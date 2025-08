De los libros a la pantalla: el salto audiovisual de Alice Kellen, la autora que renovó el género romántico

Alice Kellen, referente de la literatura romántica en español, da el salto al audiovisual con dos adaptaciones de sus novelas (Adrian Escandar)

Bajo el seudónimo de Alice Kellen, la escritora valenciana Silvia Hervás se consolidó en la última década como una figura clave de la literatura romántica contemporánea en español.

En una entrevista concedida anteriormente a Infobae durante la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Kellen expresó con claridad su forma de abordar las historias de amor y cómo busca desafiar los clichés del género.

“Siempre me ha interesado contar historias que escapen de lo predecible. No quiero escribir personajes perfectos ni un romance de postal. Me motivan los personajes que tienen luces y sombras, que se equivocan, que evolucionan y que reflejan lo humano”, afirmó.

Esta filosofía también se refleja en su resistencia ante las fórmulas clásicas, “no busco el típico ‘chico y chica perfectos que no pueden estar juntos por un obstáculo externo’. Eso no me motiva. Prefiero historias que sorprendan, que rompan estructuras y que, sobre todo, mantengan su autenticidad”.

En sus palabras aparece una inquietud constante por alejarse del estereotipo y dotar de profundidad emocional a cada relato: “Me gusta explorar la vulnerabilidad, los errores y los matices, porque eso es lo que los hace reales y los conecta con los lectores”.

Esta autenticidad y ese trabajo minucioso sobre personajes imperfectos son algunas de las razones por las que sus libros dieron el salto a la pantalla. Próximamente, dos de sus novelas más exitosas llegarán como adaptaciones audiovisuales: El mapa de los anhelos, en formato de miniserie producida por Netflix, y Todo lo que nunca fuimos, convertida en película bajo la dirección de Jorge Alonso y con el respaldo de Warner Bros Pictures Spain.

El mapa de los anhelos: un viaje de introspección y esperanza

La historia de El mapa de los anhelos gira en torno a Grace, una joven profundamente marcada por la muerte de su hermana.

Al descubrir un antiguo juego que la fallecida diseñó —el llamado mapa de los anhelos—, Grace se embarca en un viaje casi iniciático siguiendo las instrucciones de ese juego secreto. El recorrido no solo la lleva por diferentes lugares, sino que la obliga a enfrentarse a sus miedos, descubrir nuevos vínculos y, ante todo, reconstruir su propósito vital.

En la adaptación producida por Netflix, la autora se involucró de manera directa en la elaboración del guion junto a Isa Sánchez. Según comentó la propia Kellen, el proceso requirió replantear parte de la trama para trasladar con fidelidad el fuerte componente de introspección interna que caracteriza a la novela.

En el libro, las emociones y pensamientos de la protagonista tienen un peso central, y ese diálogo interior representa un reto al trasladar la narrativa a la pantalla. Pese a las dificultades, la escritora señaló que está muy satisfecha con el resultado y que el guion logra conmover, manteniendo la esencia de una historia donde la pérdida, el duelo y la esperanza se entrelazan.

La novela, publicada en 2022, ya había demostrado su capacidad de conectar emocionalmente con lectores de distintas generaciones y fue traducida a varios idiomas, sumándose a los catálogos de mercados como Francia, Italia, Alemania, Portugal y Estados Unidos.

Su adaptación en formato miniserie busca ahora ampliar ese alcance, ofreciendo a un público aún mayor la posibilidad de sumergirse en un relato donde el amor se manifiesta no solo en el plano de la pareja, sino también en el de los lazos familiares y la reconciliación con uno mismo.

Todo lo que nunca fuimos: romance y reconstrucción tras la pérdida

La segunda gran apuesta audiovisual de Alice Kellen es Todo lo que nunca fuimos, novela que forma parte de la bilogía Deja que ocurra y que vendió más de un millón de ejemplares. En su paso a la pantalla grande, la adaptación cuenta con la dirección de Jorge Alonso y con el protagonismo de Maxi Iglesias y Margarida Corceiro, actores ampliamente reconocidos por otras ficciones en España y Portugal. El rodaje se desarrolla en localizaciones de Zumaia, Zarauz, San Sebastián y Madrid, buscando plasmar la atmósfera emocional que envuelve a los personajes.

La trama sigue los pasos de Leah, una joven aspirante a pintora que queda devastada tras perder a sus padres en un accidente. Ante la necesidad de rehacer su vida, su hermano mayor le pide a Axel —mejor amigo de la familia— que la acompañe y la ayude en el proceso de recuperación. Lo que comienza como un apoyo fraternal, pronto evoluciona en una atracción creciente y difícil de contener.

Ambos protagonistas deberán enfrentar no solo los obstáculos externos derivados de la situación familiar, sino también sus propios sentimientos no resueltos. El conflicto entre el deber y el deseo, el anhelo de dar un paso adelante pese a las heridas, estructura este relato donde el amor se presenta como salvavidas, pero también como riesgo.

Kellen definió esta historia como “un punto de inflexión” en su carrera, al tratar temas como el duelo, la esperanza y la búsqueda de sentido después de una pérdida. La autora recalcó la relevancia de la autenticidad en el tratamiento de los personajes: son jóvenes atormentados que se permiten fallar, evolucionar y, en su trayecto, encontrar el valor para arriesgarse de nuevo.

La versión cinematográfica, producida por Versus Entertainment, Lyo Media y Bixagu, en colaboración con compañías como HBO Max y Warner Bros, representa una oportunidad para ofrecer una visión renovada del amor en la literatura juvenil y adulta, acercando a los espectadores una historia enraizada en la superación personal y el reencuentro emocional.

Las adaptaciones de El mapa de los anhelos y Todo lo que nunca fuimos marcan un nuevo capítulo en el recorrido de Alice Kellen, una escritora que desafió los moldes del romance y que ahora traslada su universo a la pantalla manteniendo el énfasis en los matices, en la vulnerabilidad y en el poder transformador de las emociones reales.