Cultura

El tango se convierte en el mejor aliado de pacientes con Parkinson en Buenos Aires

Un innovador taller en el Hospital Ramos Mejía demuestra que la música y el baile pueden mejorar la movilidad y el ánimo de quienes conviven con esta enfermedad neurodegenerativa

Por Sonia Avalos

Guardar
Personas con párkinson bailan durante
Personas con párkinson bailan durante una sesión de tangoterapia en Buenos Aires (JUAN MABROMATA / AFP)

Cuando suena el tango, Lidia Beltrán deja de lado el Parkinson que la aqueja, toma de la mano a su terapeuta y baila, con el cuerpo suelto y pasos precisos, como parte de un programa de tratamiento innovador en Buenos Aires.

Unos 200 pacientes han participado en los talleres de tango ofrecidos en los últimos 15 años en el Hospital Ramos Mejía para estudiar el impacto del baile en los síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa incurable, informaron los organizadores.

“Uno de los principales problemas de la enfermedad es el trastorno de la marcha, y el tango, como danza caminada, trabaja el inicio y frenado de los pasos y estrategias para caminar”, explica la neuróloga Nélida Garretto.

Los resultados han sido alentadores. Muchos pacientes encuentran formas de aliviar síntomas como los bloqueos motores que “congelan” la marcha, dice la neuróloga Tomoko Arakaki.

Unos 200 pacientes han asistido
Unos 200 pacientes han asistido a los talleres bianuales de tango que organiza el Hospital Público Ramos Mejía

“Una paciente nos contó que cuando se congela, intenta hacer el ‘ocho’ —uno de los pasos clásicos del tango— con los pies, y eso le permite salir del bloqueo”, relata Arakaki.

Bailar tango ayuda a construir una “vía sensorial” que facilita la caminata, según su explicación.

“Sabemos que el Parkinson requiere tratamiento farmacológico. El tango se utiliza para rehabilitar la parte motora. Con la música se puede salir de situaciones complejas”, sostiene.

Beltrán, de 66 años y diagnosticada con Parkinson hace dos, nunca había bailado tango. Se sumó al taller por recomendación médica. “Si es para frenar el avance, tengo que hacerlo, tengo que bailar para vivir”, afirma.

Además de temblores, rigidez, dificultades de equilibrio y problemas del habla, el Parkinson provoca aislamiento social y depresión. El taller de tango puede ayudar en estos aspectos.

Una anciana con Parkinson baila
Una anciana con Parkinson baila con la profesora de tango Verónica Alegre durante una sesión de terapia de tango

Beltrán cuenta que la danza mejora su estabilidad y su ánimo. “Mañana seguro me voy a sentir mejor porque hoy bailé tango”, declara.

La felicidad de los martes

Los pacientes bailan con parejas que no padecen Parkinson y bajo la guía de terapeutas de danza como Manuco Firmani, bailarín profesional de tango involucrado en la rehabilitación de pacientes con Parkinson desde 2011.

Emilia, de 86 años, prefiere no dar su apellido porque baila en contra de la voluntad de su hijo, quien teme por el viaje en colectivo de dos horas que hace para llegar al estudio en el centro de Buenos Aires.

“Para mí, esta es la felicidad de todos los martes”, dice la jubilada, de cuerpo frágil y encorvado y voz suave, para quien el tango le recuerda su juventud.

El objetivo de estudiar su
El objetivo de estudiar su impacto en la progresión de esta enfermedad neurodegenerativa incurable y brindar herramientas de rehabilitación

“Cada año realizamos evaluaciones específicas para analizar los beneficios del tango”, señala el neurólogo Sergio Rodríguez. “Hemos medido mejoras en capacidades cognitivas, habilidades motoras, marcha y equilibrio”.

Multitarea

Según los especialistas, caminar está en el centro del tango argentino. Pero esa no es la única razón por la que es un método eficaz de rehabilitación para pacientes con Parkinson.

El tango también exige a los bailarines seguir ritmos, moverse en una dirección determinada e interpretar las señales físicas de la pareja.

“Hay muchos mensajes simultáneos que deben resolverse, lo que resulta muy positivo para esta enfermedad”, dice Garretto.

Al finalizar la clase, hay aplausos y “un aire de satisfacción” en la sala, señala la terapeuta de danza Laura Segade. “Después de todo, ¿quién puede quitar lo que se ha bailado?”

Fuente: AFP. Fotos: JUAN MABROMATA / AFP

Temas Relacionados

ParkinsonTangoHospital Ramos MejíaNélida GarrettoTerapia de baile

Últimas Noticias

Lucrecia Martel presenta la voz de indígenas argentinos en el Festival de Venecia

La cineasta argentina estrena su último documental, “Nuestra Tierra”, sobre el asesinato del líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina

Lucrecia Martel presenta la voz

Un recorrido por arteba, a través de 14 obras históricas y raras de grandes artistas

El itinerario incluye creaciones de Xul Solar, Berni, Derbecq, Martorell, Maresca y Kuitca entre otros, ideal para disfrutar la gran feria de arte que se realiza en Costa Salguero

Un recorrido por arteba, a

Mariana Enriquez en Australia: “Trabajo por las mañanas, no necesito de la noche para escribir cosas oscuras”

Desde Launceston, en la isla de Tasmania, la escritora argentina cuenta su nueva vida al otro lado del mundo. Además, habla de su proyecto con Pablo Larraín y adelanta que su nueva novela se publicará en 2026

Mariana Enriquez en Australia: “Trabajo

Adelanto de “10 historias de vida, sufrimiento y amor”, el nuevo libro de Juan David Nasio

El psiquiatra, psicoanalista y escritor argentino presenta una obra que pone la lupa sobre el dolor, la esperanza y los procesos de transformación personal

Adelanto de “10 historias de

El legado de las revistas de rock argentinas a lo largo de 70 años tenía que ser contado

El libro “¿Ídolos o qué?“, de Sebastián Benedetti y Alfonso “Ponchi” Fernández, es una obra exhaustiva que bucea en los medios y protagonistas del periodismo musical desde 1955 hasta el presente

El legado de las revistas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los candidatos nacionales del peronismo

Los candidatos nacionales del peronismo se suman a la campaña bonaerense para robustecer la unidad

En medio del escándalo de la ANDIS y a días de las elecciones en PBA, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios

Maltrato animal en Bahía Blanca: atropelló a una cachorrita, se dio a la fuga sin asistirla y todo quedó filmado

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: votó el candidato peronista Martín Ascúa y pidió “que la gente participe para cambiar la historia” de la provincia

Los 10 autos 0km más vendidos de agosto: un mercado fragmentado y $43 millones de precio promedio

INFOBAE AMÉRICA
Vladimir Putin se reunió con

Vladimir Putin se reunió con Xi Jinping y le informó sobre las conversaciones que mantuvo con Donald Trump en Alaska

Josh Freese habla tras dejar Foo Fighters: “No resonaba con la música de la banda”

Lucrecia Martel presenta la voz de indígenas argentinos en el Festival de Venecia

Alianza naval contra Rusia: el Reino Unido venderá a Noruega fragatas por 11.550 millones de euros

Murió Maria Koltakova, la veterana de la II Guerra Mundial que batió 16 récords Guinness: tenía 104 años

TELESHOW
Noche de baile y amigos

Noche de baile y amigos en la casa de Wanda Nara: al cuidado de Zaira y con los hijos de Evangelina Anderson

Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”

Fredy Villarreal contó el motivo de su rivalidad con Mario Pergolini: “Estaba enemistado conmigo porque lo imitaba”

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte