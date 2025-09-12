Cultura

Gorillaz regresa con una nueva canción como adelanto de un futuro disco y gira para 2026

El grupo de Damon Albarn publicó “The Happy Dictator”, primer adelanto de su próximo álbum que contará con Johnny Marr, Mos Def y la estrella siria Omar Souleyman como invitados especiales

Gorillaz - The Happy Dictator ft. Sparks

Gorillaz, la banda con personajes animados liderada por el músico británico Damon Albarn, anunció el jueves el lanzamiento en 2026 de un nuevo álbum, The Mountain, así como una gira por el Reino Unido e Irlanda.

La banda creada por Albarn y el dibujante Jamie Hewlett presentó el single “The Happy Dictator” -con la participación de la banda estadounidense Sparks, liderada por los hermanos Ron y Russell Mael- a modo de adelanto del próximo lanzamiento de 15 canciones que se publicará el 20 de marzo de 2026.

El nuevo álbum incluye una serie de colaboraciones musicales, incluyendo al célebre cantante sirio de electro-folk Omar Souleyman, el exguitarrista de The Smiths Johnny Marr y la intérprete de sitar Anoushka Shankar.

Gorillaz anunció un nuevo álbum
Gorillaz anunció un nuevo álbum titulado "The Mountain" para 2026 con la publicación del single "The Happy Dictator"

El rapero estadounidense Mos Def, quien ha utilizado el nombre Yasiin Bey durante más de una década, también participa del nuevo disco. Los diversos artistas invitados cantan colectivamente en cinco idiomas: árabe, inglés, hindi, español y yoruba.

Se presentó por primera vez en un “concierto secreto” en Londres la semana pasada. Se trata del noveno álbum de estudio de Gorillaz, que sigue al lanzamiento de Cracker Island en 2023 y también incluye voces de amigos artistas ya fallecidos, como Bobby Womack, Mark E. Smith y el baterista Tony Allen.

La gira, que contará con nueve fechas, comenzará en Mánchester el 21 de marzo de 2026 y culminará con un concierto en el estadio Tottenham Hotspur de Londres el 20 de junio de 2026.

Fuente: AFP

