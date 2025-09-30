Priscilla Presley, la adolescente que conquistó a Elvis: secretos, amores turbulentos y tragedia

“Suavemente, mientras te dejo: La vida después de Elvis”, de Priscilla Beaulieu Presley con Mary Jane Ross

Para cuando dejó a Elvis, Priscilla Beaulieu Presley llevaba casi la mitad de su vida con la leyenda del rock. Se conocieron, como es bien sabido, en Alemania en 1959. Elvis, de baja en su carrera como una de las mayores estrellas del pop mundial, había sido reclutado por el ejército. Priscilla cursaba noveno grado. Elvis and Me, su exitosa autobiografía de 1985, detallaba su noviazgo y matrimonio, el nacimiento de su única hija, Lisa Marie, su divorcio en 1973 y la repentina muerte de Elvis unos años después.

El libro fue incendiario en su época, una granada de mano lanzada a través de las puertas de Graceland. Gran parte de los chismes contemporáneos sobre Elvis —su consumo de drogas, sus juergas con los aduladores de su “Mafia de Memphis”, su deseo de acostarse con todas las mujeres que conocía excepto Priscilla— provienen de Elvis y yo. Cuarenta años después, es más fácil ver cuán tierno era, cuán protector era Presley con su esposo, a quien aún adoraba.

La nueva entrega de la historia de Presley, Softly, as I leave you (Suavemente, al dejarte: La vida después de Elvis), es una continuación independiente, cuidada y, en última instancia, triste. Escrita en colaboración con la autora de memorias Mary Jane Ross, retoma la historia donde la dejó su predecesora, recorriendo la vida de Presley después de Elvis como actriz, ejecutiva y madre.

Elvis Priscilla en su casamiento en el Aladdin Hotel, Las Vegas, primero de mayo de 1967 (Crédito: Pictorial Press Ltd)

En sus primeras páginas, Presley retoma, aunque no necesariamente reconsidera, sus años como Elvis. Elvis comenzó su cortejo con Presley (hoy en día, lo llamarían “grooming”) cuando ella tenía 14 años y él 24, aunque ella enfatiza que no consumaron su relación hasta su noche de bodas, cuando ella tenía 21. Presley, ahora de 80 años, quien dedica mucho más tiempo en estos libros a defender a Elvis que a condenarlo, argumenta que su diferencia de edad, incómoda en la década de 1950 y considerada aún más angustiosa ahora, era normal en el Sur y “ciertamente no se consideraba pedofilia”, una frase que pretende ser tranquilizadora.

En retrospectiva, Presley describe a Elvis como una persona a la vez tierna y controladora, que prefería a las mujeres guapas y sumisas. Su temperamento era explosivo y sus celos, desenfrenados, pero a menudo adoraba a su esposa, quien solo existía para complacerlo. «En muchos sentidos», escribe Presley, «era un buen esposo».

Incluso después de que Presley se divorciara de Elvis y se mudara a Los Ángeles, la pareja mantuvo una estrecha relación; salieron de la audiencia de divorcio de la mano y finalmente descubrieron cómo criar juntos a Lisa Marie. Pero incluso muerto, Elvis sigue siendo una figura tan descomunal, especialmente al lado del reticente Presley, de tamaño humano, que nunca se repliega a los rincones de la narrativa. Para Presley, todos son años de Elvis.

Softly, as I Leave You no es la primera obra que busca, sin mucho éxito, situar a Presley en el centro de su propia historia. La película de Sofia Coppola, Priscilla (2023), una adaptación de Elvis and Me, la retrata como un objeto hermoso e inescrutable con un imponente bouffant negro azabache que encierra muchos misterios, una adición natural al catálogo de Coppola de chicas tristes y atentas.

Elvis Presley y Priscilla en el Baptist Hospital, en Memphis, Tennessee, con su hija recién nacida, Lisa-Marie, el primero de febrero de 1968 (Crédito: The Grosby Group)

Aunque absorbente, Softly, as I Leave You da la impresión de haber sido escrita por alguien cuyo deseo de guardar las apariencias ha prevalecido sobre su deseo de ser conocida. Incluso en sus propias palabras, Presley se mantiene tercamente inmune a la representación 3D. Sin duda, no es rival para Elvis y Lisa Marie, las figuras carismáticas, melancólicas y consentidas que dominan su narrativa.

Presley, de 26 años cuando se separó de Elvis, nunca había conocido otra cosa que la casa de sus padres y Graceland. Pero era hermosa, trabajadora y tenía buenos contactos, y contaba con un acuerdo de divorcio razonable. Su vida en Los Ángeles tras el divorcio, al menos económicamente, no fue demasiado difícil. Con el tiempo, se dedicó a la actuación y consiguió un papel de larga duración en el exitoso drama Dallas y papeles en las películas originales de Naked Gun.

La vida romántica de Presley fue más complicada. Rompió con su instructor de karate y pareja, Mike Stone, a quien Elvis había planeado asesinar sin mucho entusiasmo. Encontrar un hombre que no se sintiera amenazado por su continua cercanía con su exmarido resultó difícil. Según Presley, Elvis siempre dio por sentado que eventualmente volverían.

Elvis Presley en junio de 1957 (Foto: AP)

Empezó una larga relación con Michael Edwards, otro hombre encantador con un lado oscuro. Lisa Marie, en sus memorias publicadas póstumamente, De aquí a lo desconocido, reveló que él había abusado sexualmente de ella. En ellas, Presley describe los mensajes contradictorios que recibió de Edwards y su hija, y su confusión sobre qué hacer con la situación, antes de finalmente pedirle a Edwards que se fuera. Después llegó Marco Garibaldi, un hombre con quien pasó más de dos décadas y que es el padre de su hijo; sin embargo, Navarone recibe unas tres frases en este libro.

Lisa Marie es el personaje más espinoso del libro. Durante su primera infancia, es una “pequeña pesadilla” que gobierna Graceland con mano de hierro, para gran diversión de su padre, quien la malcriaba. La vida con su madre en Beverly Hills era más estricta, pero Lisa Marie, testaruda y de espíritu libre, ya había sido condicionada a equiparar la permisividad de Elvis con el amor, lo que preparó el terreno para una lucha de por vida entre ella y su madre que probablemente podría haberse abordado con un año de terapia semi-intensiva, si la creciente inmersión de Presley en la Cienciología no se lo hubiera prohibido.

Al morir Elvis, su patrimonio —y la herencia de Lisa Marie— se había reducido a casi nada. Softly, as I Leave You alcanza su máximo esplendor al retratar la exitosa lucha de Presley por convertir su patrimonio en una empresa de nueve cifras, impulsada por el éxito de Graceland como atracción turística.

Priscilla Presley en los Governors Awards en Los Angeles, California, el 19 de noviembre de 2022 (Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni)

En los últimos capítulos del libro, todo se desmorona. Navarone, comparativamente sin problemas, se sometió a dos desintoxicaciones (fentanilo y heroína) y fue brutalmente atacada por un camello en un refugio de animales. Lisa Marie luchó contra una adicción a los opiáceos que empeoró tras el nacimiento de sus hijas gemelas con su esposo Michael Lockwood. Cuando Presley se negó a ponerse de su lado en la batalla por la custodia, esto provocó su distanciamiento permanente.

El hijo de Lisa Marie, Benjamin, murió por suicidio en 2020 y, a partir de ese momento, el libro evoluciona desde la historia de una familia amorosa con malas habilidades de comunicación y una tendencia al abuso de sustancias a una historia de pérdida insondable, agravada por la muerte de la madre de Presley en 2021 y de Lisa Marie en 2023.

La mayor parte de Softly, as I Leave You es el trabajo de una madre que realmente quiere suavizar las cosas, y muchos temas poco favorecedores (la batalla por el control del patrimonio de Elvis después de la muerte de Lisa Marie, la relación posiblemente más fría de lo que se representa entre medio hermanos) se eluden o se ignoran, pero sus últimos capítulos son un dolor crudo.

Cuando Lisa Marie falleció, Priscilla perdió a su única hija, y a la única persona que amaba a Elvis como ella. «Compartíamos un amor profundo y perdurable por el hombre que transformó nuestras vidas», escribe. «Compartimos el dolor desgarrador de su partida. Nunca desapareció del todo».

Fuente: The Washington Post