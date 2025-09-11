Cultura

“El último secreto” de Dan Brown arrasa en ventas en la Argentina

La nueva novela del autor estadounidense, una trama de enigmas, persecuciones y misterios en Praga, se convierte en el libro más vendido del país en solo 24 horas

El último secreto de Dan
El último secreto de Dan Brown lidera ventas en Argentina a 24 horas de su lanzamiento

En apenas 24 horas, la novela El último secreto de Dan Brown se ha posicionado como el libro más vendido en Argentina, consolidando el fenómeno literario que rodea cada lanzamiento del autor estadounidense. Este nuevo éxito no solo confirma la vigencia de Brown en el panorama editorial, sino que también evidencia la fidelidad de un público que busca en sus obras una combinación de suspenso, acción y enigmas.

El último secreto (Ed. Cono Sur)

Por Dan Brown

La trama de El último secreto sitúa nuevamente al profesor Robert Langdon en el centro de una intriga internacional. En esta ocasión, el especialista en simbología viaja a Praga para asistir a una conferencia de Katherine Solomon, una científica noética reconocida por sus investigaciones sobre la conciencia humana. La relación personal entre ambos personajes añade una dimensión emocional a la historia, mientras que el inminente lanzamiento del libro de Solomon promete desafiar creencias arraigadas sobre la mente y la percepción.

El desarrollo de los acontecimientos se precipita cuando un asesinato violento altera el curso de la conferencia y Katherine Solomon desaparece junto con su manuscrito. A partir de ese momento, Langdon se ve envuelto en una persecución implacable, enfrentando tanto a una organización poderosa como a una figura inspirada en antiguas leyendas. El protagonista debe descifrar códigos y símbolos para descubrir la verdad detrás de un proyecto secreto que, según la novela, podría transformar de manera irreversible la comprensión humana.

El último secreto explora el
El último secreto explora el misticismo y la arquitectura de Praga como escenario central

Praga emerge como un personaje más dentro de la narración. La ciudad, descripta como un crisol arquitectónico que abarca estilos románicos, góticos, barrocos, modernistas y neoclásicos, se presenta también como un epicentro de misticismo y ocultismo. En palabras del propio libro, “fue el nexo de Europa con el mundo del ocultismo. El rey Rodolfo II practicaba en secreto las ciencias transmutacionales en su laboratorio de alquimia subterráneo; los clarividentes John Dee y Edward Kelley viajaron hasta allí con la intención de llevar a cabo sesiones de espiritismo para conjurar espíritus y conversar con los ángeles; el misterioso escritor Franz Kafka nació en Praga y fue allí donde escribió su oscuro y surreal relato La metamorfosis”.

El propio Dan Brown ha calificado esta obra como la más ambiciosa y entretenida de su carrera. “El último secreto es, con diferencia, la novela más meticulosamente trazada y ambiciosa que he escrito hasta ahora, y también la más entretenida. Escribir esta historia ha sido un inolvidable viaje de descubrimiento”, expresó el autor.

