La filosofía de Camus: por qué la felicidad requiere esfuerzo y compromiso

Nuevas perspectivas en psicología subrayan la relevancia de crear significado frente a la incertidumbre y el vacío existencial

Por Bautista Sanjurjo

El pensamiento de Camus subraya la importancia de crear significado frente al vacío existencial.

Lejos de ser un estado al que se accede sin esfuerzo, la felicidad requiere una atención constante y compromiso activo con la vida. Esta visión, analizada en Psychology Today a través del libro A Life Worth Living de Robert Zaretsky, sostiene que tanto la felicidad como el sentido vital no se presentan de manera pasiva, sino que se forjan en la acción deliberada, una idea alineada con la psicología moderna.

Albert Camus, escritor y filósofo francés, es visto por Zaretsky como un moralista que, pese a reconocer el carácter absurdo del mundo, rechazaba la resignación y la desesperanza. Camus defendía la implicación directa con la realidad y subrayaba la necesidad de inventar significado en un entorno que no lo entrega de forma natural. Esta postura transforma la búsqueda de la felicidad en un principio vital: no un placer superficial, sino una manera significativa de responder al absurdo.

Según el análisis, para Camus la felicidad es un objetivo arduo precisamente porque el mundo carece de sentido inherente. Por eso, la creación tanto del significado como de la felicidad supone un trabajo sostenido e intencional. Zaretsky resalta que el proceso exige prestar atención plena a la vida y comprometerse con ella. Esta perspectiva, respaldada por la psicología actual, indica que la felicidad duradera nace de la búsqueda constante de propósito en lugar de soluciones instantáneas o placeres momentáneos.

Un eje central en la filosofía de Camus es el silencio y los límites. El silencio, según Camus, se transforma en un espacio donde surge el sentido profundo, idea ejemplificada en su frase: “No escribimos para decir las cosas, sino para no decirlas”. Incluso en la terapia, este silencio puede ser crucial para que el significado emerja. Además, Camus apreciaba los límites como orientación para la libertad, sosteniendo que nada debe llevarse al extremo ni rechazarse en su totalidad. En este marco, la rebelión y la compasión conforman una vida valiosa ante la irracionalidad del mundo.

El silencio y los límites son conceptos centrales en la filosofía de Camus para encontrar sentido vital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pensamiento de Camus, como el de cualquier filósofo, tuvo enfrentamientos. Su preferencia por la experiencia directa sobre las abstracciones motivó desacuerdos con Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty, y lo llevó a recibir críticas por su actitud ante la situación en Argelia. También compartía ideas con otros, por ejemplo con Nietzsche, donde ambos rechazaban al resentimiento y eran escépticos hacia la fe ciega, defendiendo la rebelión como una reacción ante la irracionalidad.

Estas ideas resultan relevantes para la psicología actual, según Zaretsky en Psychology Today, quien observa que el caso de Camus aporta herramientas útiles tanto para quienes se interesan por la filosofía como para psicólogos ocupados en promover cambios reales. El libro señala que el cambio personal genuino exige un compromiso honesto con la vida y su finitud, y que forjar propósito es esencial para una existencia satisfactoria.

En síntesis, Camus exploró la existencia desde el interior, convencido de que la generación de significado, pese al absurdo, es lo que confiere valor a la vida. Perseverar en esta tarea, enfrentando la realidad con lucidez, permite hallar instantes de felicidad, incluso en medio de la incertidumbre y la ausencia de respuestas definitivas.

