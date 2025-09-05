Cultura

Escrito hace 500 años, vigente en la política de hoy: Maquiavelo enseña a alternar moral y astucia

“Nada más importante que el poder”, dice Miguel Pichetto sobre el tratado “El príncipe”. Pablo Avelluto condensa su mensaje: “No hay ética sin eficacia”. Y el politólogo Miguel de Luca da una clave: política y moral, asuntos separados. Se puede descargar gratis desde Bajalibros

Patricia Kolesnicov

Por Patricia Kolesnicov

Guardar

Está bien mostrarse piadoso, fiel, humano, recto y religioso, y asimismo serlo efectivamente: pero se debe estar dispuesto a irse al otro extremo si ello fuera necesario”, escribe el político Nicolás Maquiavelo. Le habla al príncipe, les habla a los gobernantes. Lo dice claro: está bien que el mandatario vaya por el camino del bien, pero.. “que, en caso de necesidad, no titubee en entrar en el mal”. Directo, descarnado, pragmático, Maquiavelo pensó y dijo esto hace casi 500 años, en 1532. Lo debe haber pensado bien, porque su obra El príncipe sigue siendo una especie de manual de uso para el manejo del poder. No siempre es simpático, pero ha conseguido seguir vigente hasta hoy. Por eso Leamos -la editorial digital de Infobae- la ofrece como libro digital para su descarga gratuita.

book img

El príncipe

Por Nicolás Maquiavelo

eBook

Gratis

Descargar

El príncipe es una obra valiosa para recomendar a los que ejercen la difícil y valiosa tarea de la política”, dice ahora a Infobae Miguel Pichetto, excandidato a vicepresidente de la Argentina con Mauricio Macri, exsenador, expresidente del bloque justicialista, actual diputado. “También a quienes descreen y consideran que la política es una actividad oscura. Leer El príncipe de Maquiavelo puede ayudar a comprenderla".

“En un tiempo donde la política compite por likes más que por ideas, El príncipe se puede leer como una cachetada a nuestros líderes actuales", lanza, por su parte Pablo Avelluto, que fue ministro de Cultura en la gestión de Mauricio Macri y que hoy es un opositor al gobierno de Javier Milei. “Cinco siglos después, El príncipe sigue siendo un libro urgente y brutal. Funciona como una prueba ácida para enseñarnos a distinguir entre psicópatas y estadistas", dice el exministro.

“Moral y política, asuntos separados” resumirá, enseguida, Miguel De Luca, Director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires.

Desde el primer momento en que circuló el manuscrito de El príncipe, el texto generó controversia. Aunque la edición impresa apareció en 1532, cinco años después de la muerte de Nicolás Maquiavelo, la obra ya era conocida en versiones previas; de acuerdo con la correspondencia del autor, existió una copia temprana en 1513 titulada en latín De Principatibus (El liderazgo). La publicación oficial se realizó bajo autorización del papa Clemente VII.

Miguel Pichetto y Pablo Avelluto
Miguel Pichetto y Pablo Avelluto explican qué nos dice hoy Maquiavelo

Maquiavelo había sido secretario de la República de Florencia y escribió El Príncipe durante su exilio tras la caída de la República. La obra fue dedicada a Lorenzo de Médici, como intento de recuperar el favor político de los gobernantes de Florencia y volver a la vida política.

Hay, pues, que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Los que sólo se sirven de las cualidades del león demuestran poca experiencia", escribía Maquiavelo.

¿Sí? ¿Esto es algo que un gobernante debe saber? ¿Parecer bueno y poder ser malo, ser un poco zorro y un poco león? Dice Pichetto: “Maquiavelo analiza por primera vez y en profundidad el complejo arte de la política. El rol del Príncipe, su habilidad para la persuasión, su inteligencia para sostener el poder y defenderlo siempre. Nada más importante que el poder. Anticipa en su libro las pasiones y las debilidades de un líder y las cualidades que debe tener”.

¿Cuáles son esas cualidades? Pichetto señala una: “El conocimiento humano”. Porque “los saberes de este complejo arte requieren de un aprendizaje y ese aprendizaje se amasa en la calle y en el conocimiento del alma humana”.

Una representación de Nicolás Maquiavelo
Una representación de Nicolás Maquiavelo

La verdad de las cosas

El Príncipe se propone como un manual práctico sobre cómo conquistar, mantener y consolidar el poder. Aquí, Maquiavelo rompe con la tradición idealista de los tratados políticos previos y opta por lo que llama la “verdad efectiva de las cosas”: lo que es o lo que conviene en lugar de lo que debería ser.

Así, introduce la -¿peligrosa?- idea de que la política no debe regirse por normas morales absolutas, sino por la eficacia y los resultados. El poder como un ejercicio práctico, tal vez esa sea la clave de su vigencia.

¿Para qué le sirvió este libro al experimentado político argentino? ¿Qué aprendió? Pichetto no duda: “Llegar y permanecer, adaptarse a los nuevos procesos. Durar y adaptarse a los cambios”. Pero no sólo eso. También “la búsqueda de la trascendencia histórica”.

Ideas concretas

El libro analiza con ejemplos históricos qué mecanismos permiten consolidar un dominio. Maquiavelo señala que el poder no se sostiene en la moral tradicional, sino en la capacidad de cálculo y en la habilidad del gobernante para adaptarse a las circunstancias. De allí surgen conceptos que se volvieron clásicos: la relación entre virtù (el talento político, la audacia, la decisión) y fortuna (el azar y la coyuntura); la conveniencia de fundar un poder en el apoyo popular antes que en los nobles; la idea de que es preferible ser temido que amado, siempre que no se despierte odio; y la insistencia en que un Estado debe sostenerse con armas propias antes que con ejércitos mercenarios o auxiliares.

El príncipe” nos recuerda que gobernar no tiene nada que ver los gritos, los insultos y los memes. Ejercer el poder no es un acto de locura, sino una combinación muy precisa de audacia, cálculo e inteligencia", sostiene Avelluto. “En la Argentina, entre funcionarios que confunden el Estado con un botín y opositores tan indignados como incapaces de ofrecer alternativas, leer por primera vez -o nuevamente- a Maquiavelo nos obliga a mirar la realidad de la manera más cruda posible. En otras palabras, no hay ética sin eficacia".

Tres razones

“¿Por qué leer hoy El príncipe de Nicolás Maquiavelo?“, se pregunta Miguel De Luca. Y responde: ”Por tres razones fundamentales".

El politólogo Miguel de Luca
El politólogo Miguel de Luca dice que Maquiavelo separa rotundamente moral y política.

La primera: “Porque explica cómo funciona la política y cómo se ejerce el poder desde una perspectiva realista. Maquiavelo expone de manera sencilla, accesible y descarnada cómo es la política, no cómo debería ser. Moral y política, asuntos separados"-

La segunda: “Porque brinda un fenomenal análisis del liderazgo político. Describe los motivos por los cuales unas pocas personas son capaces de fijar objetivos y conseguir el apoyo de una gran cantidad de seguidores. Enseña por qué unos mandan y otros obedecen. Ilustra sobre la importancia de la ambición, la estrategia, el respeto, el temor y la violencia".

Tercera razón: "Por su actualidad. Maquiavelo escribió El príncipe en 1513, en la Florencia del Renacimiento. Sin embargo, sus argumentos y ejemplos mantienen absoluta vigencia en cualquier parte del mundo de hoy. Por eso es una obra clásica del análisis político".

Temas Relacionados

MaquiaveloMiguel PichettoPablo AvellutoMiguel de LucaBajalibros

Últimas Noticias

James Cameron: “Soy un humilde granjero del cine”

El director de “Terminator” y “Titanic”, realiza un diagnóstico del estado del cine en la era del streaming. “El negocio está en declive, los presupuestos no alcanzan y todo empieza a parecer mediocre”, afirma

James Cameron: “Soy un humilde

La trascendencia, para principiantes: cómo es la vida más allá de lo cotidiano

Clare Carlisle presenta una oportunidad para indagar sobre una existencia más noble, trascendiendo los límites del día a día

La trascendencia, para principiantes: cómo

Guía de Arte y Cultura: semana del 5 al 12 de septiembre

Una agenda completa con variadas propuestas para disfrutar de Buenos Aires y su intensa actividad en las últimas semanas de invierno

Guía de Arte y Cultura:

La noche de ópera en el Colón tuvo una gran respuesta del público joven

En la última función de “Werther” de Massenet, la sala estuvo colmada por menores de 30 años que compraron entradas a un precio único y vivieron una intensa experiencia cultural

La noche de ópera en

Jorge Monteleone, en el BorgesPalooza: “Era un narrador absolutamente genial, pero también era un gran poeta”

El escritor, traductor y crítico literario participó del festival borgeano y se refirió, entre otras cosas, al ineludible carácter poético en la obra del gran autor argentino

Jorge Monteleone, en el BorgesPalooza:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empleadas del geriátrico clausurado en

Empleadas del geriátrico clausurado en Córdoba contaron cómo vivían los ancianos: “Nunca los bañaban”

Fentanilo mortal: la ANMAT comenzó el monitoreo en tiempo real sobre estupefacientes y psicotrópicos

Javier Milei se reunió en Los Ángeles con la astronauta argentina Noel de Castro

Revelaron la trama detrás del crimen del joven baleado la semana pasada en Rosario: violencia de género y narcotráfico

El video de Diego Spagnuolo y Victoria Villarruel cenando juntos hace un año

INFOBAE AMÉRICA
La trascendencia, para principiantes: cómo

La trascendencia, para principiantes: cómo es la vida más allá de lo cotidiano

“Habrá severas consecuencias”: la advertencia de congresistas de EEUU si el régimen chavista atenta contra María Corina Machado

Paraguay declaró feriado nacional para este viernes tras la clasificación de su selección de fútbol al Mundial 2026

Cómo la genética logró descifrar el origen y la expansión eslava en Europa Central y Oriental

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

TELESHOW
La tajante respuesta de Rusherking

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”

Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina

Cami Homs relató cuál fue la reacción de sus hijos al enterarse de su embarazo: “Fue un trauma”

Eliana Guercio le respondió a Ximena Capristo y La Negra enfureció: “No le va a gustar que hable de la Selección argentina”