Crimen y Justicia

Detuvieron a una joven tras el robo a una casa del Country Banco Provincia: secuestraron millones de pesos, dólares y un Audi

Tras el análisis de las cámaras de seguridad del barrio privado, los investigadores localizaron a una de las sospechosas y recuperaron parte del botín. La causa sigue abierta mientras se busca al resto de los integrantes de la banda

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Efectivos de la DDI de Moreno capturaron a la joven de 19 años

Personal de la DDI Moreno-General Rodríguez de la Policía Bonaerense capturó a una joven de 19 años identificada como Abril Valentina Santandrea, quien había protagonizado un robo a una casa del Country Banco Provincia. Durante el procedimiento, secuestraron millones de pesos, dólares, un Audi y demás elementos de interés para la causa.

El hecho delictivo ocurrió el miércoles por la mañana en una casa ubicada en el barrio cerrado ubicado en Moreno. Allí, una banda de delincuentes ingresó a robar una vivienda mientras sus dueños no estaban.

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Las cámaras de seguridad del country registraron el momento en el que los sospechosos arribaron al domicilio. A las 10.01 una de las grabaciones los muestra circulando por las calles del barrio.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, minutos después ingresaron al inmueble al forzar la puerta balcón del patio trasero. Tras el robo, pasadas las 11.14, una cámara captó a los delincuentes dejando la casa que habían asaltado.

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Las cámaras de seguridad del barrio privado registraron el momento en el que los delincuentes se iban del country

De acuerdo a la denuncia de las víctimas, los ladrones se llevaron una caja de seguridad que contenía 10 mil dólares, 600.000 pesos en efectivo y diversas pertenencias personales.

A partir de las tareas investigativas, el personal de la DDI logró establecer dos domicilios presuntamente utilizados como aguantaderos en la misma localidad de Moreno. Con la intervención de la UFI N°3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, se solicitaron y obtuvieron dos órdenes de allanamiento para avanzar sobre esos lugares.

Robo Country Moreno
Abril Valentina Santandrea se encuentra detenida acusada de robo agravado por efracción

Durante los procedimientos, los efectivos procedieron a la aprehensión de Santandrea y al secuestro de un Audi A3 color blanco, que habría sido utilizado por los delincuentes durante el robo. Además, se incautaron dos teléfonos celulares, 1.140 dólares, 8.399.000 pesos, un par de ojotas marca Diésel color azul, un cargador marca Bersa, municiones de distintos calibres y marcas, cuatro llaves de bronce, una llave de ignición Chevrolet, un reproductor de DVD y un bolso de mano plástico negro marca Paraná.

Robo Country Moreno
Los agentes incautaron millones de pesos, dólares y demás elementos de interés para la causa

La investigación continúa para dar con el resto de los autores y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos. Según informaron fuentes policiales, la causa quedó a disposición de la UFI N°3, que evaluará la situación procesal de la aprehendida, quien está acusada del delito de robo agravado por efracción.

Robo Country Moreno
El Audi que fue captado circulando por el country el día del robo

El caso se suma a una serie de hechos delictivos recientes en la zona. La semana pasada, en el barrio Las Catonas de Moreno, un supermercado chino fue asaltado por una banda armada. Los delincuentes amenazaron a empleados y clientes, y escaparon con la recaudación y pertenencias.

La investigación avanzó a partir de un celular que uno de los delincuentes perdió durante la fuga. El análisis del aparato, junto con las grabaciones de las cámaras de seguridad y testimonios, permitió identificar a los sospechosos y vincular el episodio con otros robos ocurridos entre septiembre y noviembre del año pasado.

La Policía Bonaerense detuvo a cuatro sospechosos

En ese operativo, las fuerzas detuvieron a cuatro hombres, entre ellos un empleado de seguridad privada que habría aportado información para facilitar el golpe. Los allanamientos se llevaron a cabo en distintos puntos del conurbano bonaerense. Se secuestraron una pistola 9 mm, municiones, cinco celulares y prendas de vestir similares a las utilizadas durante el asalto.

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