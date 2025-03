Gustavo Dudamel inicia el año de su “Last Dance” en la Filarmónica de Los Ángeles

Tráiler del documental '¡Viva Maestro!' la historia de Gustavo Dudamel

Gustavo Dudamel dirigirá presentaciones en concierto de la obra Die Walküre (La Valquiria) de Richard Wagner como uno de los puntos destacados de su 17ª y última temporada como director musical de la Filarmónica de Los Ángeles.

El director venezolano, uno los músicos clásicos más famosos del mundo, dirigirá un acto por presentación del 19 al 21 de mayo y repetirá los programas del 22 al 24 de mayo con un elenco que incluye a la cantante soprano Christine Goerke y el cantor barítono Ryan Speedo Green, informó la orquesta al anunciar una temporada 2025-26 que han denominado “Gracias Gustavo”. El diseño escénico estará a cargo de Frank Gehry, el arquitecto de la Sala de Conciertos Walt Disney.

Gustavo Dudamel estará al frente de la Filarmónica de Los Ángeles antes de asumir la misma posición en Nueva York

Dudamel dirigirá Harmonium del estadounidense John Adams y Cantata Criolla del compositor venezolano Antonio Estévez del 5 al 7 de junio de 2026 en sus últimos conciertos en la Sala Disney como director musical. El músico eligió las obras para honrar sus identidades venezolana y estadounidense.

La temporada en Los Ángeles comenzará el 25 de septiembre con Gustavo Dudamel y un estreno mundial de una obra actualmente sin título para orquesta y coro de la compositora ganadora del Premio Pulitzer, Ellen Reid, encargada conjuntamente con la Filarmónica de Nueva York. Luego llevará a la orquesta de gira por Seúl, Corea del Sur; Tokio; y Taipéi, Taiwán, del 20 al 30 de octubre.

El pase del año: Gustavo Dudamel a Nueva York

Gustavo Dudamel asumirá el cargo de director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York a partir de la temporada 2026-2027, con un contrato inicial de cinco años. Previamente, durante la temporada 2025-2026, ejercerá como director musical designado.

Gustavo Dudamel cuando fue presentado como director artístico y musical de la Filarmónica de Nueva York, en febrero de 2023

Dudamel, nacido en 1981 en Barquisimeto, Venezuela, ha sido director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles desde 2009, y director musical de la Ópera Nacional de París desde 2021. Su nombramiento en Nueva York lo convierte en el 27º director musical de la orquesta más antigua de Estados Unidos, siguiendo los pasos de figuras como Gustav Mahler, Arturo Toscanini y Leonard Bernstein.

El director venezolano debutó con la Filarmónica de Nueva York en noviembre de 2007 y, desde entonces, ha dirigido la orquesta en 26 ocasiones. Su nombramiento ha sido recibido con entusiasmo por los músicos de la orquesta, quienes destacan la conexión extraordinaria que sienten bajo su batuta.

Gustavo Dudamel con su estrella en el Paseo de la fama de Los Ángeles, en 2019

“Música del alma”

Gustavo Dudamel compartió sus sentimientos respecto a su próximo rol en la Filarmónica de Nueva York. En una conferencia de prensa celebrada en febrero de 2023 en el Lincoln Center, recordó su debut con la orquesta en 2007: “Llegué aquí todavía con el pelo negro y de inmediato se produjo una conexión: fue una conexión artística, profunda, del alma”.

Sobre su designación, expresó: “Hoy me honra ser nombrado como próximo director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, sumándome a un legado que incluye a grandes maestros”. Y además reflexionó sobre su crecimiento profesional: “Cuando tenía veintipico de años era una locura. Era un animal salvaje, no sólo porque mi pelo era enorme. Ahora mismo, si bien ya no soy una joven promesa, sigo siendo joven”.

Además, destacó la importancia de la educación musical y su compromiso con las comunidades: “Parte de mi ADN es trabajar con los jóvenes, llevar la orquesta a las comunidades, porque la música es una herramienta de transformación social”.

Fuente: AP

[Fotos: Foto AP/John Minchillo; archivo AFP]