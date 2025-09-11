Cultura

Llega una nueva edición del Filba: talleres y actividades para todos los públicos

La programación, que va del 25 al 28 de septiembre, incluye clases magistrales, recorridos urbanos y experiencias creativas, con la participación de destacados autores y especialistas, consolidando al festival como un referente cultural en la ciudad

Guardar
La programación del Filba, que
La programación del Filba, que va del 25 al 28 de septiembre, incluye clases magistrales, recorridos urbanos y experiencias creativas, con la participación de destacados autores y especialistas, consolidando al festival como un referente cultural en la ciudad

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir una nueva edición del Filba (Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires), que en su 17ª convocatoria desplegará una agenda de actividades entre el jueves 25 y el domingo 28 de septiembre. Durante estos cuatro días, el festival ofrecerá una programación que abarca desde talleres y charlas magistrales hasta recorridos literarios y propuestas artísticas, consolidando su lugar como uno de los encuentros literarios más relevantes de la región.

El festival, que requiere inscripción previa para varias de sus actividades, propone una serie de talleres orientados a distintos aspectos de la creación y la reflexión literaria. Entre las propuestas destaca el taller “A pie forzado: crear desde la limitación”, que tendrá lugar el sábado 27 a las 11:00 en el Malba y estará a cargo de Lina Meruane. Esta actividad invita a los participantes a indagar en los procesos creativos y en los caminos que conducen a la conformación de una obra literaria.

El jueves 25, también a
El jueves 25, también a las 11:00 en el Malba, Fernando Martín Peña ofrecerá la clase “Leer cine”, un recorrido personal por diez libros fundamentales para comprender el cine desde la perspectiva de la escritura. Esta actividad busca tender puentes entre la literatura y el séptimo arte

El jueves 25, también a las 11:00 en el Malba, Fernando Martín Peña ofrecerá la clase “Leer cine”, un recorrido personal por diez libros fundamentales para comprender el cine desde la perspectiva de la escritura. Esta actividad busca tender puentes entre la literatura y el séptimo arte. Ese mismo día y en el mismo horario y espacio, Juan Cárdenas conducirá “La frontera imposible – cruce entre arte y literatura”.

El viernes 26, la programación incluye el “Taller instantáneo de guion: ¿Cómo piensa el cine?”, a cargo de Andrés di Tella en el Malba a las 11:00. Esta propuesta invita a explorar cómo el pensamiento cinematográfico se produce en la mente del espectador, más allá de las imágenes proyectadas. En la misma jornada, Julia Coria liderará “Escribir la propia experiencia”, una actividad práctica que parte de la lectura de cuentos y novelas para analizar decisiones narrativas y la posibilidad de narrar lo personal.

Juan Cárdenas conducirá “La frontera
Juan Cárdenas conducirá “La frontera imposible – cruce entre arte y literatura”

El sábado 27, a las 11:00 en el Malba, Luciana Mastromauro y Eugenia Pérez Thomas coordinarán el taller “Dramaturgia y materiales de archivo”, orientado al trabajo sobre la escritura dramática y la construcción de relatos a partir de documentos y memorias. Ese mismo día, a las 16:30 en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo, Ángeles Alemandi dictará “No se nace cronista”, un taller de crónica que propone una aproximación experimental y vital al género.

La programación del domingo 28 incluye “Tengo hasta ahí”, a las 15:00 en la Casa de la Cultura, coordinado por Florencia Gattari. Este taller invita a trabajar tanto con textos propios como ajenos, concibiendo la escritura como un proceso de reescritura constante. A las 16:00, Catalina Lascano y Santiago Llach guiarán el recorrido “La invención de una literatura”, una caminata por el microcentro porteño que invita a imaginar los espacios donde surgió la literatura argentina, desde antiguas imprentas jesuitas hasta confiterías emblemáticas.

Julia Coria liderará “Escribir la
Julia Coria liderará “Escribir la propia experiencia”, una actividad práctica que parte de la lectura de cuentos y novelas para analizar decisiones narrativas y la posibilidad de narrar lo personal (Crédito: Xavi Martin)

El cierre de la jornada estará a cargo de Carmen Cáceres, quien a las 17:00 en la Casa de la Cultura ofrecerá el taller “La historia interior: el collage como herramienta de barbarie”. Esta propuesta combina escritura y collage para experimentar con nuevas formas de narrar desde lo visual. Para más información, visitar las redes de Filba.

Temas Relacionados

FilbaCulturaLibrosLiteratura

Últimas Noticias

Cómo se escribe: nepalí y nepalés, gentilicios válidos

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Cómo se escribe: nepalí y

Russell Crowe y Rami Malek se baten a duelo psicológico en una película sobre los juicios de Núremberg

La nueva película de James Vanderbilt explora la complejidad de los líderes nazis y el desafío de comprenderlos como personas comunes capaces de las mayores atrocidades

Russell Crowe y Rami Malek

Frente a Alberdi y frente a Urquiza: la estrategia política de Sarmiento tras la caída de Rosas

El historiador Natalio Botana repasó las ideas y conflictos del sanjuanino en un libro que ahora se reedita con agregados y nuevas imágenes. Aquí, un fragmento

Frente a Alberdi y frente

Resistieron a los nazis, sus historias fueron enterradas y una argentina las rescató: “Varsovia, 1944″, teatro y verdad

La periodista Ana Wajszczuk investigó un silencio familiar: tres adolescentes que murieron en el mayor levantamiento de la Segunda Guerra Mundial

Resistieron a los nazis, sus

Frank Capra, populismo y desigualdad: Robert B. Reich reflexiona sobre los dilemas de Estados Unidos

En “Coming Up Short”, el secretario de Trabajo de la administración Clinton resalta cómo un personaje de la película “¡Qué bello es vivir!" anticipó el pensamiento de Donald Trump

Frank Capra, populismo y desigualdad:
ÚLTIMAS NOTICIAS
De cuánto serán las jubilaciones

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en octubre 2025 tras el ajuste por el último dato de inflación

San Cristóbal: una motocicleta chocó contra un camión portavehículos y una mujer resultó herida

Quién es Larry Ellison, el fundador de Oracle que destronó a Elon Musk en la lista de los más ricos del mundo por unas horas

Tras el veto, la UBA promueve una marcha: “Si no se revierte, vamos a dejar de ver a las universidades públicas tal cual las conocemos”

Las increíbles imágenes de tiburones en aguas profundas capturadas por la expedición Uruguay Sub200

INFOBAE AMÉRICA
Quién es Larry Ellison, el

Quién es Larry Ellison, el fundador de Oracle que destronó a Elon Musk en la lista de los más ricos del mundo por unas horas

Asesinaron al “Negrito Kevin”, un cantante y tiktoker uruguayo que tuvo un tema viral en el verano

Tres reflexiones tras la incursión de drones rusos en Polonia

Las increíbles imágenes de tiburones en aguas profundas capturadas por la expedición Uruguay Sub200

El embajador británico en Estados Unidos fue destituido por sus vínculos con Jeffrey Epstein

TELESHOW
Pampita sorprendió con su achura

Pampita sorprendió con su achura favorita en Los 8 Escalones: “No es de las preferidas pero a mí me encanta”

El problema de salud de Peluca Brusca, expareja de Laurita Fernández: “Pasé por dos intervenciones”

Carolina Amoroso fue mamá por primera vez y se conoció el nombre de su hijo

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”