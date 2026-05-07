“El diablo viste a la moda”: Por qué nos impacta de manera diferente

La secuela, que traerá de vuelta a Meryl Streep y Anne Hathaway en sus protagónicos, llegará a los cines de América Latina el próximo 30 de abril (20th Century Studios LA)

Cuando la adaptación cinematográfica de la novela de Lauren Weisberger, El diablo viste a la moda, se estrenó en los cines en junio de 2006, fui directamente del trabajo después de una larga jornada laboral a verla sola, porque todos mis conocidos estaban ocupados. Además, al igual que todos mis conocidos, estaba en mi primer trabajo de adulta, y el trabajo —hacerlo, pensar en él, planificar su futuro— ocupaba la mayor parte de mis horas de vigilia.

Tenía 22 años, casi la misma edad que la protagonista de la película, Andy Sachs. Ambas vivíamos y trabajábamos en Nueva York, y ambas teníamos un conocimiento bastante limitado de la alta costura, pero ahí terminaban las similitudes, al menos superficialmente. Ella aspiraba a ser escritora en The New Yorker, pero por el momento era la asistente junior de Miranda Priestly (Meryl Streep), la insoportable editora de la revista de moda Runway; yo era analista de negocios en un gran banco de inversión, solo me servía mi propio café y nunca me había planteado seriamente una carrera en el periodismo.

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Al presenciar la evolución de Andy, de una empleada nueva abrumado hasta una asistente personal sumamente competente, y luego una aspirante a periodista con un corte de pelo mucho mejor, vi en ella un ejemplo para seguir. Me encantó, y la he visto docenas de veces en los últimos 20 años, pero con el tiempo he llegado a verla de otra manera, y no solo porque yo también he cambiado.

En mi propia orientación para nuevos empleados un año antes, un gerente de alto nivel nos exhortó a mí y a otros cien recién graduados: “Si quieren tener éxito en el trabajo”, dijo, ajustándose la corbata, “conviértanse en la persona indispensable en su escritorio”. Sean los primeros en llegar a la oficina y los últimos en irse, explicó. Nunca rechacen una tarea. Asuman que harán el peor trabajo y nunca digan que no, y por favor —la implicación era clara— si no les gusta cómo los trata su jefe, no acudan a recursos humanos. Aguántense y sigan adelante.

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El film refleja las presiones laborales y los estándares de la alta costura en la Nueva York de los años 2000

El diablo viste a la moda mejoró la novela. Eliminó el monólogo interior quejumbroso de Andy sobre la indignidad de tener que recordar el pedido de almuerzo de su jefa y colgar su abrigo. Pero la película conservó todos los rasgos de la ansiedad femenina de mediados de los 2000, exagerados por el contexto de la revista. El elemento más flagrante es su obsesión con el tamaño corporal, el pesaje de almendras, la declaración del director de arte Nigel (Stanley Tucci) de que “la celulitis es uno de los ingredientes principales de la sopa de maíz”. Cuando Andy, interpretada por la esbelta Anne Hathaway, le dice a Nigel que ha pasado de la talla 6 a la talla 4, él brinda con champán, y el momento se presenta como una aspiración, no como una ironía.

No importa que su pérdida de peso sea claramente producto de la ansiedad laboral: Andy está mejorando en su trabajo, y su figura cada vez más delgada es una señal. También lo son otros cambios en su vida. Lo más anticuado de El diablo viste de Prada es la seriedad con la que se toma el consejo que la jefa nos dio a los nuevos empleados del banco. Lean In, de Sheryl Sandberg aún tardaría siete años en publicarse, y la fundadora de Nasty Gal, Sophia Amoruso, no popularizaría el término #girlboss hasta un año después. Pero Miranda Priestly era el prototipo, una jefa a la que se detestaba porque arrollaba a sus subordinados, y por mucho que Andy la resintiera, también llegó a parecerse a ella.

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En otra escena, Nigel y Andy están en Central Park, supervisando una sesión de fotos de moda. “Mi vida personal pende de un hilo”, se queja Andy a Nigel.

“Eso es lo que pasa cuando empiezas a tener éxito en el trabajo, cariño”, dice. “Avísame cuando tu vida se vaya al traste. Eso significa que es hora de un ascenso”.

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Las lecciones sobre éxito laboral y sacrificio personal han cambiado con el paso del tiempo para el público y sus protagonistas

En el papel, las líneas suenan a arrepentimiento, pero en la pantalla son consejos de vida de un mentor, y Andy los asimila. El precio del trabajo, para Miranda y Nigel, es la vida. Es cierto que, al final de la película, Andy ha visto a Miranda traicionar a una amiga, se ha dado cuenta con horror de que va por el mismo camino y ha decidido alejarse antes de que sea demasiado tarde. Pero no hay indicios de que anhele establecer límites personales. Simplemente necesita volver a su verdadera pasión: el periodismo.

Ese no es precisamente el tipo de trabajo que uno deja en la oficina.

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Me ha resultado curioso ver recientemente El diablo viste a la moda y darme cuenta de que la lección que creía que Andy había aprendido sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal no está presente en absoluto. De hecho, en la nueva secuela, El diablo viste a la moda 2, ambientada 20 años después de la primera película, queda claro que Andy conservó algunas de las lecciones aprendidas en la pasarela. Tiene una vida personal sana, sí. Pero también trabaja muchas horas y ha tomado decisiones que otros no habrían tomado. Ahora me identifico con ella al comienzo de la secuela. Ambas trabajamos en periódicos y vivimos en esos apartamentos de Brooklyn donde a veces hay que insistir para que salga agua limpia del lavabo. Ambas tenemos mucha más confianza en nosotras mismas y vestimos mucho mejor que en 2006.

Y ambas hemos tenido que darnos cuenta de que existe una tercera opción entre la toxicidad omnipresente de la era #girlboss y tratar el trabajo como un mal necesario, algo a lo que hay que entrar y salir para poder pagar el resto de la vida. Nadie se hace rico con el periodismo —El diablo viste a la moda 2 es, principalmente, una película sobre cómo los medios de comunicación están en una espiral descendente—, pero al llegar a la mediana edad uno tiende a aprender qué es lo que realmente le importa, y a veces, acumular dinero extra no es una de esas cosas.

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La secuela muestra cómo Andy mantiene su pasión por el periodismo, buscando equilibrio entre ambición y bienestar personal

Miranda sigue obsesionada con la delgadez extrema y trata a sus subordinados con desdén. Sin embargo, incluso ella se ha suavizado un poco, con la edad y también gracias a la intervención del departamento de recursos humanos, debido a una Generación Z menos servil.

Cuando Andy regresa a Runway, sabe lo que quiere y lo que le importa. Reconoce lo positivo de lo que aprendió de Miranda y Nigel, a la vez que trata con amabilidad a los asistentes y busca las historias que considera relevantes. Aunque parezca mentira, es cierto: de alguna manera, Andy ha confirmado una de las viejas afirmaciones de Miranda que antes la horrorizaba: que Andy le recuerda a sí misma. Simplemente, amar tu trabajo no tiene por qué significar convertirte en Miranda Priestly. Puede significar ser Andy Sachs.

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Alissa Wilkinson es crítica de cine del Times. Lleva escribiendo sobre cine desde 2005.

Fuente: The New York Times.

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Fotos: archivo.