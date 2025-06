Llegan los Premios Tony, al calor de una temporada millonaria en Broadway

Los protagonistas nominados de "Buena Vista Social Club" durante la recepción de prensa de los Premios Tony 2025 en Nueva York, el 8 de mayo de 2025

La entrega de los Premios Tony se realiza este domingo 8 de junio, desde las 8 de la noche hora del este de Estados Unidos, en el Radio City Music Hall de Nueva York. Cynthia Erivo, ganadora de Tony, Emmy y Grammy (y tres veces nominada al Oscar), la estrella de Wicked, hará su debut como presentadora. La ceremonia se transmitirá para Latinoamérica por la señal de cable Film&Arts a las 21 (Argentina), 19 (Colombia) y 18 hs. (México). El sábado 14 de junio se emitirá una versión con subtitulado.

Los principales nominados son Buena Vista Social Club, que se inspira en el documental de Wim Wenders de 1999; Death Becomes Her (“La muerte le sienta bien”), basado en la película de culto de 1992; y Maybe Happy Ending, un musical de comedia romántica sobre un par de androides. Cada uno tiene diez nominaciones principales.

El musical que parte como favorito para alzarse con el principal galardón es Maybe Happy Ending. Esta obra narra una historia de amor entre robots que han sido retirados y esperan el final de sus baterías. Bajo la dirección de Michael Arden, quien podría obtener su segundo Tony en tres años tras el éxito de Parade, el espectáculo explora la dificultad y la importancia de comprometerse con el amor. Sin embargo, una de las omisiones más notables la ausencia de Helen J Shen entre las nominadas a mejor actriz, en una categoría especialmente competitiva este año, donde Audra McDonald podría sumar su séptimo Tony por Gypsy, enfrentando a Nicole Scherzinger por Sunset Blvd. y a Jasmine Amy Rogers por Boop!.

"Maybe Happy Ending", basada en un popular musical coreano, cuenta la historia de dos robots que experimentan el amor

En el terreno de las obras de teatro, los nominados reflejan una apertura a nuevas voces y temáticas poco convencionales. Oh, Mary!, escrita y protagonizada por Cole Escola, se perfila como una de las favoritas. Escola interpreta a una versión desquiciada y deliberadamente inexacta de Mary Todd Lincoln, en una comedia irreverente que se ha convertido en uno de los éxitos inesperados de la temporada. Si obtiene el premio, Escola sumaría un nuevo reconocimiento tanto como dramaturgo como intérprete.

Entre los otros nominados a mejor obra se encuentra Purpose de Branden Jacobs-Jenkins, ganadora del Premio Pulitzer, que aborda los conflictos familiares en la tradición del teatro estadounidense. Esta pieza es considerada la principal rival de Oh, Mary!. Completan la lista English de Sanaz Toossi, también galardonada con el Pulitzer y centrada en una clase de adultos que aprenden inglés en Irán; John Proctor Is the Villain de Kimberly Belflower, que explora las inquietudes de estudiantes de secundaria al analizar The Crucible de Arthur Miller; y The Hills of California de Jez Butterworth, una obra de tono melancólico. Un detalle: la exclusión de la adaptación teatral de Stranger Things de la lista de nominados evidencia que los Tony no se limitan a premiar producciones basadas en marcas reconocidas.

Lin-Manuel Miranda, creador y protagonista de la galardonada obra "Hamilton"

El regreso de “Hamilton”

El elenco original de Hamilton se reunirá durante la ceremonia, para celebrar el décimo aniversario de este icónico espectáculo. Los actores que dieron vida al fenómeno que revolucionó Broadway estarán presentes para una actuación histórica que incluirá a destacados nombres como Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom, Jr., Daveed Diggs y muchos más.

El musical Hamilton, desde su estreno, ha dejado una profunda huella en la cultura popular y el teatro, redefiniendo no solo el panorama de Broadway, sino también influenciando a generaciones enteras. En la 70.ª edición de los Tony celebrada en 2017, recibió 16 nominaciones, de las cuales ganó 11, incluido “Mejor Musical”. Este éxito se extendió a otros premios igualmente importantes como el Grammy, el Premio Olivier y el Premio Pulitzer de Drama.

George Clooney, protagonista de la exitosa obra "Good Night, and Good Luck"

La economía de Broadway

La temporada de Broadway que culmina se caracterizó por el protagonismo de las celebridades, con producciones encabezadas por figuras como Denzel Washington, Jake Gyllenhaal y George Clooney. La obra Good Night, and Good Luck, con Clooney al frente, estableció un nuevo récord al recaudar más de 4 millones de dólares en una sola semana, la cifra más alta jamás alcanzada por una obra de teatro no musical en la historia de Broadway. A pesar de estos logros económicos, ni Othello ni Good Night, and Good Luck recibieron elogios unánimes de la crítica, y la primera no obtuvo ninguna nominación a los Premios Tony.

El éxito financiero de la temporada no se limitó a estas producciones. El resurgimiento de Glengarry Glen Ross, también con un elenco repleto de estrellas, contribuyó a que la recaudación total de Broadway roce los 1.900 millones de dólares, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este auge económico se explica en gran parte por el incremento en los precios de las entradas, que han convertido al circuito teatral en un mercado cada vez más exclusivo.

A pesar de las críticas sobre la comercialización y el protagonismo de las celebridades, los productores de Broadway no actúan como filántropos. La mayoría de los espectáculos no recupera su inversión, lo que permite a los inversores deducir pérdidas fiscales. Además, existen mecanismos para que los espectadores más experimentados accedan a boletos a precios reducidos, incluso para los espectáculos más populares.

Megan Hilty y Jennifer Simard durante una función de "Death Becomes Her" en Nueva York

Los Tony de la diversidad

Más allá de los números y las estrellas, la temporada se distinguió por la diversidad y originalidad de las propuestas. Aunque Broadway suele ser criticado por su falta de innovación y su tendencia a reciclar marcas exitosas del cine o la música, este año se presentaron obras y musicales con temáticas inusuales y arriesgadas.

Un dato curioso es que dos de los musicales nominados al Tony al mejor musical giran en torno a cadáveres como protagonistas. En Dead Outlaw, Andrew Durand interpreta a un criminal que muere a mitad del espectáculo y permanece en escena dentro de un ataúd abierto durante buena parte de la función. Por su parte, Operation Mincemeat, una importación británica, relata la historia real de un plan de espionaje de la Segunda Guerra Mundial en el que se utilizó el cuerpo de un fallecido para engañar a las fuerzas enemigas. A estos se suma Death Becomes Her, donde las protagonistas femeninas mueren a mitad de la obra y acceden a una especie de vida eterna, lo que convierte a la mortalidad en un tema central de tres de los musicales nominados.

Fuente: AP

[Fotos: REUTERS/Brendan McDermid; Archivo AP/Carlos Giusti; Winter Garden Theater; Matthew Murphy/Polk & Co. vía AP]