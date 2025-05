George Clooney, “Buena Vista Social Club” y Sarah Snook, candidatos a los premios Tony

El musical "Buena Vista Social Club", inspirado en el documental de Wim Wenders sobre grandes artistas de la música popular cubana del siglo XX (Foto: Matthew Murphy)

Tres espectáculos de Broadway —Buena Vista Social Club, Death Becomes Her y Maybe Happy Ending— recibieron cada uno 10 nominaciones principales a los premios Tony, mientras los debuts de George Clooney, Sarah Snook y Bob Odenkirk también aspiran a llevarse el premio mayor del teatro estadounidense.

Veintinueve espectáculos obtuvieron al menos una nominación en las 26 categorías de los Tony, incluso producciones que cerraron hace tiempo, como A Wonderful World: The Louis Armstrong Musical y Swept Away.

James Monroe Iglehart, quien interpretó a Armstrong en su musical, no esperaba la nominación y se despertó con su teléfono lleno de mensajes. “Yo estaba como, ‘¿Qué está pasando? ¿Está todo bien?’ Y luego dije, ‘¡Ok! ¡Genial!’”, comentó. “Estoy realmente emocionado de ser parte de este grupo de increíbles artistas”.

James Monroe Iglehart interpreta a Louis Armstrong en la obra "A Wonderful World: The Louis Armstrong Musical" (Foto: Jeremy Daniel via AP)

Buena Vista Social Club que se inspira en el documental de Wim Wenders sobre la creación del álbum homónimo de veteranos músicos cubanos, a fines del siglo XX, competirá por el premio al mejor musical con Death Becomes Her, basada en la película de culto dirigida por Robert Zemeckis en 1992, sobre mujeres enemigas que buscan una poción mágica para lograr la juventud y belleza eternas.

La categoría también incluye a Maybe Happy Ending una comedia musical romántica sobre un par de androides con emociones humanas, y Dead Outlaw, un musical sobre la historia real un vagabundo alcohólico que fue asesinado en 1911 y cuya vida después de la muerte resultó ser más extraña que la ficción: su cadáver fue exhibido en carnavales y ferias durante décadas.

Un segundo espectáculo con un cadáver, la británica Operation Mincemeat también fue nominada. La obra se basa en la increíble pero real historia de una operación de engaño británica diseñada para desinformar a la Alemania nazi sobre la ubicación del desembarco aliado en Sicilia.

Megan Hilty, izquierda, y Jennifer Simard durante una función de "Death Becomes Her" en Nueva York (Foto: Matthew Murphy/Polk & Co. via AP)

“Creo que lo más genial de este año es que los espectáculos son tan diferentes entre sí, y eso me encanta para Broadway,” dijo Christopher Gattelli, coreógrafo y director debutante de Death Becomes Her quien recibió nominaciones por ambos trabajos. “Tenemos obras íntimas, pequeñas, y luego estas comedias salvajemente divertidas en escenarios de caja negra. Así que me encanta que haya sido un año tan diverso.”

Dead Outlaw, concebido por el autor estadounidense David Yazbek, -quien escribió la música y las letras junto a Erik Della Penna- reúne además al escritor Itamar Moses y el director David Cromer, quienes ya habían colaborado exitosamente en la ganadora del Tony The Band’s Visit. Yazbek comentó que el equipo aprendió una lección con aquel espectáculo que aplicaron luego a Dead Outlaw.”

“Si haces lo que realmente quieres hacer, siendo fiel a ello, y dejas el resto al destino, entonces podrías obtener la recepción que esperas. Así que nos mantuvimos en ese enfoque,” dijo.

George Clooney debutó en Broadway con "Good Night, and Good Luck", versión teatral de la película del mismo nombre que protagonizó en 2005

Categoría “mejor obra”

En la categoría de mejor obra, English (de la dramaturga ganadora del Pulitzer Sanaz Toossi), que examina a cuatro estudiantes iraníes preparándose para un examen de inglés, fue seleccionada. También la obra The Hills of California, de Jez Butterworth, que narra el encuentro de una familia ante la inminente muerte de la matriarca, en un hotel de Inglaterra en el verano de 1976,

Competirán contra John Proctor Is the Villain, de Kimberly Belflower, que aborda la feminidad, el movimiento #MeToo y Purpose, de Branden Jacobs-Jenkins, el drama sobre una acomodada familia afroamericana que se desmorona desde adentro.

La categoría se completa con Oh, Mary!, una irreverente y escandalosa reinterpretación de la historia de la primera dama Mary Todd Lincoln (en el período 1861-1865) escrita por Cole Escola, donde es retratada como una mujer con problemas de alcoholismo, narcisista y grosera, determinada a librarse del papel subordinado que la historia le impuso.

Jacobs-Jenkins, cuyo Appropriate ganó el premio a mejor reposición de obra el año pasado, elogió la diversidad de historias en su categoría. “Espero que las personas vean la pluralidad de lo que está ocurriendo en la dramaturgia estadounidense ahora mismo. Es un momento realmente asombroso,” dijo.

George Clooney y Sarah Snook, nominados

Como era de esperarse, el nombre de Audra McDonald fue anunciado por su interpretación como Rose en una aclamada reposición de Gypsy. Este papel también llevó a actrices como Angela Lansbury, Tyne Daly y Patti LuPone a ganar. McDonald, quien tiene el récord de 6 premios Tony ganados por un intérprete, ahora compite por su séptimo galardón.

Sarah Snook, una de las revelaciones de la serie “Succession”, protagoniza "El retrato de Dorian Gray" (Foto: Marc Brenner)

Comparte categoría con Nicole Scherzinger por Sunset Blvd., Megan Hilty y Jennifer Simard en Death Becomes Her y Jasmine Amy Rogers por Boop! The Musical, que sigue a la icónica caricatura de la era de la Gran Depresión en un viaje de transformación.

McDonald reveló que fue el fallecido Gavin Creel quien le sugirió hace ocho años durante una cena en su casa que protagonizara Gypsy. Ella no lo tenía en mente y dudaba de que una versión protagonizada por afroamericanos tuviera aceptación. Creel insistió. Falleció el primer día de los ensayos. “Tenemos otra razón para agradecerle,” comentó McDonald.

George Clooney recibió una nominación como actor principal en una obra por su interpretación de Edward R. Murrow en una adaptación de su filme Good Night, and Good Luck. Otro espectáculo destacado fue una reposición de Glengarry Glen Ross de David Mamet, que le valió una nominación a Bob Odenkirk, pero no así a sus compañeros de reparto Kieran Culkin o Bill Burr.

Jake Gyllenhaal y Denzel Washington en "Othello", uno de los mayores sucesos del año en Broadway que sin embargo, no tuvo nominaciones a los Tony (Foto: Julieta Cervantes/The Washington Post)

Mientras tanto Sarah Snook, coprotagonista con Culkin en Succession, consiguió una nominación por interpretar 26 personajes en El retrato de Dorian Gray. Y la actriz de Stranger Things, Sadie Sink, fue nominada por liderar John Proctor Is the Villain.

Asimismo resultó sorpresivo que Kit Connor y Rachel Zegler fueron ignorados en sus debuts en Broadway con Romeo + Juliet, una versión adaptada para la generación X y los millennials. Otras omisiones notorias incluyen a Robert Downey Jr., Mia Farrow y la convocante Othello, protagonizada por Denzel Washington y Jake Gyllenhaal que, pese a cobrar más de 900 dólares por entrada, no recibió nominaciones.

Los premios Tony se entregarán el domingo 8 de junio en el teatro Radio City Music Hall durante una ceremonia televisada que será presentada por Cynthia Erivo, estrella de la película Wicked y ganadora de un Tony.

Fuente: AP