Cultura

“Desilustración”: cómo afecta a las sociedades modernas la acelerada pérdida del hábito de la lectura

El abandono progresivo del contacto con los libros marca un cambio profundo en la manera en que las sociedades comprenden y debaten su realidad, debilitando la base del conocimiento y el intercambio de ideas

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Ilustración de un joven con pelo castaño, camiseta blanca y jeans sentado en una cama, usando un teléfono con auriculares; detrás hay una pila de libros y una ventana.
El 61% de los jóvenes de entre 16 y 24 años se consideran “no lectores” o “lectores caídos” (Imagen Ilustrativa Infobae)

La era de la información se enfrenta a un fenómeno paradójico: la pérdida acelerada de la lectura y, con ella, el debilitamiento del conocimiento y la ciencia. En un artículo publicado en The Times, el periodista británico Rod Liddle describe este proceso como “Desilustración”, caracterizado por la desaparición progresiva de hábitos que durante siglos impulsaron el desarrollo intelectual y social en Occidente.

Según el autor, la transición hacia la llamada “era post-alfabeta” ya resulta perceptible en los hábitos cotidianos de la sociedad. Incluso felicita irónicamente a quienes empezaron a leer las primeras líneas de su texto: “Usted posee una habilidad arcaica y rara: el arte de leer”. Para el autor, la lectura de libros está en vías de extinción, y su práctica será tan ajena para las futuras generaciones como lo es hoy el hallazgo casual de fósiles prehistóricos.

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Sin embargo, para Liddle la “Desilustración” implica más que la simple decadencia de la lectura. Se trata de un proceso donde el conocimiento, el debate democrático y los principios de la ciencia dejan de ocupar un lugar central. Sostiene, además, que en este nuevo contexto prima la expresión de emociones sobre la adquisición de información, y que “parece que ya no es necesario comprender las cosas”.

El columnista señala que la inmediatez de la tecnología y el predominio de las redes sociales han modificado profundamente la relación con la palabra escrita. Según los datos citados en su artículo, el 47% de los adultos no lee libros por elección, lo que representa a unos 27 millones de personas, y el 61% de los jóvenes de entre 16 y 24 años se consideran “no lectores” o “lectores caídos”. Además, la proporción de niños y adolescentes (de 8 a 18 años) que leen se ha reducido a la mitad en los últimos 20 años.

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Liddle atribuye parte de esta tendencia a los cambios en la enseñanza escolar. A su juicio, los sistemas educativos actuales priorizan evitar el aburrimiento de los alumnos, relegando actividades que requieren disciplina y esfuerzo, como la lectura de textos extensos o el aprendizaje por repetición: “Lo complicado es que, una vez que hemos dejado de leer, no volveremos a empezar. Uno no nace sabiendo leer: es una habilidad que requiere tiempo y paciencia para adquirirla. No tenemos tiempo y menos aún paciencia”.

Día Mundial del Libro - libros - literatura - IA - tecnología - 23 de abril
Para Rod Liddle, la lectura de libros está en vías de extinción (Imagen ilustrativa Infobae)

La cultura digital también profundizó este fenómeno. El artículo señala que las nuevas formas de comunicación, como la mensajería instantánea y las plataformas sociales, favorecen el uso de frases cortas y la transmisión de emociones mediante imágenes o emojis, en detrimento de la reflexión y el vocabulario. “El lenguaje se ha convertido en una suerte de gruñido bestial”, describe el periodista, para quien la inmediatez tecnológica ha reducido la paciencia y la capacidad de concentración necesarias para leer un libro.

El análisis advierte, asimismo, que la caída de la lectura conlleva efectos directos sobre el conocimiento colectivo y la vida democrática. El autor argumenta que la ausencia de lectura dificulta la adquisición de información contextual y la exposición a opiniones diversas, elementos fundamentales para el debate público y el desarrollo de una ciudadanía informada. También afirma que, sin estos insumos, las respuestas y opiniones tienden a carecer de contexto y fundamento, transformándose en “experiencias vividas” individuales sin peso en el plano colectivo.

El artículo cita el descenso de los resultados en exámenes de lengua, como el GCSE de inglés en el Reino Unido, y la eventual eliminación de los exámenes de recuperación, como ejemplos de las consecuencias de este retroceso.

Según Liddle, una vez que la lectura se abandona, resulta casi imposible recuperar el hábito. El aprendizaje de la lectura exige tiempo y paciencia, dos recursos escasos en la actualidad. “La lectura ha pasado a ser una de esas pequeñas dificultades de la vida que podemos evitar”.

Ante este panorama, recuerda que la alfabetización fue clave en el surgimiento de la Revolución Industrial y en la expansión global del conocimiento. Para el autor, la lectura estimula la imaginación y permite el contacto con ideas diferentes, contribuyendo a evitar el aislamiento narcisista que se observa en la actualidad. “La lectura inspira, y cuanto mejor es el libro, mayor es la inspiración”.

Para Liddle, la desaparición de este hábito convertirá a las personas en individuos más limitados, aunque duda de que la sociedad preste atención a esta transformación.

En su artículo sostiene que que la “Desilustración” avanza de modo inexorable, con una sociedad que prioriza la inmediatez y la expresión sentimental por encima del conocimiento estructurado. Advierte, por su parte, que este proceso no solo afecta la cultura y la educación, sino que impacta en la capacidad de las sociedades para afrontar retos colectivos y sostener el progreso científico y democrático.

El diagnóstico expuesto por el periodista británico invita a reflexionar sobre el papel de la lectura y el conocimiento en la vida contemporánea. La caída de la alfabetización, según el análisis publicado por The Times, pone en riesgo la continuidad de los valores ilustrados que dieron forma al mundo moderno.

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