“Pornocracia”: cómo cambió el deseo en la era del consumo rápido

La edad promedio de inicio en el consumo de pornografía se sitúa en los doce años, y un 20% de los usuarios comienza incluso a los ocho, según datos destacados en el nuevo ensayo Pornocracia, del periodista español Jorge Dioni López.

En su libro, el autor analiza cómo la pornografía ha dejado de ser una industria narrativa para convertirse en contenido de consumo rápido, fenómeno que, según él, refleja una transformación profunda en la manera en que la sociedad experimenta el deseo y el placer.

Dioni López, conocido por sus trabajos sobre urbanismo, ahora aborda el impacto de la pornografía en la cultura contemporánea, estableciendo paralelismos entre la evolución de las ciudades y la gentrificación del sexo, el deseo y la pornografía.

El ensayo explora cómo la industria pornográfica ha transitado de la producción de películas con tramas y personajes a un modelo dominado por plataformas digitales, donde cualquier persona puede crear y vender contenido a través de servicios como OnlyFans. Esta transición, que el autor denomina “plataformización del porno”, ha eliminado la estructura narrativa y el pacto de no identificación, dando paso a un entorno donde el material es predecible, accesible y, en muchos casos, extremo.

Así, Dioni López sostiene que este cambio responde a una lógica de consumo acelerado, en la que la inmediatez y la intensidad priman sobre la exploración personal del deseo.

El autor utiliza un tono que evita el moralismo y la alarma, optando por una aproximación que combina el humor y la reflexión. Reconoce la dificultad de abordar el tema sin caer en discursos escandalizados, pero insiste en la importancia de analizar cómo la pornografía y el deseo se han visto afectados por dinámicas similares a las de la gentrificación urbana.

Según el libro, la promesa de emancipación que ofrecía la pornografía en décadas pasadas ha sido reemplazada por una competencia feroz por la atención, donde la creatividad individual se enfrenta a la falta de presupuesto y a la saturación de contenido.

En su análisis, Dioni López identifica dos movimientos principales en la evolución reciente de la pornografía. El primero es la “pornificación del mundo”, donde no solo el sexo, sino todo tipo de consumo, busca excitar de manera literal y rápida. El autor afirma: “Tendremos fascismo, pero sin su sentido estético y sin futuristas porque ya no hay futuro. Nuestra estructura de consumo de mundo se parece al bucle pornográfico. En realidad, no nos movemos. Somos una sociedad que se mata a pajas”.

El segundo movimiento es la mencionada “plataformización”, que ha democratizado la producción de contenido, pero también ha fragmentado la industria, eliminando las historias y la distancia entre espectador y material.

El subtítulo del libro, “Por qué el mundo actual nos agota (y qué podemos hacer con el deseo)”, encuentra respuesta principalmente en la primera parte de la pregunta. Dioni López argumenta que la desaparición de las historias y la facilidad de acceso han generado consecuencias sociales notables. Entre ellas, destaca la frustración de los incels, quienes experimentan un choque entre las fantasías de dominación que encuentran en internet y la realidad, donde tales expectativas no se cumplen.

Además, más de la mitad de las mujeres heterosexuales europeas se declaran sexualmente insatisfechas, un dato que el autor vincula a la transformación del consumo pornográfico.

El ensayo también establece un paralelismo entre la regulación del espacio público en las ciudades y la necesidad de repensar el diseño del espacio digital. Dioni López sugiere que, así como ciertas leyes pueden mejorar la convivencia urbana, un rediseño del entorno digital podría aliviar algunos de los problemas asociados al consumo de pornografía.

Sin embargo, advierte que cualquier intento de planificar el contenido que circula en la red está destinado al fracaso, y que la clave reside en mejorar el debate sobre la diferencia entre la libertad del deseo y otras libertades, que siempre están limitadas por el respeto al otro y la gestión de la frustración.

A lo largo de Pornocracia, el autor insiste en que la conversación sobre el deseo y la pornografía debe alejarse de la condena moral y centrarse en comprender cómo estos fenómenos reflejan y afectan a la sociedad actual. Dioni López no deja injusticia social sin analizar, pero mantiene una curiosidad genuina por los misterios de la excitación y su relación con la identidad. El libro concluye que, aunque se pueden modificar las estructuras que rodean el consumo de pornografía, la gestión de la frustración y el respeto a la diferencia siguen siendo desafíos pendientes, y que sobre estos temas aún queda mucho por escribir.