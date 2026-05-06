Del unicornio al chatbot, Matías Umpierrez investiga en escena cómo el odio atraviesa siglos y tecnologías

El odio como materia escénica: Matías Umpierrez lleva a Buenos Aires su investigación sobre los discursos de la hostilida

Tras su estreno mundial en Madrid, el creador transdisciplinar argentino Matías Umpierrez presenta en Buenos Aires PLAY, una performance que traza un recorrido por los discursos de odio a través de la historia, desde la mitología hasta la inteligencia artificial. La obra se podrá ver del 8 al 23 de mayo en ArtHaus Centro de Creación Contemporánea.

El punto de partida no es abstracto. Uno de los relatos que articula la pieza es el caso de un adolescente cuya relación con un chatbot de inteligencia artificial terminó en suicidio. Junto a ese episodio reciente conviven la caza mitológica de unicornios y la matanza masiva de gatos en la Francia del siglo XVIII: tres momentos distantes en el tiempo que Umpierrez enlaza para mostrar cómo el odio atraviesa siglos, culturas y tecnologías.

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Umpierrez es, además, el único intérprete en escena. El espacio combina proyecciones, paisajes sonoros, discursos políticos, conversaciones telefónicas, casetes, esculturas, radios y marionetas. La puesta funciona como instalación y como desmontaje, en términos del propio creador, de “la sociedad teatral en que vivimos”. El formato dialoga con géneros históricamente marginales —el esperpento, el teatro de variedades, la conferencia en clave no académica— para hacer visible lo que la propuesta llama “el laberinto del tiempo y la imposibilidad de catalogar la subjetividad del mundo”.

El título condensa el programa conceptual. Play —reproducir, jugar, interpretar, simular, accionar— opera como el primer código compartido entre lo humano y lo tecnológico, un comando que se instaló en los dispositivos electrónicos desde los años sesenta y que desde entonces organiza la experiencia de las historias. “El inglés como idioma del inconsciente social”, plantea la obra.

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La obra de Umpierrez explora el odio desde la mitología, la Francia del siglo XVIII y la inteligencia artificial hasta el presente

PLAY interpela al público de forma directa: ¿cómo ejercitar el sentido crítico frente a la sobreinformación que moldea la visión del mundo y alimenta los discursos de odio? La pregunta no tiene respuesta en escena. La obra propone, en cambio, lo que Umpierrez define como “desgarrar un archivo inquieto, obligándolo a performar aquello que no puede sistematizar: fallas, restos, silencios, disidencias que no se integran”.

Umpierrez es un nombre de referencia en el circuito escénico internacional. Sus trabajos se presentaron en el Museo Reina Sofía, el Theater der Welt Festival, la Emilia Romagna Teatro Fundazione, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y el Museo de Arte Moderno de Moscú. Ha colaborado con Robert Lepage, Ángela Molina, Eyal Weizman, Elena Anaya, Niño de Elche, Rocío Molina y Pedro G. Romero. En octubre de 2025 estrenó ECLIPSE en NAVE10/Madrid, pieza en la que un anónimo enmascarado protagonizó la función.

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PLAY es una producción de Estudio Matías Umpierrez, en coproducción con ArtHaus, con el apoyo de Contemporánea Conde Duque y copresentada por la UNAM, en colaboración con el CCEBA.

Matías Umpierrez ha presentado sus trabajos en instituciones internacionales como el MoMA, el Museo Reina Sofía y el Museo de Arte Moderno de Moscú

Funciones: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 y 23 de mayo a las 20. Entradas: $20.000 (general) / $16.000 (estudiantes y jubilados). Disponibles en Alternativa. Duración: 90 minutos.

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PLAY, de Matías Umpierrez, se presenta en ArtHaus Centro de Creación Contemporánea, Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

Fotos: gentileza prensa PLAY.

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