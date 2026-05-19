Cultura

Música, talleres y mucha historia para la Semana de Mayo

Para el 216° aniversario patrio, se despliega una agenda con actividades gratuitas de folklore, recorridos históricos, juegos y sorpresas en la Ciudad de Buenos Aires

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Talleres artesanales, visitas guiadas y espectáculos folklóricos integran la programación especial por el 25 de mayo en el Museo Saavedra (foto) y el Casco Histórico

Dos escenarios del patrimonio histórico porteño, el Casco Histórico y el Museo Histórico Saavedra, serán el escenario del 216° aniversario patrio, con actividades que van de talleres artesanales y visitas guiadas a espectáculos de música folklórica.

La fecha remite al 25 de mayo de 1810, cuando la presión popular en la actual Plaza de Mayo derivó en la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la constitución de la Primera Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Aquel proceso, que arrancó días antes con las deliberaciones del Cabildo Abierto del 22 de mayo, es el hilo conductor de toda la propuesta cultural.

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El lunes 25, desde las 14 y hasta las 18, el Museo Saavedra —en Crisólogo Larralde 6309— abrirá con entrada libre. La jornada arranca con el Ballet Folklórico Los de Boedo, con danzas tradicionales argentinas, y continúa a las 15 con un concierto de Ana Alvarado y compañía: arpa y flauta con repertorio de música folklórica y popular. A las 16:30 subirá al escenario al aire libre La Tucu, con banda completa de guitarras, bombo, bajo y voz.

En simultáneo, los jardines y salas del museo alojarán talleres y actividades lúdicas para adultos y niños desde los 5 años. El taller Aires de revolución propone construir molinitos de papel con los colores patrios. El de Mensajes secretos parte de una pregunta concreta: cómo se comunicaban los revolucionarios sin las tecnologías actuales, y propone armar una rueda de codificación para escribir en clave. Puntadas de Mayo convierte el bordado colectivo de escarapelas en un espacio de intercambio entre generaciones. La Posta gráfica Sol de Mayo permite imprimir un banderín con el escudo nacional o el Sol de Mayo para llevar a casa.

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Caminata Gesta
La caminata Gesta de Mayo recorre el Casco Histórico y la Plaza de Mayo, contextualizando la situación geopolítica previa a la gesta del 25 de mayo de 1810

Una de las intervenciones más singulares de la jornada es La Gazeta del Saavedra, una publicación creada para la ocasión junto a la Orientación Gráfica de la Escuela Técnica Raggio. Inspirada en las gacetas de la época, reúne textos, debates y pensamientos de protagonistas de la Revolución de Mayo y se distribuirá entre los visitantes a lo largo del día.

Las visitas guiadas El camino de la Revolución —a las 14, las 15:30 y las 17— recorren los antecedentes del proceso revolucionario desde el Virreinato y las Invasiones Inglesas hasta los hechos de mayo de 1810.

Esas mismas invasiones, las de 1806, son el punto de partida del recorrido Gesta de Mayo en el Casco Histórico. La caminata parte del Pasaje 5 de Julio y Belgrano y culmina en la Plaza de Mayo, con una caracterización de la época y la situación geopolítica que desembocó en la gesta del 25 de mayo. La actividad requiere inscripción previa online y se realizará los días martes 26 y sábado 30 de mayo a las 14. En caso de lluvia, la cancelación se informará dos horas antes al correo electrónico registrado.

Fotos: Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

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