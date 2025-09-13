Cultura

Dan Brown: “La tecnología es una herramienta pero depende de nosotros decidir cómo la usamos”

El autor estadounidense ha generado un fenómeno de ventas con la reciente edición de “El último secreto”, una novela que explora los dilemas éticos de la ciencia y la religión

Guardar
Dan Brown analiza el vínculo
Dan Brown analiza el vínculo entre tecnología y violencia en su nueva novela

La reflexión sobre el vínculo entre la tecnología y la violencia ha marcado la trayectoria de Dan Brown, quien sostiene que la humanidad ha transformado cada avance tecnológico en un instrumento de poder o destrucción. En una conversación con la revista El País Semanal, el autor del best seller El código Da Vinci subrayó: “La especie humana nunca ha creado una tecnología que no haya convertido en arma”. Esta afirmación, que resume su visión sobre el progreso y sus riesgos, se inserta en el contexto de la publicación de su nueva novela, El último secreto, y de su análisis sobre el papel de la ciencia y la religión en la sociedad contemporánea.

El escritor estadounidense, conocido por sus tramas que entrelazan historia, arte y enigmas, explicó que su interés por los límites éticos de la ciencia se remonta a su infancia, influida por un entorno familiar en el que la religión y la investigación científica convivían. Su padre, matemático, y su madre, música y creyente, le transmitieron una visión dual del mundo, lo que, según relató, le permitió comprender la tensión entre fe y razón. Brown afirma que esta dualidad ha sido una fuente constante de inspiración para sus novelas, donde los personajes suelen debatirse entre la lógica y la espiritualidad.

En la entrevista, Dan Brown abordó el impacto de la inteligencia artificial y la biotecnología, advirtiendo sobre los dilemas morales que plantean estos avances. Según sus palabras, la capacidad de manipular la genética humana o de crear máquinas capaces de aprender plantea preguntas fundamentales sobre la responsabilidad y los límites del ser humano. El autor señaló: “La tecnología es una herramienta, pero depende de nosotros decidir cómo la usamos”. Esta perspectiva se refleja en sus obras, donde los protagonistas enfrentan amenazas derivadas de descubrimientos científicos que pueden ser utilizados tanto para el bien como para el mal.

"El último secreto" es el
"El último secreto" es el libro más vendido de la semana en Argentina

El éxito internacional de El código Da Vinci y sus posteriores novelas ha situado a Dan Brown en el centro de debates sobre la interpretación de la historia y el papel de la ficción en la divulgación de conocimientos. Por eso defendió la importancia de la literatura como espacio para cuestionar certezas y explorar los grandes interrogantes de la humanidad. “La novela es un laboratorio de ideas, un lugar donde podemos experimentar con hipótesis y explorar sus consecuencias”, declaró.

A lo largo de la conversación, Dan Brown también reflexionó sobre la reacción de instituciones religiosas y académicas ante sus libros. Reconoció que la polémica generada por El código Da Vinci le sorprendió, aunque considera que el debate es positivo si fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico. Su objetivo no es desafiar dogmas, sino invitar a los lectores a cuestionar y buscar respuestas por sí mismos.

Dan Brown reiteró su preocupación por el futuro de la humanidad ante el avance imparable de la tecnología. Subrayó que la historia demuestra la tendencia humana a utilizar el conocimiento para dominar o destruir, y advirtió sobre la necesidad de una reflexión ética colectiva. “Solo si aprendemos de nuestros errores podremos evitar que la tecnología se convierta en nuestra perdición”, concluyó.

[Fotos: prensa Planeta]

Temas Relacionados

Dan BrownLiteraturaCienciaReligiónEl último secretoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La visión contemporánea de Aleister Crowley

Infobae Cultura publica el prólogo de “Hija de la Luna”, emblemática novela del ocultista, místico y mago británico que acaba de publicar el sello editorial Walden

La visión contemporánea de Aleister

El mercado del arte ante la prueba de la percepción, entre una narrativa de crisis y la realidad de los datos

Las recientes subastas en Nueva York revelan una brecha entre el pesimismo mediático y la solidez del sector. “Hay menos euforia, pero no estamos en ruinas”, afirma una especialista

El mercado del arte ante

El filete porteño toma el Centro Cultural 25 de Mayo con una muestra que celebra el arte urbano

La exhibición gratuita reúne creaciones de los ganadores del Concurso 2024, integrando el arte tradicional a la vida cotidiana para renovar el diálogo entre tradición y presente

El filete porteño toma el

La nueva película de Paul Thomas Anderson es un retrato incómodo de lo que pasa hoy en Estados Unidos

Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Sean Penn, “Una batalla tras otra” aborda temas de radicalismo, migración y supremacismo en un contexto social polarizado

La nueva película de Paul

Socorro Venegas, entre la memoria y la ficción: “El duelo ha sido el gran tema de mi escritura”

La escritora mexicana habla de sus novelas “La noche será negra y blanca” y “Vestido de novia” en las que, a partir de datos autobiográficos como las muertes de su hermano pequeño y de su primer marido, crea historias que tratan sobre el dolor y la recuperación

Socorro Venegas, entre la memoria
ÚLTIMAS NOTICIAS
Declaró una testigo del accidente

Declaró una testigo del accidente de Thiago Medina y contó cómo fue el choque que dejó al ex GH en terapia intensiva

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Precios versus tipo de cambio: cuánto cuestan hoy en dólares los 10 autos más vendidos en Argentina

Cumple 60 años “Yesterday”, la melodía que puso paranoico y volvió millonario a Paul McCartney

En medio de las internas, el Gobierno se propuso reactivar la gestión para paliar el efecto de la derrota

INFOBAE AMÉRICA
Científicos aseguran que hay un

Científicos aseguran que hay un 90% de probabilidad de presenciar la explosión de un agujero negro en la próxima década

Hallazgo inquietante: miles de barriles enterrados en el mar de California esconden desechos alcalinos

Ucrania bombardeó una importante refinería de petróleo en Rusia

Santiago Peña destacó la captura del mexicano Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo narco La Barredora: “Paraguay no será refugio de criminales”

Jeanine Áñez expresó que la CIDH y la ONU “no deben desentenderse” de los derechos de los bolivianos

TELESHOW
L-Gante y Tamara Báez saludaron

L-Gante y Tamara Báez saludaron a su hija Jamaica por su cumpleaños: “Que seas feliz siempre”

Yanina Latorre compartió sus minivacaciones en Mendoza junto a su esposo y amigos: “Un viaje de egresados a los 50 años”

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego del accidente: el Hospital de Moreno difundió el primer parte médico

Preocupación por la salud de Thiago Medina: los ex Gran Hermano piden cadena de oración

Operaron a Thiago Medina luego de su accidente automovilístico: “Está delicado”