICIAS
Argentina ante una elección legislativa

Argentina ante una elección legislativa clave para el gobierno de Javier Milei

Elecciones 2025: de Bullrich a Taiana, qué dijeron los principales candidatos y dirigentes luego de votar

Caputo aseguró que el dólar se va a mantener dentro de la banda, pero se negó a señalar un precio

Tragedia en Misiones: un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 9 muertos y 29 heridos

Robo al diputado Cervi: el gobierno neuquino dijo que los delincuentes se equivocaron de víctima y rechazó una incidencia política

INFOBAE AMÉRICA
India y China reanudaron los

India y China reanudaron los vuelos directos tras cinco años de tensiones fronterizas

Argentina ante una elección legislativa clave para el gobierno de Javier Milei

La respuesta de María Corina Machado al despliegue de EEUU en el Caribe: “Maduro inició la guerra, el presidente Trump la está terminando”

Restituyen una obra de Kirchner expoliada por los nazis

Rusia le informó a Estados Unidos sobre el cerco a 10.000 soldados ucranianos

TELESHOW
Murió a los 66 años

Murió a los 66 años Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Buenos Vecinos

Tini Stoessel enfrentó las críticas por su llanto viral y aconsejó a sus seguidores: “No se dejen condicionar”

Mirtha Legrand votó en las Elecciones 2025 y la recibieron con aplausos: “Me vestí con los colores de la patria”

El contundente cambio de estilo de Nicki Nicole que deslumbró y sorprendió a sus fanáticos

Elecciones Legislativas 2025: así votan los famosos en las urnas