Con George Clooney y Denzel Washington Broadway rompe récord de taquilla

Jake Gyllenhaal y Denzel Washington, protagonistas de "Othello" (Foto: Julieta Cervantes/The Washington Post)

Broadway ha logrado superar su récord de taquilla prepandémico, impulsado por el éxito de tres dramas protagonizados por estrellas de cine y un musical que sigue atrayendo multitudes. Según informó The Broadway League, una organización que representa a productores y propietarios de teatros, los ingresos brutos de la temporada actual han alcanzado los 1.801 millones de dólares, superando los 1.793 millones de la temporada 2018-2019, la última completa antes del cierre por la pandemia en marzo de 2020.

El resurgimiento de Broadway se debe en gran parte a la popularidad de producciones como Good Night, and Good Luck, protagonizada por George Clooney, que ha establecido un récord al recaudar más de 4 millones de dólares en una semana. Sin embargo, la temporada aún no ha concluido y los números no han sido ajustados por inflación. Además, la asistencia sigue siendo un 3% inferior a los niveles prepandémicos, y los costos de producción han aumentado significativamente, lo que ha elevado la tasa de fracaso financiero y reducido la rentabilidad.

George Clooney en la puerta del Winter Garden Theater, donde está presentando “Goodnight and Goodluck” (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

A pesar de estos desafíos, el presidente de la liga, Jason Laks, expresó optimismo sobre el futuro de Broadway. Según publicó The New York Times, Laks destacó la importancia de este hito, afirmando que se están creando empleos y que el trabajo de los artistas está siendo apreciado. Sin embargo, subrayó que el objetivo no es simplemente regresar a 2019, sino continuar creciendo, atraer audiencias más diversas y mantener la industria sostenible.

La temporada que está por concluir ha sido notablemente fuerte, con 76 producciones en escena, de las cuales 42 fueron elegibles para los premios Tony. Estrellas de cine como Robert Downey Jr., Denzel Washington y Jake Gyllenhaal han participado en estas producciones, atrayendo a un público ávido de ver a sus ídolos en el escenario. Además, por primera vez en años, todos los teatros de Broadway han tenido espectáculos en cartelera, con 40 shows actualmente en funcionamiento.

El renacimiento de Broadway no solo se ha visto impulsado por los dramas protagonizados por estrellas, sino también por el continuo éxito de musicales icónicos. Wicked, que ha estado en cartelera durante más de dos décadas, ha experimentado un resurgimiento de interés, en parte gracias a la adaptación cinematográfica en dos partes que se estrenó recientemente. Durante la semana de Navidad, el musical estableció un récord al recaudar aproximadamente 5 millones de dólares en nueve funciones.

Lencia Kebede como Elphaba en el musical "Wicked", uno de los éxitos de Broadway (Foto: Joan Marcus via AP)

Sin embargo, el camino hacia la recuperación total no está exento de obstáculos. Los costos de capitalización han aumentado tanto que casi todos los nuevos musicales estrenados desde la pandemia han perdido dinero. De los 14 nuevos musicales de esta temporada, cuatro ya han cerrado o anunciado su cierre. Además, las políticas de inmigración y aranceles de la administración Trump están afectando el turismo internacional, que representa aproximadamente una quinta parte del público de Broadway.

A pesar de estos desafíos, la industria sigue mostrando signos de recuperación. Según consignó The New York Times, casi 14 millones de personas han asistido a un espectáculo de Broadway en lo que va de la temporada, y solo un teatro permanece vacío. No obstante, el precio promedio de las entradas sigue siendo elevado, con los mejores asientos en los espectáculos más populares alcanzando precios exorbitantes.

En resumen, aunque Broadway ha logrado superar su récord de taquilla prepandémico, la industria enfrenta desafíos significativos que deben ser abordados para asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo. La combinación de estrellas de cine en el escenario, el resurgimiento de musicales icónicos y la diversidad de producciones han sido clave para este resurgimiento, pero el camino hacia la estabilidad financiera aún requiere atención y esfuerzo continuos.