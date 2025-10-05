Todos los ganadores del Festival Audiovisual Bariloche

La decimotercera edición del Festival Audiovisual Bariloche (FAB) concluyó con una ceremonia en el Puerto San Carlos, donde se entregaron los premios a las producciones más destacadas de las competencias binacionales y latinoamericanas. Este año, el evento alcanzó un récord de participación, con 99 obras seleccionadas entre más de 1.000 inscriptas, y consolidó a Bariloche como un punto de referencia para el cine regional y latinoamericano, albergando durante una semana a realizadores, productores, estudiantes y público de toda Argentina y Latinoamérica.

La gala de premiación fue encabezada por el director artístico Diego Carriqueo y la productora general Lara Decuzzi, acompañados por autoridades provinciales, jurados e invitados especiales. Durante la ceremonia, Julián Chalde, subsecretario de Industrias Creativas e Innovación, agradeció a las instituciones y al equipo de producción y administración, subrayando el esfuerzo colectivo que hizo posible el festival.

Decuzzi expresó la satisfacción del equipo organizador por la concreción de esta edición y anticipó la continuidad del evento, mientras que Carriqueo destacó el valor simbólico de la canción “Peuma”, interpretada en la apertura, y su significado como “sueño absoluto” en mapudungun, alentando a los presentes a perseguir sus propios sueños.

El jurado de la competencia de largometrajes estuvo integrado por Manque La Banca, Katia Klock y Ulises Rosell. Para los cortometrajes, participaron Matías Ballistreri, Clara Antunes y Diego Lumerman. En las categorías de videodanza, videoclips y estudiantes, el jurado estuvo conformado por Ailén Herradón, Julián Orco y Daniel Alejandro Mercado. La sección PEC Nacional – Proyectos en Construcción contó con la evaluación de Aníbal Esmoris, Romina Savary y Tato Moreno.

En la Competencia Patagónica Binacional de Largometrajes (Argentina–Chile), los premios principales recayeron en Semana Santa del 95, de Juan Pablo Lattanzi, y Ecos del fuego, de Hernán Andrade. Josefa García fue reconocida con el galardón a Mejor Interpretación por su trabajo en Suerte Josefa, mientras que Nicolás Fernández Salinas obtuvo el premio a Mejor Fotografía por Ensamble Patagonia. El reconocimiento a Mejor Sonido fue para Julio Ferraresi por Ecos del Fuego, y Guido de Paula recibió el premio a Mejor Montaje por Semana Santa del 95. Ecos del fuego también fue distinguida con los premios APIMA y Sendfiles.

En la Competencia Nacional de Largometrajes, las producciones El Atardecer de los Grillos, de Gonzalo Almeida, y López, el hombre que desapareció dos veces, de Jorge Leandro Colás, resultaron ganadoras. Sergio Podeley fue premiado por su interpretación en Gatillero, Juan Becaglia por la fotografía de Amantes en el Cielo, Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi por el sonido de Gatillero, y Karina Expósito por el montaje de López, el hombre que desapareció dos veces.

La Competencia Latinoamericana de Largometrajes distinguió a Suçuarana (Brasil), de Clarissa Campolina y Sérgio Borges, en la categoría de ficción, y a Kueka, Memoria Ancestral (Venezuela), de María de los Ángeles Peña Fonseca, en documental. Se otorgó una mención especial a la memoria de Óscar Catacora, director de Yana-Wara (Perú), y el Premio Sendfiles fue para Nosotras (Colombia), de Emilce Quevedo Díaz.

En la Competencia Patagónica Binacional de Cortometrajes, los títulos destacados fueron Censo y comportamiento, de Guido de Paula; La Búsqueda Invisible, de Bianca Fidani; y Marahoro, de Sofía Rodríguez Pizzero. El premio a Mejor Interpretación fue para Poike Tuki Mejia, Aka-hanga Rapu Tuki y Sicky Rapu Tuki por Marahoro. Iván Razza recibió el reconocimiento a Mejor Fotografía por Anticuerpo, Elena Apa a Mejor Sonido por Ventana, y Kashik Maggio junto a Guido de Paula a Mejor Montaje por Censo y Comportamiento. Entre los premios especiales, El cuero, de José Tomás Urrutia Goldsack y Hans von Marées Peede, fue galardonado por la Alianza Francesa, Canal 10 y RTN.

En la Competencia Nacional de Cortometrajes, El sanguche de salame, de Clarisa Lea Place, y La falta, de Carmela Sandberg, fueron reconocidos. Andrea Frigerio obtuvo el premio a Mejor Interpretación por Gloria, Iván Gierasinchuk a Mejor Fotografía por Las Continuidades, Adrián Rodríguez, Gustavo Pomeranec y Paula Boffo a Mejor Sonido por Luz Diabla, y Tomás Murphy a Mejor Montaje por Compraventa. El Premio Sendfiles fue para Biyuya, de Juan Ferrero.

La Competencia Latinoamericana de Cortometrajes premió a El Canón, de Martín Seeger, y Tapando Buracos, de Pally y Laura Fragoso. El Premio Sendfiles recayó en Ovejas y Lobos, de Álex Fischman Cárdenas.

En la Competencia de Cortometrajes Universitarios, se destacaron Y si se encienden las estrellas, de Emiliano Campos y Andrea Odreman; La pasta de mamá, de Nicole Abigail Manque; y Souvenir, de Martina Díaz Santilli. Souvenir recibió los premios de Canal 10 y RTN, mientras que Inercia, de Francisca Beas Miranda, fue distinguida con el Premio Sendfiles.

La sección PEC Nacional (Proyectos en Construcción) reconoció a Los amigos de mis papás, de Romina Tamburello, y La CAX: el documental, de Bianca Fidani. Entre los premios especiales, Duelo de Novia (documental), de Mariana Belén Rodríguez, fue distinguido por Mendoza Film Lab; El Tormento (ficción), de Mariano Cócolo, por DCP LAHAYE; y Teke Uneka (animación), de Marcelo Dematei, recibió el Premio Entre Fronteras y el Premio Foro Coproducción FICER junto a La suspensión del tiempo, de Marina Layana. Camino a la Libertad (documental), de María Manzanares, fue premiado por Chile Doc – Conecta, y La amiga de Zulema (documental), de Juana Mauri, por Premio Pomeranec. El rey del aire, de Elian Guerin, obtuvo el Premio Sendfiles.

En la Competencia Nacional de Videoclips, los galardones fueron para Deep Mariano Ft. Nahum - Lo que soy conmigo, de Juan Pablo Follonier; Quiero verte, de Malena Zambrani; y ALT + F3, de Facundo David Pastrana. Moon Story, de Juan Nadalino, recibió el Premio Sendfiles.

La Competencia Nacional de Videodanzas premió a Resiste, de Emiliano Romero; Los hijos de los hijos, de Nico Barreiro; y Entrar tarde (2), de Damiana Poggi. Pericón Nacional, de Mario Francisco Cádiz, fue distinguido con el Premio Sendfiles.

Diversas instituciones y asociaciones del sector entregaron reconocimientos especiales. Entre ellos, el Premio ADF a Mejor Dirección de Fotografía fue para Martín Sapia por Gatillero; el Premio AADA a Mejor Dirección de Arte para Ana Cambre por Gatillero; el Premio AAC a Mejor Tratamiento de Color para Rodrigo Silvestri y Lucila Kesselman por Amantes en el cielo; y el Premio Argentores a Mejor Guion Documental para López, el hombre que desapareció dos veces, de Jorge Leandro Colás y Tomás de León. Gatillero también fue reconocido por Mejor Guion de Ficción, con autoría de Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni. Sergio Podeley recibió el Premio Patacón – Fundación SAGAI a Interpretación Masculina por Gatillero, y Sabrina Melgarejo el de Interpretación Femenina por Por tu bien, de Axel Monsú.

Las estatuillas entregadas en el FAB 2025 fueron diseñadas por el artista visual Martín Schachner. Cada trofeo, de 11 cm de diámetro y 14 cm de altura, es un zootropo artesanal que remite a los orígenes del cine, fusionando arte, ciencia y memoria en una pieza que busca transformar el premio en una experiencia perceptiva y simbólica. Desde 2011, Schachner desarrolla en Taller Animática mecanismos inspirados en la historia del cine, reinterpretando inventos del pasado con una estética contemporánea y explorando la relación entre luz, imagen y movimiento.

Durante los siete días del festival, Bariloche fue escenario de proyecciones, charlas, talleres y presentaciones que fortalecieron su posición como territorio de encuentro y proyección del audiovisual regional. El Mercado FAB celebró su segunda edición, facilitando rondas de vinculación entre realizadores, productores, señales y plataformas, y se llevaron a cabo actividades de formación, exhibiciones especiales y encuentros con estudiantes de todo el país. Brasil fue el país invitado, con la presencia de las directoras Kátia Klock y Clara Antunes, quienes presentaron Luci y la tierra y El cuidado invisible.

Al cierre de la ceremonia, el equipo organizador manifestó su satisfacción por la consolidación del festival como espacio de diversidad, intercambio y crecimiento para el sector audiovisual, destacando que “El FAB se sostiene por una comunidad que cree en la cultura como motor de identidad y desarrollo. Cada edición nos desafía a seguir construyendo desde el sur un diálogo con el mundo”, según declaraciones de la producción.

La organización del festival estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Río Negro, con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Secretaría de Cultura de la Nación, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, la Universidad Nacional de Río Negro, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y diversas asociaciones del sector audiovisual, como Argentores, DAC, Fundación SAGAI, APIMA, AADA, ADF, EDA y AAC. Todas las actividades y proyecciones se ofrecieron con entrada libre y gratuita, reforzando el carácter inclusivo del encuentro.