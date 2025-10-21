Un pianista estadounidense ganó el prestigioso concurso Chopin

Eric Lu, pianista estadounidense, gana el Concurso Internacional de Piano Chopin

El pianista estadounidense Eric Lu ganó el primer premio en el prestigioso Concurso Internacional de Piano Chopin, según informaron el martes los organizadores polacos del certamen.

El concurso —que se celebra cada cinco años en la patria de Frédéric Chopin— es considerado una puerta de entrada a la gloria de la música clásica, ya que los ganadores suelen tocar en los principales escenarios del mundo y firmar contratos discográficos.

“Esto es un sueño hecho realidad”, dijo Lu, de 27 años, a los periodistas en Varsovia, agradeciendo “a todos los amantes de Chopin en todo el mundo”.

Graduado del Instituto Curtis de Música en Filadelfia, Lu participó en la edición de 2015 del concurso, donde terminó en cuarto lugar.

Los pianistas que aspiraban al primer premio participaron en una competencia de varias etapas para demostrar sus habilidades en diversas formas musicales compuestas por Chopin, incluyendo polonesas, sonatas y mazurcas.

El certamen culminó con una ronda final en la que 11 pianistas interpretaron uno de los dos conciertos para piano de Chopin y su Polonesa-Fantasía, considerada notoriamente difícil de dominar.

Entre los ganadores anteriores del concurso figuran algunos de los nombres más importantes de la música clásica, como Maurizio Pollini, Martha Argerich y Krystian Zimerman.

El pianista estadounidense Garrick Ohlsson, quien ganó el primer premio en 1970, presidió el jurado que eligió al ganador de este año.

“Tuvimos una serie de discusiones muy difíciles sobre cuestiones artísticas, y realmente nos llevó todo este tiempo”, dijo Ohlsson tras las casi cinco horas de deliberaciones del jurado.

“Pero en realidad superamos los obstáculos, y creo que hemos tomado una excelente decisión para el concurso de este año”, añadió.

Interés récord

El canadiense Kevin Chen, de 20 años, terminó en segundo lugar y el chino Zitong Wang, de 26 años, ocupó el tercero.

El ganador recibe un premio de 60.000 euros (70.000 dólares).

Pianistas jóvenes de entre 16 y 30 años podían participar en el concurso, que se celebró por primera vez en 1927, y los organizadores en Varsovia recibieron un número récord de más de 600 solicitudes para la edición de este año.

Solo alrededor de una décima parte de ellos superó un complejo proceso de clasificación que incluyó una ronda preliminar en Varsovia.

El último evento, celebrado en 2021 tras ser pospuesto por la pandemia de Covid, terminó con el pianista canadiense Bruce Liu obteniendo el mayor galardón.

Transmitido en directo por YouTube, el concurso atrajo un interés récord en línea y reunió a aficionados a la música de todo el mundo.

“Vine aquí solo para escuchar este concierto”, dijo a la AFP Kosei Harada, un estudiante japonés de 21 años que vive en Alemania, tras la etapa final del concurso y el veredicto.

“En realidad, quería que el premio lo ganara un japonés. Pero también me encantó la actuación de Eric Lu. Así que está bien para mí”, dijo Harada.

Las entradas para el concurso se agotaron en 30 minutos desde su lanzamiento en línea, y las de la ronda final se vendieron en dos minutos.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Aleksandra Szmigiel y Wojtek Radwanski/ AFP.