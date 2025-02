Llega la edición 2025 del Festival Temporada Alta, un oasis de teatro en el verano porteño

Timbre 4 será el epicentro del festival Temporada Alta en Buenos Aires, una cita clave del teatro internacional desde 2013

El Festival Temporada Alta en Buenos Aires (TABA), una de las citas culturales más destacadas del teatro de verano porteño, celebrará su 13.ª edición desde el jueves 13 al domingo 23 de febrero en el espacio teatral Timbre 4 (Av. Boedo 640, barrio de Almagro). Este encuentro, que se realiza de manera ininterrumpida desde 2013, se ha consolidado como un punto de encuentro para las artes escénicas, promoviendo el intercambio entre artistas locales e internacionales. La programación de esta edición incluirá obras de España y Francia, además de producciones argentinas seleccionadas por su calidad y relevancia.

El festival no solo busca ofrecer espectáculos de alto nivel, sino también fomentar el diálogo entre creadores y espectadores. Entre las actividades más esperadas se encuentra el Torneo de Dramaturgia, un clásico del evento que enfrenta textos inéditos de dramaturgos argentinos y catalanes en un formato competitivo donde el público tiene la última palabra.

Además de las funciones teatrales, el festival ofrecerá espacios de formación e intercambio bajo el programa Fuera de Escena - Cruces de las Artes Escénicas. Entre las actividades destacadas se encuentra el taller Aprende a decir que no, dictado por Joana Brabo, que se llevará a cabo el domingo 16 y el lunes 17 de febrero de 11 a 15 hs. Este taller, de entrada libre y con cupos limitados, abordará temas como la autoindagación, la performance y la asertividad.

Por otro lado, el jueves 20 de febrero a las 19 se realizará el conversatorio De la idea al proyecto: Dramaturgia editada, coordinado por Eleonora Pereyra. Este encuentro explorará los desafíos y estrategias para la publicación independiente de textos teatrales, ofreciendo a los asistentes una oportunidad única para reflexionar sobre los procesos de gestión y edición en el ámbito de la dramaturgia.

Narcis Puig, creador catalán del festival en España y embajador de los elencos cada año, señaló que la expectativa para esta edición es, sencillamente, que la programación resulte interesante al público y que se acerque a Timbre 4 a ver las propuestas. “Para nosotros, el hecho de que se celebre, ya es un éxito”, le dice a Infobae Cultura. “Cuando empezamos, yo creo que ni desde la parte catalana ni desde la parte argentina nos hubiésemos imaginado que llegaríamos a hacer tantas ediciones del festival, y con buena salud. Hemos pasado por una pandemia. Ha habido reajustes y modificaciones, pero Temporada Alta en Buenos Aires sigue ahí, y es algo que a mí me hace especialmente feliz. Porque todavía recuerdo el día en que empezamos a hablarlo. Yo, por una parte, desde Girona, y Jonathan [Zak] y Max [Seuge], desde Buenos Aires. Y a partir de casi una broma empezamos a trabajar y nació el festival”, cuenta entusiasmado.

Puig celebra que se renueve esta conversación artística entre Cataluña y Buenos Aires, que, en sus palabras, ha sido muy provechosa tanto para el público porteño “como para los artistas que viajan como para los que no viajan, pero que conviven con propuestas de otros sitios”. Eleonora Pereyra, de Timbre 4, por su parte, subraya lo expansivo que ha sido el festival, al punto que comenzó como un espacio de intercambio con el festival Temporada Alta de Girona, que, con el tiempo se transformó en un espacio internacional que alberga producciones de otros países, al punto que se replica en Montevideo y Lima. “Siempre es gratificante estar unidos en esta aventura con más espacios y equipos que también tienen sus propias expectativas”.

El festival no solo busca ofrecer espectáculos de alto nivel, sino también fomentar el diálogo entre creadores y espectadores. Por lo cual hay un trabajo de curaduría profunda detrás de del evento. Puig indica que hay dos líneas de trabajo para ello, por un lado, hay una decisión práctica, “aparte de la calidad, que es la que evidente” (”si no encontrásemos obras de calidad no organizaríamos el festival”), que es que la obra pueda viajar ligera de equipaje y que se pueda presentar con pocos elementos o encontrando los elementos en Buenos Aires. Y la otra idea es que haya una presencia de la cultura del teatro catalán en la ciudad y que sea representativa y variada. “Si tuviese que responder a la línea curatorial en dos palabras, diría calidad y diversidad”, apunta. Eleonora Pereyra dice que la programación siempre cuenta con la presencia de obras catalanas –que en esta edición son tres– que participan gracias al apoyo de sus países de residencia. En el caso de las piezas locales, la selección es a partir de la experiencia de producción llevada a cabo desde Timbre 4, “como es el caso de los semimontados surgidos del ciclo Mano a Mano (edición 2024), y dos propuestas de referentes de la comunidad timbrera, como son Diego Faturos y Matías Barrios, además de tres obras del circuito alternativo que se destacaron en el ámbito teatral”.

Al igual que Puig, Pereyra señala que la curaduría contempla que la programación abra el diálogo sobre distintas temáticas y que las propuestas artísticas convoquen a diferentes públicos. “A partir de julio recibimos propuestas, y los criterios de selección de las últimas ediciones se vieron delimitadas también por las posibilidades de logística de los elencos”.

Finalmente entre las actividades fuera de escena, uno de los talleres más destacados está diseñado para un público diverso, incluyendo tanto jóvenes como adultos, en un ámbito que fomenta el juego y la creatividad. Este espacio ofrece una oportunidad para trabajar en la propia observación y profundizar en el conocimiento personal. Según explicó Narcis Puig, el taller busca resaltar las diferencias en los métodos de trabajo artístico, estableciendo una comparación entre las formas de creación en Cataluña y en Buenos Aires. Estas actividades son abiertas al público, aunque requieren inscripción previa.

Otro eje de interés son los conversatorios, destinados a cualquier persona interesada en dramaturgia, un área que, según Puig, conecta estrechamente a Cataluña con Buenos Aires. Durante estos encuentros, se exploran también las experiencias relacionadas con la publicación y edición de dramaturgias, exponiendo proyectos que han tenido relevancia en los últimos años. Puig destacó la importancia de estos intercambios, y afirmó: “Siempre es interesante observar las distintas formas de trabajar en un lugar y en otro”. Además, recordó que en América Latina han participado, en ocasiones, artistas de otros países, trayendo consigo metodologías influenciadas por contextos económicos, políticos y sociales específicos.

La relación entre ambas regiones ya cuenta con antecedentes sólidos en el ámbito teatral. Nombres como Jordi Galcerán, Jordi Casanovas, Cristina Clemente y Marta Arán han visto sus obras presentadas en escenarios de Buenos Aires, mientras que artistas de la cartelera porteña también han sido bien recibidos en Cataluña, concretamente en lugares como Girona. Los conversatorios permiten un intercambio abierto donde tanto el público como los panelistas comparten opiniones, destacando las diferencias y aprendiendo nuevas formas de trabajar.

En cuanto al enfoque de los talleres, Puig señala que cada artista desarrolla su propio estilo, pero existen características particulares en los procesos creativos de cada región. Esto convierte el intercambio en un mecanismo valioso para los profesionales, quienes pueden enriquecerse de métodos desconocidos. “Creo que es interesante ver a los artistas interactuar y trabajar con otros que tienen formas completamente distintas de abordar la creación, aunque sea por unas horas”, concluyó.

Ambos encuentros anunciados por Eleonora Pereyra requieren inscripción previa para participar y ofrecen entrada gratuita. Uno de estos eventos destaca por abordar aspectos clave de la publicación y edición de dramaturgia, ofreciendo un espacio para discutir experiencias, limitaciones y desafíos del sector. Además, se presentarán proyectos editoriales que han mantenido su vigencia en la escena cultural durante varios años.

Simultáneamente, se llevará a cabo un Taller de Performance, diseñado para convocar tanto a jóvenes como a adultos. Este espacio busca fomentar la creatividad y experimentación artística, promoviendo la autoobservación y el conocimiento personal como canal de expresión. Según Pereyra, este taller se posiciona como una oportunidad lúdica para explorar nuevos enfoques dentro del campo escénico.

Estas iniciativas, pensadas para un público diverso, ofrecen oportunidades tanto para intercambiar enfoques teóricos como para participar en experiencias prácticas, ampliando las posibilidades de formación y creación artística.

Un puente cultural entre Girona y Buenos Aires

El Festival Temporada Alta, que nació hace más de 28 años en Girona, España, ha extendido su influencia a Buenos Aires desde 2013, consolidándose como un evento de referencia en el circuito teatral internacional.

Las entradas estarán disponibles en preventa hasta el 31 de enero, y los interesados pueden consultar la programación completa en los sitios web oficiales del festival: www.timbre4.com y www.temporadaaltaenbuenosaires.com.

PROGRAMACIÓN TABA 2025

El Brote (Argentina). Dramaturgia y dirección: Emiliano Dionisi. Interpretación: Roberto Peloni. Duración: 90 minutos. Se presenta el jueves 13 de febrero a las 20:30 y el sábado 15 de febrero a las 22:30 horas.

Lo que nos queda por contar (Argentina). Idea y dirección: Fernando Rubio. Duración: 90 minutos. Se presenta el jueves 13 de febrero a las 22:30 horas. Espectáculo de entrada voluntaria y reserva previa.

Chin, chin, mon amour! Poesía & Entrevistas (Argentina/Francia). Poetas: Marina Mariasch, Sol Fantin, Patricio Foglia y Nahuel Lardies. Conducción: Anne-Sophie Vignolles. Coordinación: Roma Godoy. Duración: 60 minutos. Se presenta el viernes 14 de febrero a las 19 horas. Espectáculo de entrada voluntaria y reserva previa.

Nana canta Piaf (Argentina/Francia). Cantante y actriz: Nana. Piano: Mariano Sarra. Duración: 60 minutos. Se presenta el viernes 14 de febrero a las 21 horas.

Alone together (España). Autoría, concepto y ejecución: Joana Brabo. Duración: 50 minutos. Se presenta el sábado 15 de febrero a las 20:30 horas.

Las palabras de los otros (España). Dramaturgia e interpretación: Roger Torns. Dirección: Laia Alberch. Duración: 50 minutos. Se presenta el domingo 16 de febrero a las 19 y el martes 18 de febrero a las 20:30 horas.

Precoz (Argentina). Autoría: Ariana Harwicz. Adaptación: Juan Ignacio Fernández. Actúan: Valeria Lois y Tomás Wicz. Dirección general: Lorena Vega. Duración: 80 minutos. Se presenta el lunes 17 de febrero a las 20:30 horas.

No sabemos nada del campo (España). Creación y dirección: Clàudia Serrahima Urgell. Duración: 30 minutos. Se presenta el miércoles 19 de febrero a las 19 y 20:30, el jueves 20 de febrero a las 20 y 21:30 horas.

Historia de una pierna (Argentina/España). Dramaturgia: Marta Arán. Intérpretes: Tamara Kiper, Maite Velo, Ines Cejas, Daniela Catz. Música en vivo: Luciano Beccaria y Nahuel Benitez. Dirección: Melisa Hermida. Duración: 50 minutos. Se presenta el miércoles 19 de febrero a las 22 horas. Espectáculo de entrada voluntaria y reserva previa.

Nos arrancaría de este lugar para siempre (Argentina). Dramaturgia y dirección: Diego Faturos. Elenco: Joaquín Begino Lavalle, Cinthia Guerra, Jorge Laplace, Clara Peláez, Federico Pereyra, Maite Velo. Duración: 60 minutos. Se presenta el viernes 21 y el sábado 22 de febrero a las 19:30 horas.

Jardinería (Argentina). Intérpretes: Jonás Elfenbaum y Brenna Sandoval. Dramaturgia y dirección: Matias López Barrios. Duración: 50 minutos. Se presenta el domingo 23 de febrero a las 18 horas. Espectáculo de entrada voluntaria y reserva previa.

Sugar Girls (Argentina/España). Dramaturgia: África Hurtado. Intérpretes: Inda Lavalle, Lucila Garay, Soledad Sauthier, Alejandro Eze Cohen y Cali Casella. Dirección: Lucila Garay e Inda Lavalle (Ojalá Gilda). Duración: 35 minutos. Se presenta el domingo 23 de febrero a las 19 horas. Espectáculo de entrada voluntaria y reserva previa.

