Fernando Pessoa, escritor portugués: “Sentir hoy lo mismo que ayer no es sentir, es recordar lo que se sintió” (Foto: Wikipedia / Dominio público)

En el vasto archipiélago de la literatura del siglo XX, pocos autores consiguieron cartografiar la alienación contemporánea con la precisión quirúrgica de Fernando Pessoa. Entre la marea de fragmentos que componen su obra cumbre, Libro del desasosiego, late una advertencia que funciona como el núcleo ético y estético de su pensamiento: “Sentir hoy lo mismo que ayer no es sentir —es recordar hoy lo que ayer se sintió, ser hoy el cadáver vivo de lo que ayer fue vida perdida”.

Lejos de ser un mero aforismo melancólico, esta frase condensa la violenta lucidez de un escritor que se negó a habitar una identidad fija. Para Pessoa, el verdadero peligro de la existencia no reside en el sufrimiento o en la vacuidad, sino en la automatización del alma. Replicar una emoción pasada por pura inercia es montar un museo de nostalgias, transformarse en el propio sepulturero de la experiencia. Para entender dónde nace esta premisa, es necesario viajar a la Lisboa de las primeras décadas del siglo pasado.

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Fernando Pessoa llevó una doble vida impecable: de día, un gris empleado de comercio que redactaba cartas comerciales en inglés y francés; de noche, un demiurgo que alteraba el rumbo de la literatura universal desde la soledad de su habitación alquilada. Tras su muerte en 1935, se halló un baúl de madera con más de 25.000 fragmentos inéditos. De ese caos manuscrito brotó, de manera póstuma en 1982, el Libro del desasosiego, un híbrido de prosa poética, divagaciones metafísicas y crónicas urbanas.

La obra fue firmada por Bernardo Soares, un ayudante de tenedor de libros en la Baixa lisboeta, a quien Pessoa definió no como un heterónimo pleno —como el neopagano Alberto Caeiro, el clasicista Ricardo Reis o el vanguardista Álvaro de Campos—, sino como un “semiheterónimo”: una mutilación de su propia personalidad. Soares escribe desde el tedio absoluto, pero es un tedio hiperlúcido. En ese entorno asfixiante de oficinas oscuras y calles lluviosas, el rechazo a la repetición emocional es su resistencia.

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La icónica portada del 'Libro del desasosiego' de Fernando Pessoa, con la figura de Bernardo Soares, se presenta centrada sobre un fondo difuminado que extiende sus tonos rojizos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frase en cuestión abre una ventana directa hacia el concepto fundamental del autor: la multiplicidad del yo. Si “vivir es ser otro”, como afirma el mismo fragmento, la fijeza emocional es sinónimo de muerte espiritual. Pessoa propone una suerte de “revirginidad perpetua de la emoción”. Cada amanecer exige borrar el cuadro afectivo del día anterior para entregarse a la impresión pura del presente, libre de la contaminación del recuerdo. Esta idea dialoga con las vanguardias de su tiempo y anticipa el existencialismo.

Décadas antes de que Jean-Paul Sartre publicara su célebre novela La náusea, el Bernardo Soares de Pessoa ya describía esa misma repulsión metafísica ante lo previsible. Hoy en día, el Libro del desasosiego comparte el olimpo de las obras fundamentales de la modernidad junto a En busca del tiempo perdido de Marcel Proust o el Ulises de James Joyce. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, el texto de Pessoa carece de arquitectura final; es un universo abierto e infinitamente maleable.

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Su importancia radica en haberle dado voz al hombre fragmentado, aquel que se observa a sí mismo vivir en lugar de simplemente vivir. La vigencia de su advertencia sobre la memoria afectiva resuena con fuerza en una contemporaneidad obsesionada con el archivo constante y la repetición de estímulos. Pessoa, a través de su humilde oficinista, nos sigue exigiendo el coraje de la renovación: abandonar el cómodo fantasma de lo que fuimos ayer para salvaguardar la violenta y legítima chispa del presente.

Muestra dedicada a Fernando Pessoa en el Museo del Pan de Seia, Portugal (Foto: EFE/Carlos García)

¿Quién es Fernando Pessoa?

Fernando Pessoa (1888–1935) fue una de las figuras más enigmáticas y geniales de la literatura universal. Nacido en Lisboa, pasó gran parte de su infancia en Sudáfrica debido al nuevo matrimonio de su madre con un cónsul, lo que le permitió dominar el inglés a la perfección y asimilar la tradición literaria anglosajona. Al regresar a Portugal en 1905, adoptó una existencia exteriormente anodina y rutinaria en su ciudad natal: traductor de correspondencia comercial, aunque partícipe en las vanguardias locales.

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Aunque en vida solo llegó a publicar un libro en portugués, el poema épico-lírico Mensaje en 1934, además de algunos folletos de poesía en inglés, su producción subterránea fue monumental y abarcó miles de textos manuscritos que guardaba celosamente. Víctima de una cirrosis hepática, falleció en Lisboa a los 47 años en la más absoluta discreción. Tras su muerte, el descubrimiento de su famoso baúl de madera reveló un universo literario sin precedentes que transformó la literatura del siglo XX.

Su mayor genialidad radicó en la creación de los heterónimos: identidades poéticas completas —como Alberto Caeiro, Álvaro de Campos o Ricardo Reis— que poseían biografías, estilos literarios y filosofías propias, diferenciándose de los simples seudónimos. La publicación póstuma de sus escritos dio vida a obras fundamentales de la modernidad como el Libro del desasosiego, sus Ficciones del interludio y sus extensas Poesías completo, consolidándolo como el gran poeta de la multiplicidad.

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