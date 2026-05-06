El Festival Liliana Bodoc vuelve con cinco días de teatro y música para toda la familia

El Festival Liliana Bodoc 2026 se realiza en Hasta Trilce con una programación dedicada a la obra de la autora argentina

El Festival Liliana Bodoc concretará su cuarta edición los sábados 9, 16, 23 y 30 y domingo 31 de mayo en el espacio teatral Hasta Trilce (Maza 177, barrio porteño de Almagro). La programación reúne cinco jornadas dedicadas al universo literario de la autora mendocina, con producciones de la compañía Tres Gatos Locos y la participación de artistas de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Santiago de Chile. El evento propone una variedad de espectáculos de teatro, música, narración oral, títeres, artes visuales e intervenciones poéticas, que reafirman la vigencia de la obra de Bodoc y su lugar central en la cultura contemporánea.

La edición 2026 consolida al festival como un espacio de encuentro entre el legado de Liliana Bodoc (1958-2018) y el público familiar, con una propuesta que combina producciones propias y espectáculos invitados de distintas regiones del país y del exterior. El crecimiento del festival se refleja en una cartelera ampliada, con actividades en tres escenarios simultáneos, y en una apuesta por el acceso plural a la experiencia artística. La programación busca contribuir a la formación de espectadores y a la circulación de una de las voces más significativas de la literatura argentina.

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Durante las cinco jornadas, Hasta Trilce será el epicentro de una celebración dedicada a la memoria y la obra de Liliana Bodoc, reconocida autora de literatura juvenil y adulta La agenda incluye obras emblemáticas, adaptaciones de sus textos y creaciones inspiradas en su universo, destinadas a públicos de todas las edades.

Cinco jornadas reúnen teatro, música, narración oral, títeres, artes visuales e intervenciones poéticas en el festival literario

Programación Festival Liliana Bodoc

Sábado 9 de mayo

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A las 14:30 : Relatos de los confines ( Marcelo Guerrero , de Córdoba). Narración oral y música basada en la Saga de Los Confines . Capacidad limitada por orden de llegada. Duración: 40 minutos.

: ( , de Córdoba). Narración oral y música basada en la . Capacidad limitada por orden de llegada. Duración: 40 minutos. A las 16:00: Yo, el espejo africano (Tres Gatos Locos). Espectáculo para todo público, recomendado desde los 10 años. Con dramaturgia de Liliana Bodoc.

Sábado 16 de mayo

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A las 14:30 : Trama infinita ( Compañía Pájaros de Arena , de Buenos Aires). Relatos escénicos inspirados en la Saga de los Confines . Capacidad limitada por orden de llegada. Duración: 40 minutos.

: ( , de Buenos Aires). Relatos escénicos inspirados en la . Capacidad limitada por orden de llegada. Duración: 40 minutos. A las 16:00: Un cuento negro (Tres Gatos Locos). Recomendado desde los 6 años. Con dramaturgia de Liliana Bodoc.

Sábado 23 de mayo

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A las 14:30 : Narración oral de cuentos de Liliana Bodoc ( Roxana Belinque , de Buenos Aires). Capacidad limitada por orden de llegada. Duración: 45 minutos. Edad mínima sugerida: 9 años.

: Narración oral de cuentos de ( , de Buenos Aires). Capacidad limitada por orden de llegada. Duración: 45 minutos. Edad mínima sugerida: 9 años. A las 16:00: Rojo (Tres Gatos Locos). Espectáculo recomendado desde los 6 años. Con dramaturgia de Liliana Bodoc.

La cartelera ofrece actividades para públicos de todas las edades y fomenta el acceso plural a propuestas artísticas

Sábado 30 de mayo

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A las 14:30 : Fermín y el secreto de los pájaros ( Grupo Chemiguitos , de San Luis). Versión libre de Fermín de las estrellas . Capacidad limitada por orden de llegada. Duración: 40 minutos.

: ( , de San Luis). Versión libre de . Capacidad limitada por orden de llegada. Duración: 40 minutos. A las 16:00: Ye-Lou (Tres Gatos Locos). Recomendado desde los 6 años. Con dramaturgia de Liliana Bodoc.

Domingo 31 de mayo

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A las 14:30 : El viento de Sabrina ( Camila Cereda , de Chile). Versión libre de Amigos por el viento . Capacidad limitada por orden de llegada. Duración: 35 minutos.

: ( , de Chile). Versión libre de . Capacidad limitada por orden de llegada. Duración: 35 minutos. A las 16:00: Cami y el dragón (La Chichina Títeres, de Córdoba). Duración: 50 minutos.

A lo largo del festival se presentará la intervención poética Universo Bodoc, a cargo de Diana Tarnofsky y compañía.

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[Fotos: prensa Festival Liliana Bodoc]