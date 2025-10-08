Cultura

Can Xue o Murnane, favoritos al Nobel de Literatura, con Vila-Matas y Rivera en apuestas

La comunidad literaria espera el veredicto de la Academia Sueca, con escritores como Vila-Matas, Rivera Garza y Murakami entre los posibles ganadores, pese a que las apuestas no siempre aciertan en sus pronósticos

Guardar
Can Xue (centro) y László
Can Xue (centro) y László Krasznahorkai (derecha) comparten favoritismo en las principales casas de apuestas literarias, al igual que gana Gerald Murnane (izquierda)

El australiano Gerald Murnane, la china Can Xue y el húngaro László Krasznahorkai son los favoritos de los medios de comunicación y de las casas de apuestas para hacerse este jueves con el Premio Nobel de Literatura, para el que también parecen tener opciones el español Enrique Vila-Matas o la mexicana Cristina Rivera Cruz.

Listas en que, como suele ser habitual, aparecen el japonés Haruki Murakami, el rumano Mircea Cartarescu, el británico Salman Rushdie, el estadounidense Thomas Pynchon, la canadiense Anne Carson o el argentino César Aira.

Aunque estar en los primeros puestos de las quinielas no suele ser sinónimo de premio. El año pasado la ganadora fue la surcoreana Han Kang, una autora que cotizaba bajo en las casas de apuestas, lo que demostró una vez más que las opiniones de la sociedad no son las mismas que las de los miembros de la Academia Sueca.

Será el secretario permanente de la academia, Mats Malm, el encargado de anunciar el jueves, a partir de las 13:00 horas (11:00 GMT) quién es el ganador de este año.

El argentino César Aira (foto)
El argentino César Aira (foto) y el español Enrique Vila-Matas mantienen su presencia en las quinielas del Nobel de Literatura

¿Segundo Nobel de Literatura para Australia?

Después de que el año pasado el premio viajara por primera vez a Corea del Sur, de la mano de Han Kang, este 2025 podría suponer el segundo Nobel de Literatura para Australia, tras el ganado en 1973 por Patrick White.

Será así si gana el extravagante Murnane, que nunca ha estado entre los autores más populares, pero que es el “más importante escritor vivo angloparlante del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar”, según opinó el novelista estadounidense Mark Binelli en un artículo publicado en The New York Times en 2018.

Es el número uno de la casa de apuestas británica Nicer Odds, mientras que Can Xue y Krasznahorkai empatan a la cabeza en otra popular web, Ladbrokes.

Si gana Murnane, Oceanía sería el continente menos galardonado, seguido de África, con 5 premios; Asia (7); América (20, de los que 12 son del Norte, 6 de Latinoamérica y dos del Caribe) y 88 de Europa (con Francia, con 14, en lo alto de la tabla). En total 121 premiados en 117 ediciones con tan solo 18 mujeres galardonadas.

El Nobel de Literatura 2025
El Nobel de Literatura 2025 podría marcar el segundo galardón para Australia si gana Gerald Murnane

El listado de mujeres se ampliaría si gana Can Xue -seudónimo de Deng Xiaohua-, una popular autora de estilo surrealista y representante del movimiento experimental.

Mientras que Krasznahorkai, uno de los escritores húngaros más leídos y traducidos, aparece por primera vez entre los favoritos para el Nobel de Literatura.

Un Nobel en español

Al igual que la mexicana Cristina Rivera Garza, que ganó el Premio Pulitzer en 2024 en la categoría de memorias por El invencible verano de Liliana, un reconocimiento que la situó de pronto entre los nombres destacados de la literatura mundial, pese a que ya tenía una gran trayectoria que lo merecía en la que ha destacado por jugar con los límites entre ficción y no ficción.

El argentino César Aira sí lleva ya varios años apareciendo en las quinielas para el Nobel por una amplia obra de más de cien títulos en la que destacan las novelas cortas de los más diversos estilos, desde la ficción al ensayo, el teatro o el cómic.

El español Enrique Vila-Matas (foto)
El español Enrique Vila-Matas (foto) y la mexicana Cristina Rivera Garza figuran entre los favoritos al Nobel de Literatura

Y otro autor que aparece de manera recurrente como favorito al Nobel o al Cervantes es el español Enrique Vila-Matas, cuyos libros cautivan “por su inteligencia crítica, su humor e ironía”, en palabras del jurado que le otorgó en 2015 el Premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en Lenguas Romances.

La lista de favoritos es interminable e incluye otros nombres, como los de la canadiense Margaret Atwood, el australiano Alexis Wright o el indio Amitav Ghosh.

Fuente: EFE.

Fotos: Fundación Finestres/ Instagram y archivo.

Temas Relacionados

Premio Nobel de LiteraturaCan XueCésar AiraGerald MurnaneAcademia SuecaEnrique Vila-MatasCristina Rivera GarzaLászló Krasznahorkai

Últimas Noticias

Letras, diseño y emoción: así es la exposición ‘Hangeul’ que reimagina el alfabeto coreano y lo convierte en arte

La muestra en el Centro Cultural Coreano, que comienza este 8 de octubre, invita a los participantes a sumergirse en un recorrido multisensorial donde la tradición se fusiona con la innovación, y la creatividad visual y sonora

Letras, diseño y emoción: así

“Una voz que incomode de verdad”: quién debería ganar el Nobel de Literatura según la Inteligencia Artificial

“Hay veces en que el mundo no necesita claridad., necesita una grieta”, respondió ChatGPT. Y defendió su elección con argumentos

“Una voz que incomode de

Lectura ininterrumpida y performance en el Bellas Artes, dos jornadas de arte contemporáneo

El museo presenta una intervención de Federico Racca y una activación coreográfica de Ludmila Mazzucchelli como parte de su apuesta por la creación y el arte performático actual

Lectura ininterrumpida y performance en

“La ira no aparece de golpe, es el resultado de todo lo que no dijimos a tiempo”: un audiolibro de Gisela Gilges para estar mejor

“El secreto es lo que hacemos con lo que nos pasa”, dice la coach. Y da algunas pistas de cómo hacerlo. Es parte de una serie para escuchar

“La ira no aparece de

Trueno se une a Gorillaz en “The Manifesto”, una canción que reflexiona sobre la trascendencia de la vida

El rapero argentino es la figura central del nuevo single de la banda británica, en un nuevo anticipo del álbum “The Mountain” que será editado en 2026

Trueno se une a Gorillaz
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: las acciones argentinas

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 8% en Wall Street y también rebotaron los bonos

Diputados aprobó un proyecto que restringe el uso de los DNU pero hubo cambios y ahora deberá volver al Senado

18 allanamientos en la villa 1-11-14: buscan los celulares de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela

Un feroz incendio arrasó con viviendas y un taller en Rosario: dos casas colapsaron

Chubut: se registraron ráfagas de viento que superaron los 200 km/h y hubo destrozos en algunas localidades

INFOBAE AMÉRICA
Canadá refuerza su defensa en

Canadá refuerza su defensa en el Ártico con un radar avanzado para detectar amenazas de misiles

Tras la caída de Lecornu, Macron nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas

Cómo un peculiar rastro de más de 126.000 años permite reconstruir el clima y la vida de la prehistoria

¿Venezuela está a punto de implosionar?

Ucrania instó a los aliados europeos a aumentar la compra de armas estadounidenses para Kiev

TELESHOW
Bad Bunny habló sobre la

Bad Bunny habló sobre la energía del público argentino: “Todo el mundo está consciente que es diferente”

La dura confesión de Germán “Tripa” Tripel sobre la etapa posterior a Mambrú: “Estuve como un año deprimido”

El radical cambio de look de Damián Betular: “Es muy raro verme así después de tantos años”

Las fotos de la preescucha íntima de “In the city”, el tema que reúne a Charly García con Sting

Marixa Balli habló de los rumores que la involucran en las grabaciones de Masterchef Celebrity