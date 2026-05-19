Cultura

Tras una venta millonaria, Brancusi ingresa en la selecta lista de los escultores más cotizados de la historia

Una pieza inspirada en un modelo húngaro, que había formado parte de colecciones privadas e instituciones internacionales, alcanzó un récord histórico impulsando cambios en la clasificación de ventas mundiales

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La “Danaide” del artista Constantin Brancusi
La “Danaide” del artista Constantin Brancusi, vendida por 107,6 millones de dólares (Crédito: Christie's)

Una “Danaide” del artista Constantin Brancusi, vendida el lunes por 107,6 millones de dólares, se ha convertido en la segunda escultura más cara de la historia de las subastas, sacudiendo una lista dominada por obras de Alberto Giacometti.

Antes de esta venta, las tres esculturas más caras de la historia eran todas obras del suizo Giacometti.

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A partir de ahora, apenas “El hombre que señala” (“L’homme au doigt”), vendida por 141,3 millones de dólares en Christie’s, en Nueva York en 2015, supera a la “Danaide” de Brancusi, subastada el lunes por la misma casa.

Otra obra de Giacometti, “El hombre que camina I” (“L’homme qui marche I”) ocupa el tercer lugar, con 104,3 millones de dólares.

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Spring Marquee Week en Nueva York, 2026 (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)
Spring Marquee Week en Nueva York, 2026 (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

Margit Pogany, una joven artista húngara a la que Brancusi conoció en 1910 en París, donde el escultor franco-rumano (1876-1957) tenía su taller, prestó su rostro a la “Danaide”.

Se trata de un rostro estilizado y recubierto con pan de oro, y cuyos ojos están formados por amplios arcos de círculo.

“El oro reservado al rostro y la pátina negra del cabello confieren a la fisonomía una elegancia meditativa y un refinamiento cercanos al arte budista de Extremo Oriente, admirado por Brancusi“, analiza Marielle Tabart, experta en la obra del escultor, citada en la página web del Centro Pompidou.

Según el museo parisino, que posee en sus colecciones una hermana gemela de la escultura vendida el lunes, Brancusi multiplicó los vaciados en bronce de su “Danaide” entre 1913 y 1918.

Otros ejemplares se exponen en instituciones como el Tate de Londres, el Kunst Museum de Winterthur, cerca de Zúrich, y en el Philadelphia Museum of Art.

(REUTERS/Eduardo Munoz)
(REUTERS/Eduardo Munoz)

Según Christie’s, el vaciado vendido el lunes era el único ejemplar dorado que seguía en manos privadas.

Fundido en 1913, había sido comprado por el banquero Eugene Meyer y su esposa Agnes, mecenas y amigos de Brancusi, durante la primera exposición individual del artista en Nueva York, en 1914.

La obra había permanecido en su familia hasta 2002, cuando fue adquirida por el magnate de los medios S. I. Newhouse Jr.

Adquirida 18,2 millones de dólares, la escultura se convirtió en ese momento en la escultura más cara jamás vendida en subasta. El lunes, la obra fue adquirida por un comprador anónimo que presentó sus ofertas por teléfono.

Fuente: AFP

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