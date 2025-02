La era de la distracción: cada vez cuesta más prestar y recibir atención, pero la pedimos mucho

Chris Hayes y su libro sobre la atención, un bien en peligro.

La atención es el eje definitivo de un sujeto que se despliega en una amplia gama de ámbitos y tiene una infinidad de preocupaciones. Esto se debe a que dar y recibir atención está en el centro mismo de quiénes somos y cómo vivimos. La atención no es simplemente un músculo cognitivo que ayuda a determinar cómo nos va en la escuela o cómo funcionamos en una oficina. Es el punto de partida de todas las actividades serias que emprendemos, el motor y el pegamento de todas las relaciones que apreciamos y una razón fundamental de los recuerdos que conservamos. A lo que prestamos atención es, en última instancia, lo que define nuestros días, nuestras noches, nuestras vidas. “Mi experiencia es aquello a lo que acepto prestar atención”, escribió William James, el filósofo rey de la materia, a finales del siglo XIX. Pero la afirmación de James suena diferente ahora.

Como argumenta de manera persuasiva y desgarradora el presentador de MSNBC Chris Hayes en su nuevo libro, The Sirens’ Call: How Attention Became the World’s Most Endangered Resource (La llamada de las sirenas: cómo la atención se convirtió en el recurso más amenazado del mundo) se ha vuelto casi imposible “aceptar” prestar atención a algo en el verdadero sentido de la palabra, es decir, por medio de la voluntad.

Nuestra capacidad de acción se ha reducido al mínimo frente a nuestras tecnologías personales y las corporaciones que las poseen. ¿Es cierto que la mayoría de nosotros ya lo sabemos? Vivimos, dice Hayes, en la era de la atención o, más exactamente, en la era de la distracción: “Estamos viendo la erosión de los últimos vestigios de un régimen de atención funcional”, escribe. Nuestra atención, nuestro recurso más poderoso y valioso, se dispersa en el aire. A diferencia de Odiseo, que se ató a un mástil para resistir el atractivo de los cantos de las sirenas, nosotros nos hemos quedado completamente desprotegidos, en lo más profundo del territorio de las sirenas, sacando compulsivamente nuestras pequeñas pantallas incluso mientras miramos fijamente a las más grandes. Este libro es el intento de Hayes de hacer sonar la alarma, como si se tratara de un gran incendio, para recordarnos lo que está en juego.

Concentración, un bien escaso. (ISSSTE)

Hayes aborda temas clásicos sobre la atención, los estudios que surgen una y otra vez para ofrecernos un retrato de esta misteriosa e imperfecta fuerza mental. Escribe sobre el “efecto cóctel”, la asombrosa capacidad de oír cómo se pronuncia el nombre de uno en una sala llena de gente, incluso cuando se está inmerso en otra conversación. Recapitula el “experimento del gorila invisible”, realizado por primera vez en 1999, en el que se mostraba a los sujetos un video de jugadores de baloncesto y se les pedía que se centraran solo en los que llevaban un uniforme de cierto color, contando el número de veces que pasaban el balón. Lo que los espectadores no veían, cada vez que se repetía el estudio, era a la persona con el enorme traje de gorila que corría por la cancha.

Y este extraño y revelador hallazgo, de un experimento realizado en la Universidad de Virginia en 2014: ante la opción de sentarse completamente solos en una habitación sin más que los propios pensamientos como compañía o administrarse leves descargas eléctricas mientras están sentados allí, muchos sujetos eligieron las descargas. “No podemos entender la era de la atención sin tener en cuenta esa parte de nosotros que busca las sirenas, que huye del terror de nuestras propias mentes”, escribe Hayes.

A Hayes le preocupa no solo la capacidad o incapacidad de prestar atención, sino también la necesidad profundamente humana de recibirla. Willy Loman, el atribulado vendedor en el corazón de La muerte de un viajante, la obra clásica de Arthur Miller, se marchita en la oscuridad de su fracaso mientras su esposa suplica a sus hijos: “Hay que prestar atención”. Es el más básico y el primero de los requisitos: los bebés mueren si no reciben atención.

Lo que anhelamos es más profundo que la mera atención, por supuesto; es reconocimiento, cuidado, algo así como amor. Pero con lo que nos conformamos, especialmente ahora, en nuestra época asediada y acosada, es a menudo el equivalente atencional de una bolsa de galletas de queso: una mirada de un extraño antes de que sus ojos pasen a la siguiente imagen en el rollo; un miserable pulgar hacia arriba en una publicación de redes sociales. “La era de la atención ha hecho de todos nosotros Willy Lomans”, escribe Hayes.

En la sección quizás más sorprendente del libro, Hayes examina su vida como persona famosa, alguien que atrae involuntariamente la atención de extraños cuando camina por la calle. Aquí su escritura cobra vida con una verdad emocional, poco halagadora, ofrecida al servicio de su tema. “Tengo, como característica constitutiva central de mi personalidad, el deseo de tener público”, escribe.

E inevitablemente, debe analizar una figura en el extremo opuesto del mismo espectro: nuestro presidente. “Esta es la historia de la vida de Donald Trump: querer reconocimiento, en lugar de llamar la atención, y luego volverse adicto a la atención en sí, porque no puede entender la diferencia, a pesar de que en lo profundo de su psique hay un vórtice aullador que la fama nunca puede llenar”. Lo que Trump capta intuitivamente, sostiene Hayes, es que las viejas reglas de compromiso, de atención, ya no se aplican. Nuestra capacidad de consideración cuidadosa y debate profundo se ha reducido casi hasta la extinción. En estas condiciones, una figura como Trump, sugiere Hayes, se vuelve casi inevitable. Y hay cierta ironía en esto: los periodistas y los políticos están en el mismo barco, escribe Hayes, compartiendo «la experiencia central» de «siempre, siempre persiguiendo la atención y nunca dominándola».

Hayes se pregunta si podríamos salvaguardar nuestra atención de la misma manera que tantos cuidan su nutrición, eligiendo productos orgánicos, mercados de agricultores y Whole Foods en lugar de opciones convencionales y ultraprocesadas. ¿Por qué no podríamos crear oasis de atención que reflejen mejor nuestros valores y objetivos?

Casey Schwartz es la autora de Attention: A Love Story.

(The Washington Post)