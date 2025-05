El exlíder de Creedence, John Fogerty, cumplió 80 años y lo celebró con un concierto en Manhattan (Crédito: Evan Agostini/Invision/AP)

Todos deberíamos estar tan vivos y ser tan recordados a su edad. Fogerty, en medio de una gira internacional, ofreció un animado concierto de 100 minutos el jueves por la noche ante un público entusiasta que casi llenó el Teatro Beacon de Manhattan. El público abarcaba desde aquellos que probablemente recordaban “Proud Mary”, “Fortunate Son” y otros éxitos de Creedence Clearwater Revival cuando se lanzaron hace medio siglo, hasta aquellos que parecían lo suficientemente jóvenes como para haber oído hablar de ellos a través de sus abuelos.

Al menos a la distancia, Fogerty no se veía ni sonaba muy diferente de su mejor momento con Creedence, que rara vez estuvo entre las listas de éxitos entre 1969 y 1971. Vestía su característica camisa de franela; tenía el mismo corte de pelo desgreñado, aunque con el flequillo peinado hacia atrás; cantaba con un rugido clásico que solo se ha suavizado ligeramente; e incluso tocaba la misma guitarra, una Rickenbacker, que había adquirido a finales de los 60.

El ícono del rock, legenda de Creedence Clearwater Revival, festejó su cumpleaños con un show de 100 minutos lleno de clásicos, acompañado por su familia y fans de varias generaciones (Crédito: Evan Agostini/Invision/AP)

Fogerty se presentó como un orgulloso rockero y un hombre de familia muy orgulloso. Su banda incluye a dos de sus hijos en la guitarra, Shane y Tyler, y su hija Kelsy se unió brevemente a ellos con una tercera guitarra. A un lado estaba su esposa, Julie, a quien elogiaba como el amor y la heroína de su vida, aunque solo fuera porque le dio uno de los mayores regalos que una vieja estrella de rock podría pedir: le ayudó a recuperar los derechos de su catálogo de canciones. Fogerty había luchado por sus derechos de autor durante décadas, y en un momento dado fue demandado por plagiar uno de sus éxitos de Creedence, que en ese momento no poseía.

(Crédito: Evan Agostini/Invision/AP)

Ha celebrado su victoria con un próximo álbum, Legacy, para el que grabó nuevas versiones de 20 canciones. Si estuviste en casa el jueves por la noche, no pudiste evitar escucharlo. Un video promocional de Legacy abrió el concierto y Fogerty lo mencionó de nuevo antes de su set de bis. Tanto el álbum, subtitulado The Creedence Clearwater Revival Years, como su concierto cuentan la historia de cómo quiere recordar el pasado.

Como Fogerty comentó en un momento dado el jueves por la noche, Creedence Clearwater Revival alcanzó su máximo esplendor antes de desmoronarse estrepitosamente a principios de los 70 y nunca más grabaron ni giraron juntos. Solo los incondicionales de Creedence conocían la identidad de los demás miembros de la banda: el baterista Doug Clifford, el bajista Stu Cook y el guitarrista Tom Fogerty, hermano de John, fallecido en 1990. Sus nombres nunca fueron mencionados, sus rostros eran casi invisibles entre la avalancha de imágenes que aparecieron el jueves en una pantalla detrás de Fogerty y su banda. Las nuevas canciones de Legacy, cada una etiquetada como “La versión de John”, dejan solo a John Fogerty del grupo original.

(Crédito: Evan Agostini/Invision/AP)

El concierto en Beacon se centró mucho en dónde está ahora y cuánto le gusta. Corrió por el escenario, rockeó con su Rickenbacker con la alegría de un adolescente tocando la guitarra de aire e incluso se sirvió champán. Los fans aplaudieron y bailaron, mientras eran bañados con confeti y deslumbrados por láseres y niebla. Los más informados cantaron junto con “Have You Ever Seen the Rain” y el himno del béisbol “Centerfield”, la canción más famosa de Fogerty después de Creedence. Prácticamente todos se pusieron de pie y aplaudieron para darle una serenata al invitado de honor de la noche, cuyo cumpleaños era el día anterior.

Fuente: AP