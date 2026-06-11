Política

Máximo Kirchner cuestionó las restricciones a CFK y afirmó: “No imaginan la magnitud de las respuestas populares”

El diputado apuntó contra las medidas restrictivas que enfrenta la ex mandataria en la prisión domiciliaria a un año de su detención. Además, habló sobre el funeral del Indio Solari: “Salió bien porque la gente estuvo hiperpredispuesta a eso”

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El diputado apuntó contra las medidas restrictivas que enfrenta la ex mandataria en la prisión domiciliaria a un año de su detención

A un año de la detención de Cristina Kirchner por la causa Vialidad, el diputado Máximo Kirchner apuntó contra las medidas restrictivas que tiene la ex mandataria mientras cumple con la prisión domiciliaria. El reclamo va en línea con informes presentados por el kirchnerismo durante los últimos días, comparando la situación de otros detenidos con lo que vive la líder peronista.

En diálogo con Gustavo Sylvestre, por C5N, el hijo de la ex presidenta sostuvo que “esa situación de querer humillar, del abuso y la tobillera” y apuntó contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti: “Lo que uno termina viendo es que nuestro pueblo, cuando suceden estas cosas siente ese desamparo”.

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"La verdad, si hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de una Cristina caminando y no que esté reducida, sería diferente. Estos días no pude ir a verla. Desde el día viernes fui a verla poco, hoy sí me fui y estuve más tiempo y me decía lo complejo y difícil que se vuelve. Aparte para una persona que ha hecho de la vida pública, de la discusión, del debate, de hablar, de leer, de su vida. Y ella misma expresó en algún momento que se puede morir presa“, señaló.

Y agregó: “Me parece que hay gente que está jugando con cosas que no tienen repuesto y que no imaginan después la magnitud de las respuestas populares. Lo podemos ver hace unos días en todo esto que viene sucediendo en nuestro país”.

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Máximo Kirchner
Máximo Kirchner habló a un año de la detención de CFK por la causa Vialidad

Kirchner trazó un paralelo entre el trato que recibe su madre y el de otros condenados. “Tiene, en las condiciones de lo que es la prisión domiciliaria para cualquiera, las peores condiciones, peores que narcotraficantes y genocidas, que torturaron, que mataron, que se apropiaron de bebés, que dejaron el país prendido fuego con inflación y multiplicando por cinco o seis veces la deuda externa”, afirmó.

El legislador también cuestionó al poder judicial en términos amplios. “Esa mafia que se ha instalado en el sistema judicial argentino mira para otro lado”, sostuvo, y recordó como antecedente que “la Corte Suprema menemista cayó con la convertibilidad”, sugiriendo que el actual modelo económico podría arrastrar consecuencias similares para el tribunal.

En ese marco, señaló que la ex presidenta aparece “primera o segunda en todas las encuestas” pese a lo que describió como una proscripción, y advirtió que el sistema judicial debería prestar atención a ese dato.

Sobre el primer aniversario de la detención, el diputado afirmó: “A un año de la detención de Cristina, se ve lo que se ha ido construyendo. Cuando vino acá y anunció que iba a ser candidata por la tercera sección electoral, de allí en más ya ni siquiera se sonrojaron, sino que avanzaron de una manera descarada”.

El diputado extendió su diagnóstico más allá de la situación judicial y describió un cuadro de degradación social que, a su juicio, agrava el clima político. “Desde aquel día a hoy ha empeorado enormemente la calidad de vida de la gente. El transporte público cuesta más caro y funciona peor”, señaló, y añadió que los servicios públicos —luz, agua— subieron pese a las promesas de campaña de reducir impuestos.

Máximo Kirchner se acercó a la casa del Indio Solari
El diputado habló sobre la organización del funeral del Indio Solari (RSFotos)

Además, apuntó al pluriempleo como uno de los fenómenos más extendidos. “Hoy hay situaciones de dos, tres, cuatro trabajos”, lo que, según describió, desintegra el núcleo familiar: “Una parte se la pasa trabajando y casi prácticamente no puede ver a su familia. No tiene registro de lo que es el descanso propio. No se puede permitir soñar con unas pequeñas vacaciones”.

Por otro lado, se refirió a la muerte del músico Carlos “Indio” Solari y reveló detalles de la organización del velatorio. Contó cómo se forjó su vínculo con el artista: “Un día llamó, nos invitó a comer a mí y a un par de compañeros y se fue generando en el tiempo algo bueno”.

Kirchner relató que el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, a través de los legisladores Germán Martínez, solicitó al presidente del cuerpo autorización para realizar el velatorio en el Congreso Nacional. Sin embargo, comentó que el Ministerio de Seguridad rechazó el pedido argumentando que no estaban dadas las condiciones. “A la luz de los hechos, queda claro que se podía hacer”, afirmó el diputado.

Describió que una de las condiciones que el entorno de la familia priorizó fue que la policía permaneciera retirada en la mayor medida posible. Contó que Virginia, la compañera del músico, le expresó durante el viernes previo al velatorio que quería que la gente pudiera estar “como en un último show, si se quiere, como una última misa”.

“Mi cabeza funcionó de esa manera”, dijo Kirchner. “Después, a quién tenía que llamar o no para que eso saliera, había que hacerlo”. Y completó: “Salió bien porque la gente estuvo hiperpredispuesta a eso”.

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