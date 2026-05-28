La ONU destinará fondos de emergencia para mitigar el impacto de El Niño en Guatemala

Personal de la ONU distribuye ayuda en una comunidad de Guatemala afectada por inundaciones, tras la asignación de fondos de emergencia para mitigar el impacto de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sistema de Naciones Unidas, Guatemala, iniciará el 1 de junio un plan humanitario de seis meses en 38 municipios para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño, ante la previsión de una canícula prolongada que podría reducir la producción de granos básicos en distintas regiones del país, según explicó el coordinador residente Miguel Barreto durante la presentación del Informe Anual 2025 al presidente Bernardo Arévalo.

La intervención apunta a beneficiar a unas 700 mil personas y se concentrará en zonas vulnerables a la sequía, la inseguridad alimentaria y la desnutrición, según Barreto. El programa atenderá comunidades clasificadas en fase 3 y fase 4 de vulnerabilidad alimentaria y se ejecutará con diez organizaciones: cinco agencias de la ONU y cinco organizaciones no gubernamentales.

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Barreto indicó que el programa cuenta con financiamiento del gobierno de Estados Unidos, que aportó USD 60 millones al Fondo Regional de Emergencia de OCHA. Con esos recursos, las organizaciones pondrán en marcha proyectos de agua y saneamiento, nutrición, protección y asistencia humanitaria.

“Creemos que estas actividades van a, sin duda, paliar el posible impacto del fenómeno de El Niño, particularmente la situación que vamos a tener probablemente desde el mes de junio, que es una canícula prolongada que va a afectar la producción de granos en el país”, dijo Barreto.

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Coordinador residente de Naciones Unidas en Guatemala, Miguel Barreto (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

La ONU desplegará transferencias, pozos y brigadas nutricionales en 38 municipios

La respuesta directa al riesgo previsto incluye transferencias económicas para personas de muy bajos ingresos, construcción de pozos y sistemas de abastecimiento de agua, y brigadas nutricionales que recorrerán comunidades para medir la desnutrición y responder de inmediato cuando sea necesario, según Barreto.

El funcionario añadió que el plan también contempla apoyo a familias retornadas mediante asistencia económica y acceso a salud. Las acciones se desarrollarán en municipios de departamentos del corredor seco, entre ellos Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango y Chiquimula, de acuerdo con sus declaraciones.

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“Hemos recibido una contribución financiera del gobierno de los Estados Unidos por USD 60 millones”, señaló Barreto. Sobre la ejecución territorial, agregó que las actividades “empiezan el primero de junio en estos 38 municipios”.

Las declaraciones fueron formuladas en el marco de la entrega y presentación del Informe Anual 2025 de la ONU al presidente Bernardo Arévalo. Ese documento marca, según Barreto, el cierre del ciclo de programación 2021-2025 del sistema de Naciones Unidas en Guatemala.

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La ONU informó una ejecución cercana a USD 1.000 millones durante el ciclo 2021-2025

Durante ese ciclo de cinco años, el sistema de Naciones Unidas acompañó al país con más de 375 iniciativas de desarrollo y una ejecución acumulada cercana a USD 1.000 millones, según Barreto. Solo en 2025, añadió, la ejecución alcanzó casi USD 188 millones.

Barreto sostuvo que en 2025 la ONU apoyó a que más de 4,5 millones de personas ampliaran su acceso a servicios esenciales gracias al trabajo conjunto con el Estado. También afirmó que el acompañamiento al fortalecimiento del Registro Social de Hogares permitió identificar 250 mil hogares y mejorar la capacidad estatal para orientar políticas públicas hacia la población en mayor vulnerabilidad.

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Según Barreto, el trabajo del sistema en Guatemala involucró a 25 agencias, fondos y programas, y se apoyó en la coordinación con instituciones públicas, sector privado y sociedad civil. En su intervención, describió ese esquema como una prueba de que la coordinación “no es un fin en sí mismo” sino una herramienta para generar impacto, eficiencia y respuestas efectivas para la población.

El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala señaló que los resultados compartidos buscan mostrar cómo la cooperación internacional impulsa el desarrollo sostenible y transforma vidas en todo el país, con énfasis en transparencia, datos y análisis sobre avances hacia un futuro más inclusivo y resiliente.

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