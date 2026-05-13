La Noche de las Ideas en el Teatro Colón: filosofía, I.A. y desafíos ecológicos

La décima edición de la Noche de las Ideas reúne a referentes de Francia y Argentina en el Teatro Colón para debatir sobre ciencias, artes y derechos humanos

La décima edición de la Noche de las Ideas llega el 22 y 23 de mayo al Teatro Colón de Buenos Aires con una pregunta que atraviesa toda su programación: cómo pensar el futuro en un momento de reconfiguración del poder, la democracia y el conocimiento. El evento reúne a 35 pensadores, investigadores y artistas de Francia y Argentina en 14 actividades distribuidas entre el Centro de Experimentación (CETC) y el Salón Dorado.

La conferencia inaugural, ¿Cómo pensar el porvenir?, concentra buena parte del peso intelectual del encuentro. Los filósofos franceses Asma Mhalla, Michaël Foessel y Camille Froidevaux-Metterie abrirán el viernes 22 a las 19:00 en el CETC con un análisis de tres transformaciones que definen el presente: la del sujeto, la del poder y la de la democracia. La moderación estará a cargo del filósofo Tomás Balmaceda. Esta, y todas las actividades, contarán con traducción simultánea del francés al español.

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Esos mismos nombres aparecen a lo largo de los dos días en conversaciones sobre tecnopolítica, universalismo, violencias de género y extrema derecha. Mhalla, especialista en geopolítica de la tecnología, protagonizará, junto a Flavia Costa, la charla Tecnopolítica: El Gran Hermano te está mirando, sobre plataformas, inteligencia artificial e infraestructuras digitales como vectores de dominación. Froidevaux-Metterie, referente del pensamiento feminista, dialogará con la filósofa Daniela Losiggio sobre consentimiento y violencias de género a partir del caso Pelicot, con moderación de Ana Correa. Foessel, por su parte, interviene en dos mesas: una sobre los nuevos rostros de la extrema derecha —junto a la socióloga Melina Vázquez— y otra sobre las tensiones contemporáneas del universalismo, con el historiador Antoine Lilti.

La desinformación es otro de los ejes que vertebra la programación. El politólogo y periodista José Natanson y la investigadora Maud Quessard debatirán sobre sus efectos en la democracia desde perspectivas latinoamericana y geopolítica, con la participación de Olivia Sohr, de Chequeado. La misma organización presenta la exposición Desinformación Ilustrada, con 25 obras visuales sobre los mecanismos de manipulación de la información, abierta al público durante el evento.

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La programación ofrece talleres, performances, exposiciones y debates sobre arquitectura sostenible, desinformación y el impacto de la tecnología en la política

La relación entre Estados Unidos y América Latina en la era de Trump también tendrá su espacio: Quessard y el especialista Christophe Ventura analizarán las formas de influencia estadounidense en la región —las lógicas estratégicas y militares, por un lado; una lectura histórica y política de las relaciones interamericanas, por el otro—.

La programación incluye, además, una charla sobre el aprendizaje de lenguas ante la irrupción de la inteligencia artificial; una exposición de la arquitecta Frédérique Jonnard sobre construcción sostenible y materiales tradicionales; un diálogo entre la autora Phoebe Hadjimarkos-Clarke y el biólogo Diego Golombek sobre divulgación científica en tiempos de discursos anticientíficos; y una conversación entre la filósofa Emma Carenini y el filósofo Martín de Mauro Rucovsky sobre los imaginarios de la ciencia, con moderación de Nora Bar. Los desafíos ecológicos de la economía digital y sus impactos en el Cono Sur serán abordados por Cécile Diguet, Melisa Argento, Silvina Carrizo y Bruno Sirote, de Jóvenes por el Clima.

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El sábado a las 21:00, el CETC albergará ARS NATURA, una experiencia inmersiva con música electrónica en vivo, luces, humo y visuales en 3D generados en tiempo real. La obra reflexiona sobre la artificialidad de la naturaleza y los futuros posibles del entorno. Esta actividad es paga; las entradas se adquieren en la web del Teatro Colón. El sábado también habrá un taller de creación, Territorios imaginarios —una aproximación lúdica a la IA, a cargo de Marina Wainer, para un máximo de 30 personas con inscripción previa— y una actividad exclusiva para estudiantes del Lycée Mermoz sobre desinformación, con Mhalla y Sohr.

Todas las actividades cuentan con traducción simultánea del francés al español. La entrada es gratuita y se retira en la boletería del Pasaje Carruajes, los dos días del evento, una hora antes del comienzo de cada jornada.

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Expositores como Phoebe Hadjimarkos-Clarke, Diego Golombek (foto) y Maud Quessard analizan el avance de la desinformación y los retos anticientíficos actuales

“La Noche de las Ideas es un momento de diálogo, interesante y enriquecedor, entre referentes argentinos y franceses”, afirmó Frédéric Depetris, director del Institut français d’Argentine (IFA). La responsable del evento en Argentina, Léa Castera, describió la apuesta de esta edición: “Proponemos no solamente charlas sino también talleres, una muestra y una obra de teatro la noche del sábado: la Noche de las Ideas cruza las miradas y las disciplinas”.

El evento se extiende durante todo mayo a otras nueve ciudades del país —Mendoza, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Tandil, Córdoba, La Plata, Pinamar y Jujuy— en articulación con las Alianzas Francesas, los centros franco-argentinos, universidades y gobiernos provinciales y municipales. La Noche de las Ideas fue creada en 2016 en Francia y se organiza cada año en numerosos países. El IFA y el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia impulsan el encuentro, con el apoyo de Fundación Medifé como main sponsor, y de SIPED Búzios, CFA UBA y Novotel.

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Fotos: Juanjo Bruzza/prensa Teatro Colón y gentileza prensa de la Noche de las Ideas.