Cultura

Un Pollock por más de USD 182 millones y otras ventas millonarias en las subastas de arte

Las subastas de Christie’s en Nueva York registraron umerosos récords: Mark Rothko, Constantin Brancusi y Joan Miró, entre otros

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“Number 7A, 1948” de Pollock (1912-1956) se vendió por 181,2 millones de dólares, incluidas comisiones (REUTERS/Eduardo Munoz)
“Number 7A, 1948” de Pollock (1912-1956) se vendió por 181,2 millones de dólares, incluidas comisiones (REUTERS/Eduardo Munoz)

Las subastas de arte en la casa Christie’s en Nueva York registraron el lunes numerosos récords para los pintores estadounidenses Jackson Pollock y Mark Rothko, así como para el escultor francés de origen rumano Constantin Brancusi y el pintor catalán Joan Miró.

Con sus salpicaduras, gotas de pintura y curvas negras realzadas por toques de rojo sobre un lienzo en bruto de más de tres metros de ancho, “Number 7A, 1948” de Pollock (1912-1956) se vendió por 181,2 millones de dólares, incluidas comisiones.

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Según el medio especializado ARTnews, la obra se convierte así en la cuarta más cara jamás vendida en subasta.

El récord anterior en una puja para este pintor del expresionismo abstracto era de 61,2 millones de dólares, en 2021. Otras de sus piezas se han vendido en privado por hasta 200 millones de dólares.

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“Danaïde”, una cabeza en bronce de alrededor de 1913 del escultor Brancusi, alcanzó los 107,6 millones de dólares (REUTERS/Eduardo Munoz)
“Danaïde”, una cabeza en bronce de alrededor de 1913 del escultor Brancusi, alcanzó los 107,6 millones de dólares (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Con esta obra, Pollock se libera por fin de las ataduras de la pintura de caballete tradicional y produce uno de los primeros cuadros verdaderamente abstractos de la historia del arte”, según Christie’s.

“Danaïde”, una cabeza en bronce de alrededor de 1913 del escultor Brancusi (1876-1957), alcanzó los 107,6 millones de dólares, frente a los 71,2 millones de su récord previo en 2018.

“No. 15 (Dos verdes y una franja roja)” (1964) de Rothko (1903-1970) fue adjudicado por 98,4 millones de dólares, mientras que “Retrato de Madame K.” de Joan Miró (1893-1983) se vendió por 53,5 millones.

“No. 15 (Dos verdes y una franja roja)” (1964) de Rothko fue adjudicado por 98,4 millones de dólares (REUTERS/Eduardo Munoz)
“No. 15 (Dos verdes y una franja roja)” (1964) de Rothko fue adjudicado por 98,4 millones de dólares (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los anteriores máximos para el estadounidense (86,9 millones) y el catalán (37 millones) se alcanzaron en 2012.

En noviembre, se fijaron varios grandes récords en la compra de arte en la casa Sotheby’s en Nueva York.

“El retrato de Elisabeth Lederer” (1914-1916) del austriaco Gustav Klimt (1862-1918), vendido por 236,4 millones de dólares, se convirtió en la segunda obra más cara jamás vendida en subastas.

El autorretrato “El sueño (la cama)” (1940) de la mexicana Frida Kahlo (1907-1954) se subastó por 54,6 millones de dólares, la pintura más cara vendida hasta ahora por una artista.

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