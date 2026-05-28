Relaciones Exteriores de Honduras aclara polémica sobre la donación de 298 ambulancias provenientes de China

La Cancillería de Honduras aseguró que el proyecto de 298 ambulancias provenientes de China nunca fue ejecutado oficialmente. (FOTO: Infobae)

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional aclaró que el proyecto de donación de 298 ambulancias por parte de China nunca llegó a ejecutarse y únicamente permaneció en una fase preliminar de gestión.

Según Cancillería, una revisión técnica y documental determinó que no existe evidencia de entrega, recepción, nacionalización ni distribución de las unidades, mientras que el proceso aún mantenía aspectos administrativos y operativos pendientes.

La aclaratoria fue difundida a través de un extenso comunicado publicado en redes sociales y plataformas oficiales, luego de que en los últimos días surgieran cuestionamientos sobre el supuesto retraso o pérdida de la cooperación anunciada entre Honduras y la República Popular China.

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El Gobierno hondureño inició una revisión documental sobre proyectos de cooperación suscritos con China. (FOTO: Facebook)

En el documento, Relaciones Exteriores explicó que Honduras estableció relaciones diplomáticas con China el 26 de marzo de 2023, pero aseguró que la actual administración encontró “información dispersa, documentos incompletos y gestiones que no siempre siguieron los canales diplomáticos correspondientes”.

De acuerdo con la Cancillería, desde el 6 de abril de 2026 se inició un proceso de revisión “profundo, detallado y minucioso” de todos los documentos relacionados con la cooperación bilateral, con el objetivo de reconstruir el estado real de las negociaciones y verificar qué proyectos habían sido concretados y cuáles permanecían únicamente en fase preliminar.

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Uno de los puntos centrales del comunicado se refiere al proyecto de las 298 ambulancias anunciadas como parte de la cooperación china. Según la institución, no existe evidencia documental que confirme que las unidades hayan sido entregadas, recibidas o distribuidas en Honduras.

Además, detalló que todavía existían consultas administrativas y técnicas pendientes relacionadas con mantenimiento, operación, presupuesto y responsabilidades municipales, elementos considerados fundamentales para la ejecución de un proyecto de esa magnitud.

“Una cosa es una gestión o intención de cooperación y otra muy distinta es una donación detallada, entregada, recibida y operativa”, señaló Cancillería en una de las partes más destacadas del documento.

El comunicado oficial señala que aún existían dudas sobre mantenimiento, operación y presupuesto del proyecto. (FOTO: X)

La institución también rechazó las versiones que señalaban que el gobierno estaba dejando perder las ambulancias, argumentando que el proyecto únicamente avanzó hasta una etapa preparatoria por parte de China, sin consolidarse como una donación ejecutada oficialmente.

En ese sentido, el gobierno hondureño aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo responsable de la cooperación internacional, enfatizando que cualquier proyecto debe cumplir con procedimientos diplomáticos y administrativos formales antes de anunciarse como una ayuda concreta para el país.

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La publicación generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos sectores cuestionaron la falta de claridad sobre los acuerdos alcanzados entre Honduras y China desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace más de tres años.

Relaciones Exteriores afirmó que no existe evidencia de entrega o distribución de las ambulancias en el país. (FOTO: La Prensa)

Otros usuarios, en cambio, defendieron la postura oficial y consideraron necesario aclarar el estado real de los proyectos de cooperación, especialmente aquellos relacionados con salud y asistencia pública.

La relación bilateral entre Honduras y China ha estado marcada por anuncios de inversiones, cooperación técnica y proyectos de infraestructura desde el rompimiento de relaciones con Taiwán en 2023. Sin embargo, varios de esos proyectos continúan en proceso de negociación o planificación.

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El comunicado también señala que el gobierno hondureño continuará gestionando la cooperación internacional útil para el país, pero bajo procesos “transparentes, ordenados y jurídicamente fundamentados”.

Mientras tanto, sectores políticos y ciudadanos continúan exigiendo mayor información sobre los alcances reales de los convenios suscritos con China y el estado actual de otros proyectos anunciados en los últimos años.

La polémica sobre las ambulancias surge en un contexto de fuertes cuestionamientos sobre la capacidad del sistema sanitario hondureño y la necesidad urgente de modernizar la red de atención de emergencias en diferentes regiones del país.