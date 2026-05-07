Cultura

“El diablo viste a la moda”: Por qué nos impacta de manera diferente

La película retrata la vida laboral de un joven periodista y un editor de alto nivel, y nos ofrece valiosas lecciones. Solo que esas lecciones han cambiado con el tiempo

Guardar
Google icon
La secuela, que traerá de vuelta a Meryl Streep y Anne Hathaway en sus protagónicos, llegará a los cines de América Latina el próximo 30 de abril (20th Century Studios LA)

Cuando la adaptación cinematográfica de la novela de Lauren Weisberger, El diablo viste a la moda, se estrenó en los cines en junio de 2006, fui directamente del trabajo después de una larga jornada laboral a verla sola, porque todos mis conocidos estaban ocupados. Además, al igual que todos mis conocidos, estaba en mi primer trabajo de adulta, y el trabajo —hacerlo, pensar en él, planificar su futuro— ocupaba la mayor parte de mis horas de vigilia.

Tenía 22 años, casi la misma edad que la protagonista de la película, Andy Sachs. Ambas vivíamos y trabajábamos en Nueva York, y ambas teníamos un conocimiento bastante limitado de la alta costura, pero ahí terminaban las similitudes, al menos superficialmente. Ella aspiraba a ser escritora en The New Yorker, pero por el momento era la asistente junior de Miranda Priestly (Meryl Streep), la insoportable editora de la revista de moda Runway; yo era analista de negocios en un gran banco de inversión, solo me servía mi propio café y nunca me había planteado seriamente una carrera en el periodismo.

PUBLICIDAD

Al presenciar la evolución de Andy, de una empleada nueva abrumado hasta una asistente personal sumamente competente, y luego una aspirante a periodista con un corte de pelo mucho mejor, vi en ella un ejemplo para seguir. Me encantó, y la he visto docenas de veces en los últimos 20 años, pero con el tiempo he llegado a verla de otra manera, y no solo porque yo también he cambiado.

En mi propia orientación para nuevos empleados un año antes, un gerente de alto nivel nos exhortó a mí y a otros cien recién graduados: “Si quieren tener éxito en el trabajo”, dijo, ajustándose la corbata, “conviértanse en la persona indispensable en su escritorio”. Sean los primeros en llegar a la oficina y los últimos en irse, explicó. Nunca rechacen una tarea. Asuman que harán el peor trabajo y nunca digan que no, y por favor —la implicación era clara— si no les gusta cómo los trata su jefe, no acudan a recursos humanos. Aguántense y sigan adelante.

PUBLICIDAD

el diablo viste a la moda
El film refleja las presiones laborales y los estándares de la alta costura en la Nueva York de los años 2000

El diablo viste a la moda mejoró la novela. Eliminó el monólogo interior quejumbroso de Andy sobre la indignidad de tener que recordar el pedido de almuerzo de su jefa y colgar su abrigo. Pero la película conservó todos los rasgos de la ansiedad femenina de mediados de los 2000, exagerados por el contexto de la revista. El elemento más flagrante es su obsesión con el tamaño corporal, el pesaje de almendras, la declaración del director de arte Nigel (Stanley Tucci) de que “la celulitis es uno de los ingredientes principales de la sopa de maíz”. Cuando Andy, interpretada por la esbelta Anne Hathaway, le dice a Nigel que ha pasado de la talla 6 a la talla 4, él brinda con champán, y el momento se presenta como una aspiración, no como una ironía.

No importa que su pérdida de peso sea claramente producto de la ansiedad laboral: Andy está mejorando en su trabajo, y su figura cada vez más delgada es una señal. También lo son otros cambios en su vida. Lo más anticuado de El diablo viste de Prada es la seriedad con la que se toma el consejo que la jefa nos dio a los nuevos empleados del banco. Lean In, de Sheryl Sandberg aún tardaría siete años en publicarse, y la fundadora de Nasty Gal, Sophia Amoruso, no popularizaría el término #girlboss hasta un año después. Pero Miranda Priestly era el prototipo, una jefa a la que se detestaba porque arrollaba a sus subordinados, y por mucho que Andy la resintiera, también llegó a parecerse a ella.

En otra escena, Nigel y Andy están en Central Park, supervisando una sesión de fotos de moda. “Mi vida personal pende de un hilo”, se queja Andy a Nigel.

“Eso es lo que pasa cuando empiezas a tener éxito en el trabajo, cariño”, dice. “Avísame cuando tu vida se vaya al traste. Eso significa que es hora de un ascenso”.

Anne Hathaway en 'El diablo se viste de Prada'
Las lecciones sobre éxito laboral y sacrificio personal han cambiado con el paso del tiempo para el público y sus protagonistas

En el papel, las líneas suenan a arrepentimiento, pero en la pantalla son consejos de vida de un mentor, y Andy los asimila. El precio del trabajo, para Miranda y Nigel, es la vida. Es cierto que, al final de la película, Andy ha visto a Miranda traicionar a una amiga, se ha dado cuenta con horror de que va por el mismo camino y ha decidido alejarse antes de que sea demasiado tarde. Pero no hay indicios de que anhele establecer límites personales. Simplemente necesita volver a su verdadera pasión: el periodismo.

Ese no es precisamente el tipo de trabajo que uno deja en la oficina.

Me ha resultado curioso ver recientemente El diablo viste a la moda y darme cuenta de que la lección que creía que Andy había aprendido sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal no está presente en absoluto. De hecho, en la nueva secuela, El diablo viste a la moda 2, ambientada 20 años después de la primera película, queda claro que Andy conservó algunas de las lecciones aprendidas en la pasarela. Tiene una vida personal sana, sí. Pero también trabaja muchas horas y ha tomado decisiones que otros no habrían tomado. Ahora me identifico con ella al comienzo de la secuela. Ambas trabajamos en periódicos y vivimos en esos apartamentos de Brooklyn donde a veces hay que insistir para que salga agua limpia del lavabo. Ambas tenemos mucha más confianza en nosotras mismas y vestimos mucho mejor que en 2006.

Y ambas hemos tenido que darnos cuenta de que existe una tercera opción entre la toxicidad omnipresente de la era #girlboss y tratar el trabajo como un mal necesario, algo a lo que hay que entrar y salir para poder pagar el resto de la vida. Nadie se hace rico con el periodismo —El diablo viste a la moda 2 es, principalmente, una película sobre cómo los medios de comunicación están en una espiral descendente—, pero al llegar a la mediana edad uno tiende a aprender qué es lo que realmente le importa, y a veces, acumular dinero extra no es una de esas cosas.

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)
La secuela muestra cómo Andy mantiene su pasión por el periodismo, buscando equilibrio entre ambición y bienestar personal

Miranda sigue obsesionada con la delgadez extrema y trata a sus subordinados con desdén. Sin embargo, incluso ella se ha suavizado un poco, con la edad y también gracias a la intervención del departamento de recursos humanos, debido a una Generación Z menos servil.

Cuando Andy regresa a Runway, sabe lo que quiere y lo que le importa. Reconoce lo positivo de lo que aprendió de Miranda y Nigel, a la vez que trata con amabilidad a los asistentes y busca las historias que considera relevantes. Aunque parezca mentira, es cierto: de alguna manera, Andy ha confirmado una de las viejas afirmaciones de Miranda que antes la horrorizaba: que Andy le recuerda a sí misma. Simplemente, amar tu trabajo no tiene por qué significar convertirte en Miranda Priestly. Puede significar ser Andy Sachs.

Alissa Wilkinson es crítica de cine del Times. Lleva escribiendo sobre cine desde 2005.

Fuente: The New York Times.

Fotos: archivo.

Google icon

Temas Relacionados

El diablo viste a la modacineCultura LaboralIndustria Editorial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una novela de mil páginas escrita durante 10 años: Gabriela Cabezón Cámara presenta ‘El principio del mundo’ de Jeremías Gamboa

Esta tarde en la Feria del Libro, la escritora argentina dialoga con el relevante autor peruano sobre un libro escrito “con una ambición que no se cultiva mucho en este siglo”

Una novela de mil páginas escrita durante 10 años: Gabriela Cabezón Cámara presenta ‘El principio del mundo’ de Jeremías Gamboa

El arte saquedo por lo nazis ya tiene su propia sala en el Museo de Orsay

Una espacio recientemente inaugurado en París muestra piezas de arte recuperadas tras la Segunda Guerra Mundial, cuya propiedad aún se desconoce

El arte saquedo por lo nazis ya tiene su propia sala en el Museo de Orsay

Marina Abramovic, Prince y Jafa, entre las estrellas del arte mundial que brillan en la Bienal de Venecia

Grandes figuras del arte participan con exposiciones individuales o colectivas en distintas sedes venecianas, ampliando el panorama de la muestra principal

Marina Abramovic, Prince y Jafa, entre las estrellas del arte mundial que brillan en la Bienal de Venecia

Susan Sontag, escritora estadounidense: “La guerra es una de las pocas actividades humanas en las que el hombre se siente plenamente vivo”

Una de las frases más inquietantes de esta celebrada autora fallecida en 2004 funciona como punto de partida para “Ante el dolor de los demás”, su testamento intelectual. Un análisis sobre la fascinación por el horror, la anestesia visual y la búsqueda de una intensidad que la paz parece haber olvidado

Susan Sontag, escritora estadounidense: “La guerra es una de las pocas actividades humanas en las que el hombre se siente plenamente vivo”

El Nobel Coetzee, en Buenos Aires: “El genocidio no es solo la destrucción de un pueblo, sino de la memoria común”

El diálogo intercultural reunió al Nobel sudafricano, al narrador argentino Martínez Siccardi y la poeta mapuche Ancalao para reflexionar sobre el impacto del colonialismo

El Nobel Coetzee, en Buenos Aires: “El genocidio no es solo la destrucción de un pueblo, sino de la memoria común”

DEPORTES

Una tenista top y figuras del deporte en el mundo: las 10 atletas que abrieron una cuenta de OnlyFans

Una tenista top y figuras del deporte en el mundo: las 10 atletas que abrieron una cuenta de OnlyFans

Era la sensación de la F1, pero un trágico accidente cambió su vida: se hizo cargo del negocio familiar y terminó en la quiebra

La cita en un barco entre un reconocido entrenador y una periodista en medio del escándalo por una relación extramatrimonial

Una estrella de la selección de España confesó su fanatismo por Boca Juniors: “Por el estadio siempre me gustó”

River Plate visitará a Carabobo con el objetivo de mantener el liderazgo de su grupo en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Fernando Marín y la reinvención de la publicidad en Argentina: anécdotas de campañas que hicieron historia

Fernando Marín y la reinvención de la publicidad en Argentina: anécdotas de campañas que hicieron historia

La historia de amor de Adabel Guerrero y Martín Lamela: de un inicio idílico al escándalo de infidelidad tras la ruptura

Fito Páez lanzó el adelanto de su nuevo disco: un grito de guerra y un regreso a las fuentes del rock and roll

Nicole Neumann habló de su pasado como cantante y recordó su gran hit: “Lo escribí cuando tenía 13 años”

“Me hago la desmayada”: la insólita reacción de Nazarena Vélez por un blooper en una peluquería

INFOBAE AMÉRICA

El metal raro que impulsó el origen de la vida en la Tierra

El metal raro que impulsó el origen de la vida en la Tierra

La Agencia Espacial Europea impulsa un sistema capaz de distinguir entre efectos de tormentas solares y desastres naturales

15 rostros, una sola nación: El Salvador inicia su camino hacia Miss Universo 2026 en Puerto Rico

Agencias meteorológicas alertan por posible “super El Niño” que podría impactar al mundo en 2026

Falso vacío: logran recrear en el laboratorio el posible cambio radical del universo