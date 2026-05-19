Tip de la RAE: advertir y advertir de, uso adecuado

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Usos y ejemplos

El verbo advertir tiene varios significados y, en función del sentido, se construye de diversas formas. A continuación, se ofrecen una serie de pautas para saber cuándo emplear cada una.

En primer lugar, tal como recoge el Diccionario panhispánico de dudas , advertir puede funcionar como un verbo de comunicación, con el sentido de ‘poner algo en conocimiento de alguien’ . Con este significado, son igualmente válidas dos construcciones , aunque varía la frecuencia de uso:

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● Con un complemento directo que indica aquello que se comunica y un complemento indirecto de persona ( advertir algo a alguien , sin la preposición de ): «La jefa les advirtió la importancia de la reunión». Esta forma de construir el verbo es la habitual cuando el complemento directo es una oración que empieza por que («Los guardias le advirtieron que podría caerse»), sobre todo si la intención es admonitoria o amenazante : «Te advierto que no voy a tolerar ningún error».

● Con un complemento directo de persona y otro complemento introducido por de , sobre o acerca de que indica aquello que se le informa ( advertir a alguien de / sobre / acerca de algo ): «La advirtieron sobre la visita», «Antes de irse, los advirtió de las obras que iban a comenzar». Aunque no sea lo más frecuente, si este segundo complemento es una oración que empieza por que , se mantienen tanto la preposición como la conjunción: «Advirtió a su padre de que llegaría tarde».

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En segundo lugar, cuando significa ‘aconsejar (algo) a alguien’, es un verbo transitivo y lo más habitual es que el complemento directo (lo que se aconseja) sea una oración subordinada introducida por que : «Te advirtieron que fueras amable». Es igualmente adecuado que aquello que se aconseje se exprese con un infinitivo , que puede llevar opcionalmente la preposición de : «Le advirtieron (de) no llegar tarde para causar una buena impresión» o «Me advierte constantemente (de) ser puntual».

Por último, con el sentido de ‘darse cuenta (de algo) o reparar (en algo)’ , el Diccionario panhispánico de dudas indica que es transitivo ( alguien advierte algo ), por lo que no lleva en este caso complemento indirecto ni la preposición de : «Advirtió el peligro, así que decidió no acercarse», «Los policías no advirtieron que estaba escondido».

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¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

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Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

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Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.