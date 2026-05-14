Cultura

Tras “El señor de los anillos”, Peter Jackson volverá a dirigir un filme

Una adaptación cinematográfica de las aventuras de un famoso personaje será el próximo proyecto del cineasta neozelandés, quien consultará a Steven Spielberg antes del rodaje

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Peter Jackson anuncia su próximo proyecto cinematográfico con una nueva película inspirada en las aventuras de Tintín
Peter Jackson anuncia su próximo proyecto cinematográfico con una nueva película inspirada en las aventuras de Tintín

El cineasta neozelandés Peter Jackson reveló este miércoles en Cannes que trabaja en una nueva película inspirada en las aventuras de Tintín, tomando el testigo de Steven Spielberg, que firmó en 2011 la cinta de animación El secreto del unicornio.

“El acuerdo era que Steven dirigiría una película y yo otra”, explicó el director de la trilogía de El señor de los anillos durante un encuentro con prensa y cinéfilos en la famosa localidad de la Costa Azul francesa.

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Steven ya hizo su película y desde entonces, en los últimos quince años, todavía no he hecho la mía”, añadió el director, que coprodujo la película de Spielberg sobre el personaje de historieta creado por el dibujante belga Hergé.

Jackson indicó que está trabajando “en un guion de Tintín” con su pareja Fran Walsh. “Estoy escribiendo el guion aquí, en mi habitación de hotel”, dijo a esta agencia.

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El director de 'El señor de los anillos' asumirá la dirección de la secuela de Tintín tras Steven Spielberg
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El cineasta no quiso revelar en qué historia se basará su cinta pero señaló que cuando termine el guion se lo mandará a Spielberg antes de comenzar a grabar.

“Cuando tengamos una primera versión terminada, se la enviaremos a Steven (...) quizá no le guste y tengamos que basarnos en otros álbumes. Pero no creo que eso pase”, añadió.

El padre de trilogía de El señor de los anillos recibió el martes durante la ceremonia de inauguración del Festival de Cannes una Palma de Oro honorífica de las manos del actor Elijah Wood, quien dio vida al hobbit Frodo Bolsón.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Marko Djurica.

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