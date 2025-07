El hombre que predijo la caída soviética, desafió a Kissinger y marcó la política exterior de EE.UU.

El libro del día

En 1950, un emigrante de 22 años con un apellido impronunciable que vivía en una ciudad canadiense helada escribió una tesis de maestría que predijo la caída de la Unión Soviética y contribuyó a poner en marcha la estrategia que finalmente aseguró su colapso.

Este episodio se menciona al inicio de Zbig: The Life of Zbigniew Brzezinski, America’s Great Power Prophet (Zbig: La vida de Zbigniew Brzezinski, el profeta del gran poder de Estados Unidos). Es uno de los muchos episodios notables relatados por el autor del libro, Edward Luce, editor nacional en Estados Unidos y columnista de larga trayectoria en el Financial Times, y es el que justifica el término “profeta” en el subtítulo del libro.

“Zbig” narra en detalle la vida de un brillante inmigrante polaco que llegó a ser el principal soviétologo de Estados Unidos, luego destacado estratega global y, después, consejero de varios presidentes—con el tiempo asesoró a John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Ronald Reagan, George H.W. Bush y Barack Obama. Sin embargo, su rol más conocido fueron los cuatro años que pasó como asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter.

Uno de los mayores aciertos del libro es que Luce opta por estructurarlo como una biografía intelectual y profesional. En lugar de relatar de manera cronológica cada giro en la vida de Brzezinski, Luce se enfoca en sus ideas y trayectoria, y en cómo los acontecimientos influyeron en ellas.

El asesor de seguridad nacional, Dr. Zbigniew Brzezinski, a la izquierda, se reúne con el presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter en la Oficina Oval

Eso no significa que “Zbig” carezca de detalles biográficos. Quienes los busquen encontrarán numerosas historias sobre los años formativos de Brzezinski: sus padres eran polacos aristócratas de la época de los Habsburgo, varados en Montreal (donde su padre ejercía de diplomático en el periodo de entreguerras), primero por el fascismo y luego por el comunismo. Luce repasa los triunfos intelectuales del joven Brzezinski: llegó a Canadá a los 10 años sin saber inglés y ganó el premio más importante del colegio en esa asignatura durante su primer año, luego destacó en McGill y más tarde en Harvard. También se describen su vida amorosa adolescente, su largo matrimonio con una esposa muy paciente, sus problemas económicos, sus hijos famosos y demás. Pero los hechos biográficos contribuyen a la trama principal: cómo y por qué Brzezinski desarrolló su pensamiento estratégico.

Este enfoque resuelve un problema común para todo biógrafo: cómo transformar una vida, llena de azar, accidentes y cambios de rumbo, en un relato coherente.

Esto resulta especialmente apropiado porque la vida de Brzezinski fue extraordinaria, aunque su legado es complejo. Parte del motivo, como señala Luce, es que, aunque siempre fue leal a Carter, Washington es una ciudad de facciones y Brzezinski “no pertenecía a ninguna más que la propia. No se encuadraba en ninguna escuela reconocida de política exterior; no fue siempre halcón ni paloma. No tenía paciencia para etiquetas como ‘realista’ o ‘idealista’”. Cambiaba de opinión con frecuencia y evitaba tanto los dogmas como, en ocasiones, los principales partidos políticos. (Aunque demócrata de por vida, votó por Richard Nixon en 1972 y apoyó a Bush en 1988.) Si bien publicaba libros y ensayos de manera constante, era, en el mejor de los casos, un escritor mediocre, sin el “toque poético de [George] Kennan ni la vivacidad anecdótica de [Henry] Kissinger”.

Brzezinski también era franco, directo y combatiente, conocido por tener modales cortantes que podían herir. Al reflexionar sobre su vida, Luce afirma, en elegante eufemismo, que “nunca hubo una etapa de reposo contemplativo en la que no tuviera un grupo de enemigos fácilmente identificable y profundamente irritado”.

Zbigniew Brzezinski ( Wally McNamee/CORBIS)

Además estaba su constante comparación pública con Kissinger. Esta asociación era probablemente inevitable, dado que ambos eran refugiados europeos con fuerte acento que ascendieron en la academia antes de llegar a ser asesores de seguridad nacional de Estados Unidos en pleno auge de la Guerra Fría.

Pero las diferencias eran marcadas, en aspectos que solían perjudicar a Brzezinski. Donde él era directo y contundente, Kissinger era el opuesto: elegante y encantador, con un talento especial para cultivar a la prensa y la habilidad para ocultar sus propias opiniones y asegurar su acceso continuo al poder. Aunque ambos se comunicaban con frecuencia y casi siempre mantenían relaciones cordiales, Luce documenta cómo Kissinger intentó socavar a su rival con mucha discreción en casi cada oportunidad.

De hecho, considerando las maniobras de Kissinger y la aversión de Brzezinski a las convenciones sociales, resulta notable que lograra llegar tan lejos e influir tan profundamente en la política exterior estadounidense. Lo consiguió gracias a su mente brillante, tenacidad y un intenso sentido de misión, que Luce atribuye a su “polonidad herida” y a una profunda desconfianza hacia Moscú.

Brzezinski tenía razón más veces de las que se equivocó, y en cuestiones de enorme relevancia: sobre todo, cómo lograr el derrumbe pacífico de la Unión Soviética. La tesis de Luce es que Brzezinski pudo anticipar y promover ese desenlace por su dominio del polaco y el ruso (comenzó a estudiarlo de adolescente), su profundo estudio del mundo comunista, su optimismo respecto a Estados Unidos y su experiencia vital. Estas cualidades lo llevaron, como cuenta Luce, a la idea central que impulsó su carrera durante la Guerra Fría: el Bloque del Este no era un monolito que debiera recibir concesiones por parte de Estados Unidos —como sostenían muchos expertos entonces—, sino un imperio colonial etnicamente diverso, lleno de pueblos sometidos que despreciaban a sus dominadores rusos y esperaban una oportunidad para rebelarse.

Karol Wojtyla (EFE/Archivo)

Esta percepción —que la URSS tenía un “problema de nacionalidades” que sería su condena— hoy parece obvia, en tiempos de resurgimiento nacionalista. Pero desafió el pensamiento dominante durante buena parte de la carrera de Brzezinski. Eso nunca le importó; no le preocupaba la opinión ajena. Y cuando se convirtió en arquitecto de la política exterior estadounidense en enero de 1977, contó con un arma muy poderosa. Ejemplos incluyen alentar a Carter a mejorar relaciones con los Estados satélite de Moscú (impulsando así su independencia), usar el tema de los derechos humanos —a cuyo respeto los soviéticos se comprometieron en los Acuerdos de Helsinki en 1975— como herramienta de presión, y cooperar con Karol Wojtyla, un compatriota polaco y hábil operador geopolítico que en 1978 se convirtió en el Papa Juan Pablo II. (Durante años, la KGB sospechó que Brzezinski estuvo detrás de su elección como pontífice.)

“Zbig” se lee con placer, escrito con el mismo estilo claro y sencillo que caracteriza a las columnas de Luce. El autor reconstruye con maestría los antiguos debates políticos en toda su complejidad, especialmente durante el mandato de Carter. El torbellino de aquellos años —en cuatro años, EE.UU. normalizó relaciones con China, facilitó la paz entre Israel y Egipto, devolvió el Canal de Panamá, vio la invasión soviética a Afganistán, empezó a armar a los muyahidines y presenció la revolución iraní y la subsecuente crisis de rehenes— vuelve esa parte del libro especialmente atractiva.

Si hubiera que poner una objeción, sería el deseo de conocer más el lado privado, más introspectivo, de Brzezinski, sobre todo considerando que Luce accedió a todos sus diarios, cartas y papeles. Pero quizá esto fue imposible; como Luce señala repetidas veces, Brzezinski dedicaba sorprendentemente poco tiempo a la introspección. Puede que ni siquiera tuviese una vida interior digna de exploración.

El primer ministro israelí, Menachem Begin, y el asesor de seguridad nacional estadounidense, Zbigniew Brzezinski, juegan al ajedrez en Camp David, Maryland, septiembre de 1989 (Cortesía de la Biblioteca Jimmy Carter/Archivos Nacionales/Folleto vía REUTERS)

Aunque no es una biografía autorizada, la familia de Brzezinski colaboró con el autor, y Luce manifiesta simpatía por su biografiado. Pero no es un problema; no le impide abordar con franqueza las limitaciones de Brzezinski (fue famoso por su tacañería tanto con el dinero como con los elogios, por ejemplo) y sus errores, especialmente el manejo fallido de Irán junto a Carter. También profundiza en la persistente controversia sobre las acusaciones de que era hostil a Israel, hasta rozar el antisemitismo. Sin embargo, el verdadero problema parece haber sido torpeza y terquedad, y no prejuicio. Como demuestra Luce, su familia tenía una larga historia de apoyo a los judíos en Polonia y, de acuerdo con Ezer Weizman, ministro de defensa de Israel en los años 70, Carter y Brzezinski hicieron por la seguridad de Israel más que cualquier otra administración estadounidense.

Muchos acontecimientos relatados en el libro, desde las disputas en Medio Oriente hasta la relación con Moscú, resuenan con las crisis actuales. Pero la época y las personalidades también son profundamente distintas a las actuales. Quizás la diferencia más notable es la presencia sostenida de un intelectual tan erudito, dedicado y optimista en el centro de la política exterior estadounidense. La constancia y la confianza de Brzezinski en su país adoptivo pueden parecer casi de otra época según los estándares actuales, pero hoy necesitaríamos más de esas virtudes y de personas como él.

Fuente: The Washington Post