Daniel Craig deja el estereotipo de James Bond en su salto “Queer”

1950. William Lee, un expatriado estadounidense de unos 50 años en Ciudad de México, pasa sus días casi solo. Su encuentro con Eugene Allerton, un joven estudiante recién llegado a la ciudad, le muestra, por primera vez, que finalmente podría ser posible establecer una conexión íntima con alguien. (A24)

Daniel Craig está sentado en el restaurante del Hotel Carlyle hablando sobre lo fácil que puede ser cerrarse a nuevas experiencias.

“Envejecemos y tal vez por miedo, queremos controlar la forma en que somos en nuestras vidas. Y creo que esto es, en cierto modo, el enemigo del arte”, dice Craig. “Tienes que luchar contra eso. Si tienes éxito o no, es irrelevante, pero tienes que intentar luchar contra eso”.

Craig, relajado y sin afeitar, tiene el aspecto de alguien que se ha librado de un esmoquin demasiado ajustado. Parte de la tensión constante de su tiempo como James Bond fue esta evidente lucha con las limitaciones que conllevaba. Sin embargo, cualquier tensión de ese tipo parecería estar ahora completamente fuera de lugar.

Desde que dejó ese papel, Craig, de 56 años, ha parecido ansioso por empujarse en nuevas direcciones. Interpretó “Macbeth” en Broadway. Su detective de acento sureño Benoit Blanc (“¡Halle Berry!”) se robó el espectáculo en “Glass Onion: A Knives Out Mystery”. Y ahora, Craig ofrece, posiblemente, su interpretación más transformadora como el avatar de William S. Burroughs, Lee, en la tierna historia de amor y anhelo en el México posguerra de Luca Guadagnino, “Queer”.

Daniel Craig, a la izquierda, y Drew Starkey, miembros del reparto de la película "Queer" (AP Photo/Chris Pizzello)

Desde el estreno de la película en el Festival de Cine de Venecia, ha sido una de las actuaciones más comentadas del otoño, tanto por sus escenas de sexo explícitas, como por su vulnerabilidad y su extremo alejamiento del 007.

“Dicen que el papel debe haber sido un desafío o ‘Eres tan valiente por hacer esto’”, dijo Craig en una entrevista reciente junto a Guadagnino. “Pero yo digo, ‘Eh, no realmente.’ Es por eso que me levanto en la mañana”.

En Queer, Craig nuevamente interpreta a un hombre bien viajado, elegantemente vestido y bebedor de cócteles. Pero las similitudes con su papel más famoso terminan ahí. Lee es un expatriado estadounidense que vive en la Ciudad de México en los años 50, donde, con trajes de lino sudados y arrugados, busca jóvenes mientras maneja una cada vez más debilitante adicción a las drogas. (Sin importar lo que hayas oído, la vista más verdaderamente inesperada en “Queer” es Daniel Craig como un pretendiente torpe).

Sin embargo, Lee queda fascinado por un joven sereno y primitivo llamado Allerton (Drew Starkey). La película, adaptada por el guionista de Challengers, Justin Kuritzkes, procede como una historia de amor, pero también como un profundo misterio romántico.

Luca Guadagnino (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Allerton es enigmático y distante, y no está claro cuánto ha aceptado su homosexualidad. Su relación en evolución es una constante confusión para Lee. “Queer” se consume no solo con la pregunta de su amor inconcluso, sino con las tentadoras posibilidades de liberación y los dolorosos sacrificios a largo plazo de la represión.

La película, filmada clásicamente en platós de Cinecittà en Roma, está poblada de amplias ventanas y puertas que parecen preguntar: ¿Qué puertas a ti mismo, o a la vida, estás dispuesto a cruzar?

“Tal vez otro portal es su pecho abierto. Simplemente dice, ‘Por favor entra, entra’”, dice Craig. “Aplica al arte. Aplica a todo. Dejarse llevar. Si no lo haces, ¿cómo puedes saber? Esa tragedia de no hacerlo es mayor que la vergüenza de hacerlo. Estamos definidos por esos momentos en nuestras vidas”.

Esta imagen difundida por A24 muestra a Daniel Craig, a la izquierda, y Leslie Manville en una escena (Yannis Drakoulidis/A24 vía AP)

‘Simplemente reconocí tantas cosas en él’

Queer podría ser un momento tan definitorio para Craig. Por su actuación, se espera ampliamente que consiga su primera nominación al Oscar. Para Guadagnino, hacer “Queer” es especialmente atrasado. Leyó el libro por primera vez, escrito a principios de los años 50, pero, por deseos de Burroughs, no publicado hasta 1985, cuando tenía 17 años.

Durante años, Guadagnino, el cineasta italiano de Call Me By Your Name y Challengers, contempló Queer como una película; incluso una vez redactó su propio guion. En Lee, vio una figura poética.

“Estoy muy interesado en la represión de los demás”, dice Guadagnino. “Muchas, muchas veces me doy cuenta de que vuelvo al tema. La idea de ser tan vulnerable y estar listo para ser. No tiene un sentido de orgullo o protección de los códigos sociales”.

Escena de "Call me by your name" (@IndieWire)

Mientras hacían “Challengers”, que se estrenó a principios de este año, Guadagnino se acercó a Kuritzkes para adaptar la novela de Burroughs. Había considerables obstáculos. Burroughs nunca terminó completamente la novela, por lo que los cineastas decidieron terminarla por él, escribiendo en la película un trip de ayahuasca extendido en el tercer acto. Pero adaptar “Queer” también significaba dejar espacio para sus espacios no dichos.

“Hay tanto en la película que trata sobre la forma en que Lee mira a Allerton y la forma en que Allerton lo mira a él, y aparta la mirada”, dice Kuritzkes. “Muchas de esas cosas están en el libro, pero cuando estás haciendo la película, te das cuenta de que la forma en que la cara de Daniel registra la cara de Drew te dice lo que se comunicaría en 15 páginas de prosa”.

‘Abierto a jugar’

Guadagnino, convencido de que Craig era adecuado para el papel, se acercó al actor con el guion. En Craig, Guadagnino vio a alguien, dice, que estaba “abierto a jugar”. En pocos días, Craig, admirador desde hace tiempo de las películas de Guadagnino, estaba dentro.

“Simplemente reconocí tantas cosas en él”, dice Craig. “Alguien que es a la vez reprimido y abierto, y la complicada relación con el amor”.

Craig como James Bond (DANJAQ, LLC AND MGM)

Aunque invierte la presentación de la masculinidad que muchos asocian con Craig, Lee de “Queer” está más en línea con algunos de los trabajos anteriores del actor, como Love Is the Devil de 1998. También vale la pena señalar que el otro papel importante de Craig después de Bond, Benoit Blanc, también es gay. (Hugh Grant interpreta a su pareja insinuada sutilmente).

Para Queer, hubo una preparación extensa, sobre acento y movimiento y la propia historia torturada de Burroughs. Pero después de meses de investigación, la caracterización solo realmente emergió una vez que comenzó el rodaje.

“No puedo decirte lo nervioso que estaba. Fue aterrador”, dice Craig. “Pero algo hizo clic ese día, el primer día. Y Luca dijo: ‘Eso es’. Estaba muy nervioso por intentar exponerlo, pero se convirtió en una especie de desarrollo del personaje. De alguna manera me presenté ante él”.

“Creo que a Daniel le encanta la cámara de una manera que es íntima”, añade Guadagnino. “Porque sabe que la cámara no puede mentir y no puedes mentirle a la cámara. El amor que sientes por la cámara, para mí, no es el amor de la vanidad. Es el amor por registrar la verdad”.

El filme está basado en la novela de William S. Burroughs (Yannis Drakoulidis/A24 via AP)

Starkey, el actor de 31 años de Outer Banks, se enfrentó al desafío muy diferente de interpretar a un personaje con pocas palabras en la página y una presencia críptica. Teorizó que Allerton está en repliegue porque es “como si hubieras vivido toda tu vida y nunca hubieras visto tu propio reflejo, y alguien te pusiera un espejo frente a tu cara”.

“Una pregunta que hice desde el principio fue: ¿Es Allerton consciente del juego que está jugando? ¿Es consciente de que puede tener algún poder sobre Lee, y le gusta?” dice Starkey. “La respuesta de Luca fue: ‘Esa es una muy buena pregunta’”.

Escenas de sexo en ‘Queer’ y la respuesta ‘malsana’

Cuando “Queer” se estrenó en Venecia, gran parte de la recepción se centró en las ardientes escenas de sexo de la película con Craig y Starkey. Guadagnino lamenta la tentación de la prensa de ser “malsana”.

“No pueden evitarlo”, dice. “Pero somos personas prácticas. La gente hace el amor. La gente ríe. La gente duerme. La gente se inyecta heroína”.

“Nuestro trabajo es solo hacer que eso sea lo más veraz posible, y no apartarse de ello, no ser tímidos al respecto”, añade Craig.

Afiche promocional de "Queer" (Yannis Drakoulidis/A24 via AP)

“¿Y podemos aclarar esto de una vez por todas? Cuando estábamos filmando las escenas de sexo fue tan divertido”, dice Guadagnino. “Nos divertimos. Fue divertido, ligero y luego, listo, pasemos a lo siguiente”.

Tan íntimamente como Craig y Starkey estarían trabajando juntos, decidieron dejar que su relación se desarrollara de forma natural.

“No tomamos, como, un café y teníamos una lista de dinámicas de presentación o algo así”, dice Starkey. “Simplemente empezamos a trabajar. Nos lanzamos a los ensayos de movimiento y fue una gran manera de aprender a ser libre con la otra persona. Nunca se sintió como si hubiera algún muro levantado”.

No tener muros levantados fue, en muchos sentidos, la naturaleza constante de “Queer”. Y para Craig, fue una de las experiencias más gratificantes de su carrera. Él y Guadagnino ya están planeando otra película juntos.

“No tengo ningún gran plan para mi carrera. Ha estado bien hasta ahora. Ha ido marchando”, dice Craig, con una sonrisa. “Luego algo como esto llega y encuentras un grupo de personas con las que tener esta experiencia maravillosa. Me hace pensar: quiero seguir actuando. Nunca quise rendirme, pero si pudiera tener esto de nuevo, me encantaría hacerlo”.

