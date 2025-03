El libro del senador estadounidense que critica a China, pero también a Donald Trump y Elon Musk

El libro del día: “Seven Things You Can’t Say About China”, de Tom Cotton

El senador republicano Tom Cotton, actual presidente del comité de inteligencia del Senado y tercer miembro de mayor rango de su partido en la cámara alta, ha lanzado su más reciente libro titulado Seven Things You Can’t Say About China (“Siete cosas que no se pueden decir sobre China”). En esta obra, Cotton aborda lo que considera una de las mayores amenazas para los intereses de Estados Unidos: la influencia de China en diversos sectores clave. Sin embargo, el contenido del libro no solo pone en el foco a la potencia asiática, sino que también incluye críticas que podrían incomodar a figuras influyentes dentro del Partido Republicano, como el presidente Donald Trump y el empresario Elon Musk. Estas posturas podrían convertirse en movimientos estratégicos arriesgados para el futuro político del senador.

Cotton utiliza su libro para señalar la creciente influencia china en instituciones estadounidenses, incluyendo una referencia directa a la venta de la New York Military Academy, la escuela militar donde estudió Trump. Cotton detalla que un empresario vinculado al Partido Comunista Chino adquirió la academia en 2015 y posteriormente designó a varios asociados chinos en su junta directiva. Además, el senador subraya que esta institución ha recibido cientos de miles de dólares en subvenciones del Departamento de Defensa desde que pasó a manos chinas. Estas afirmaciones, aunque indirectas, podrían interpretarse como una crítica al presidente, quien ha mantenido una relación ambivalente con China durante su mandato.

Tom Cotton, senador de Estados Unidos

Tensiones con Trump y Musk

El libro también pone en evidencia las tensiones entre Cotton y Trump, quien sigue siendo una figura dominante dentro del Partido Republicano. Según The Guardian, Cotton ya había generado fricciones con el presidente al oponerse a sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En aquel momento, el senador calificó a los responsables del asalto al Capitolio como “insurrectos”, un término que también utilizó para referirse a los disturbios ocurridos durante las protestas por la muerte de George Floyd. Estas posturas han distanciado a Cotton de los sectores más leales a Trump, lo que podría complicar sus aspiraciones políticas a nivel nacional.

Por otro lado, Cotton no escatima críticas hacia Elon Musk, uno de los aliados más cercanos de Trump en el ámbito empresarial. En su libro, cuestiona la relación de Musk con China, un mercado clave para las operaciones de Tesla, y su aparente disposición a colaborar con el gobierno chino en ciertos aspectos. Estas declaraciones podrían tensar aún más las relaciones entre Cotton y los sectores republicanos que ven en Musk un aliado estratégico.

El Presidente chino Xi Jinping hablando en la apertura del Congreso del Partido Comunista Chino en Pekín, 2022 (REUTERS/Thomas Peter)

TikTok y el papel de Jeff Yass

Otro de los objetivos principales de Cotton en su libro es TikTok, la popular aplicación de videos cortos propiedad de la empresa china ByteDance. El senador ha sido un crítico constante de la plataforma, argumentando que representa un riesgo significativo para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a su posible conexión con el gobierno chino. Sin embargo, Cotton también dirige sus críticas hacia Jeff Yass, un inversor estadounidense que posee una participación en ByteDance y que ha mostrado afinidad con Trump. Este enfoque podría generar tensiones adicionales dentro del partido, ya que Yass es una figura influyente en los círculos republicanos.

Aspiraciones políticas y riesgos estratégicos

En 2022, Cotton consideró postularse como candidato presidencial, realizando viajes a estados clave como Iowa y New Hampshire, aunque finalmente decidió no competir en las primarias republicanas. Su decisión de no enfrentarse a Trump en esa ocasión podría interpretarse como un reconocimiento de la fortaleza del presidente dentro del partido. Sin embargo, Cotton no ha descartado sus ambiciones políticas a largo plazo, y su posición actual como presidente del comité de inteligencia del Senado le otorga una plataforma significativa para abordar temas de seguridad nacional y política exterior.

El presidente Donald Trump y el director general de Tesla, Elon Musk, hablan con los reporteros desde un vehículo Model S de Tesla en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington, el martes 11 de marzo de 2025 (Pool vía AP)

No obstante, las críticas dirigidas a figuras como Trump, Musk y Yass podrían complicar su camino hacia un liderazgo más prominente dentro del Partido Republicano. Estos movimientos podrían ser percibidos como errores estratégicos que alienen a sectores clave del partido, especialmente en un momento en el que la lealtad a Trump sigue siendo un factor determinante en la política republicana.

Un libro que busca influir en el debate sobre China

Con Seven Things You Can’t Say About China, Cotton pretende destacar lo que considera una amenaza creciente para Estados Unidos, al tiempo que busca posicionarse como una voz influyente en temas de seguridad nacional. Sin embargo, las implicaciones políticas de sus críticas podrían tener un impacto significativo en su futuro dentro del Partido Republicano. El libro no solo es un análisis sobre China, sino también una declaración de intenciones que podría definir la trayectoria política de Cotton en los próximos años.

En un contexto político marcado por divisiones internas y la influencia persistente de Trump, el libro de Cotton representa un intento por equilibrar sus preocupaciones sobre la seguridad nacional con las complejidades de la política partidista. Resta por ver si esta estrategia le permitirá consolidar su posición o si, por el contrario, se convertirá en un obstáculo para sus aspiraciones futuras.