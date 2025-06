Joni Mitchell presenta una antología que explora su virtuosa relación con el jazz

Joni Mitchell: demo de "Be Cool" que será publicada en la recopilación "Joni's Jazz"

Joni Mitchell publicará en septiembre la antología Joni’s Jazz, una colección de 61 temas que explora a fondo su relación con el jazz y que estará disponible en cuatro CD o en ocho LP, abarcando casi toda su discografía y mostrando la amplitud de su inmersión en este género musical.

La pregunta sobre qué es el jazz ha sido motivo de debate durante décadas, pero ahora se vislumbra una respuesta a través de la mirada de Joni Mitchell. La artista canadiense, reconocida por su capacidad para desafiar etiquetas y expectativas, aborda este interrogante con una recopilación que recorre su trayectoria y revela cómo el jazz ha influido y transformado su obra. Joni’s Jazz, que forma parte de la serie Archives, representa su primera compilación temática y se presenta como un testimonio de su evolución musical.

'Joni’s Jazz' recorre la evolución musical de la artista canadiense y su inmersión en el género jazzístico (Foto: REUTERS/Fred Prouser/archivo)

La selección de canciones, que se ofrecerá tanto en formato físico como digital, abarca casi todos los álbumes fundamentales de Joni Mitchell, con la excepción de Clouds y Ladies of the Canyon. Esta decisión curatorial permite apreciar la manera en que ella incorporó elementos del jazz en distintas etapas de su carrera, desde sus inicios hasta sus trabajos más recientes. En las notas de la edición Archives Volume 4 (1976-1980), publicadas el año pasado, Mitchell anticipó su entusiasmo por este proyecto al afirmar: “La gente me pregunta por mi disco favorito, será Joni’s Jazz.”

La aproximación de Mitchell al jazz no se limita a una etapa específica, sino que atraviesa toda su obra. Aunque pocos considerarían su álbum debut de 1968, Song to a Seagull, como un disco de jazz, la inclusión de una e sus canciones, “Marcie”, en Joni’s Jazz demuestra su intención de desafiar las categorías convencionales. Entre las canciones tempranas seleccionadas figuran “Both Sides Now” —probablemente en la versión regrabada en 2000, arreglada y dirigida por Vince Mendoza—, “Blue” del álbum homónimo de 1971 y la intensa “Cold Blue Steel and Sweet Fire” de For the Roses (1972). A partir de Court and Spark, editado un par de años después, las influencias jazzísticas presentes desde siempre adquirieron mayor protagonismo. Temas como “Just Like This Train” y la versión de “Twisted” de Annie Ross y Wardell Gray, ambos de Court and Spark, ilustran este giro estilístico.

Joni Mitchell en febrero de 2025, cuando cantó en la gala previa de los Premio Grammy (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El llamado “periodo jazzero” de Mitchell, que siguió a la fusión pop-rock-jazz de Court and Spark, abarcó álbumes como Hejira, Don Juan’s Reckless Daughter, Mingus y el disco en vivo Shadows and Light. Estas obras, consideradas el núcleo de Joni’s Jazz, se caracterizan por la colaboración con músicos de renombre como Jaco Pastorius, Airto Moreira, Larry Carlton, Wayne Shorter, Charles Mingus, Gerry Mulligan, Herbie Hancock y Pat Metheny. La presencia de estos músicos no solo enriqueció el sonido sino que también consolidó su reputación como una de las figuras más innovadoras en la intersección entre el jazz y la música popular.

Joni’s Jazz también ofrece la oportunidad de redescubrir el periodo menos valorado de la artista durante su paso por Geffen Records, en el que adoptó técnicas de producción contemporáneas. Los álbumes Wild Things Run Fast, Dog Eat Dog, Chalk Mark in a Rain Storm y Night Ride Home, aún no abordados en profundidad en la serie Archives, encuentran aquí un nuevo contexto. La recopilación incluye varias canciones de esta etapa, permitiendo una reevaluación de su relevancia dentro del conjunto de la obra de Joni Mitchell.

Joni’s Jazz recoge temas de todos los álbumes publicados hasta Shine en 2007, su último trabajo de estudio. Entre ellos destaca Both Sides Now, un disco compuesto mayoritariamente por versiones en un estilo orquestal exuberante. En la antología se incluyen estándares como “Comes Love,” “You’re My Thrill,” “At Last,” “Sometimes I’m Happy,” “Answer Me, My Love,” “Love Puts on a New Face” y “Stormy Weather”, que reflejan la versatilidad interpretativa de Mitchell y su capacidad para reinventar clásicos del repertorio jazzístico.

El lanzamiento de "Joni's Jazz" contará con ediciones en CD, LP y formato digital, con portada dedicada a Wayne Shorter y Herbie Hancok

La recopilación no se limita a la producción propia de Mitchell, sino que incorpora colaboraciones y versiones realizadas por otros artistas. Entre ellas se encuentran la interpretación de Kyle Eastwood de “Trouble Man” de Marvin Gaye, la versión de Herbie Hancock de “The Man I Love” de los Gershwin y la propia “The Tea Leaf Prophecy (Lay Down Your Arms)” de Mitchell incluida en River: The Joni Letters, el álbum de Hancock galardonado con el Grammy. El corte más reciente de Joni’s Jazz corresponde a una interpretación en directo de “Summertime”, grabada durante en el Newport Folk Festival de 2022. Además, la antología presenta dos maquetas inéditas de 1980: “Moon at the Window” y “Be Cool”, ambas publicadas originalmente en Wild Things Run Fast en 1982.

El lanzamiento de Joni’s Jazz estará a cargo de Rhino y se ofrecerá en CD, LP y formato digital. La edición en CD se presenta en un formato tipo libro, similar al de la caja Love Has Many Faces de 2014, mientras que los LP se alojan en un estuche especial. Ambas versiones comparten la misma fotografía de portada tomada en 2022, en la que aparecen Mitchell, Hancock y el fallecido Wayne Shorter, a quien se dedica este proyecto.