"Foreign Bodies", de Simon Schama, destaca el papel de la ciencia y los héroes que enfrentaron enfermedades devastadoras en la historia

El libro Foreign Bodies: Pandemics, Vaccines, and the Health of Nations, escrito por el reconocido historiador británico Simon Schama es una ambiciosa exploración de pandemias históricas como el cólera, la viruela y la peste bubónica. En esta obra, Schama reconstruye con erudición el impacto de estas enfermedades en la humanidad y plantea una tesis contundente: aunque los microorganismos han sido adversarios constantes, el verdadero peligro radica ahora en los riesgos que los seres humanos generan para sí mismos.

El autor introduce este argumento con una observación alarmante. Mientras las pandemias marcaron profundamente a la humanidad, es el hombre, con el cambio climático y las armas nucleares, quien amenaza con ser el principal agente de su propia destrucción. “La naturaleza... contemplará con impotente consternación cómo la fisión atómica y el sofoco antropogénico nos destruyen”, señala Schama, y marca el contraste entre los héroes científicos del pasado y los desafíos actuales.

Sin embargo, en medio de estas reflexiones globales, Schama rinde homenaje a las figuras que, a través de la ciencia, enfrentaron los estragos de enfermedades letales.

Por ejemplo, en las páginas de Foreing bodies, el historiador británico destaca la historia de Waldemar Haffkine, un vacunólogo pionero, cuya lucha personal y profesional contra el cólera y la peste bubónica marcó un antes y un después en la historia de la salud pública.

Lecciones del pasado y advertencias para el presente

Las pandemias han marcado la historia de la humanidad, transformando no solo la salud pública, sino también la política, la cultura y la economía

Schama no se limita a narrar los eventos trágicos de las pandemias, sino que examina sus implicaciones históricas y filosóficas, ofreciendo una profunda reflexión sobre la relación de la humanidad con la naturaleza y la ciencia. A través de episodios como los brotes de cólera en el siglo XIX y la devastadora peste negra, el autor analiza cómo las enfermedades no solo han diezmado poblaciones, sino también alterado el curso de la política, la economía y la cultura.

El autor subraya que las pandemias han sido un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana frente a un enemigo microscópico. Sin embargo, sostiene que el verdadero aprendizaje no proviene únicamente de entender estas amenazas, sino de cómo se elige enfrentarlas. A lo largo de la historia, la humanidad ha oscilado entre dos posturas: el heroísmo científico, representado por figuras como Edward Jenner, Louis Pasteur y Joseph Lister, y las reacciones políticas y sociales que muchas veces exacerban las crisis.

Louis Pasteur, uno de los científicos a los que Schama menciona en su libro por su papel heroico ante pandemias del pasado

El autor critica las respuestas draconianas que, en nombre del control, agravaron el sufrimiento colectivo, como la destrucción de aldeas enteras durante los brotes de peste en la India colonial británica. Estas acciones, según Schama, contrastan marcadamente con la dedicación meticulosa de científicos que, incluso enfrentando prejuicios y obstáculos, lograron avances cruciales en el combate de enfermedades mortales.

La narrativa de Schama no solo mira al pasado, sino que interpela al lector contemporáneo. Al situar las pandemias en el contexto de desafíos actuales como el cambio climático y las amenazas nucleares, el autor plantea una cuestión fundamental: ¿qué tan lejos hemos llegado en nuestra capacidad para aprender de la historia y prevenir nuestra propia destrucción?

Waldemar Haffkine: el vacunólogo que desafió la adversidad

Waldemar Haffkine, vacunólogo pionero, desarrolló vacunas fundamentales contra el cólera y la peste bubónica (Wikipedia)

En el centro de Foreign Bodies, Simon Schama erige la figura de Waldemar Haffkine, un científico cuya vida encarna el heroísmo científico frente a adversidades culturales, políticas y personales. Nacido en Odesa en 1860, Haffkine creció en una comunidad judía acosada por los constantes pogromos en el Imperio ruso. Este entorno de persecución temprana moldeó su carácter combativo y su compromiso con el bienestar colectivo, un compromiso que lo llevaría a revolucionar la lucha contra dos de las enfermedades más letales de su tiempo: el cólera y la peste bubónica.

Tras dejar Rusia, Haffkine se trasladó a Suiza y luego a Francia, donde se formó en el prestigioso Instituto Pasteur. Allí, sus primeros trabajos exploraron los parásitos, pero pronto centró su atención en el cólera, una enfermedad que devastaba poblaciones enteras. Su método era tan audaz como poco ortodoxo: desarrolló una vacuna casera que probó primero en sí mismo. Este acto de valentía personal lo condujo a India en 1893, donde aplicó su vacuna con resultados espectaculares, salvando innumerables vidas en comunidades afectadas.

En 1898, Waldemar Haffkine diseñó una vacuna contra la peste bubónica respetando sensibilidades culturales y religiosas en India (Getty Images)

El logro más notable de Haffkine llegó en 1898, cuando desarrolló una vacuna contra la peste bubónica. En una época donde los métodos científicos chocaban con las sensibilidades culturales y religiosas, Haffkine mostró una sensibilidad extraordinaria: cultivó los agentes infecciosos en caldos a base de ghee ―también conocido como manteca clarificada― y evitó el uso de materiales como cerdo o vaca, respetando las tradiciones hindúes y musulmanas. “Dios mío, pero es hermoso, el Vacunador”, cita Schama, evocando la admiración de quienes presenciaron sus esfuerzos en India.

Sin embargo, los logros de Haffkine no lo protegieron del escepticismo ni del racismo de las autoridades coloniales británicas. Estas, acostumbradas a métodos más brutales, como la quema de aldeas o el uso de cal para controlar infecciones, no supieron valorar el enfoque científico y humano del vacunólogo. Eventualmente, Haffkine fue relegado a un laboratorio menor en Calcuta y, finalmente, expulsado de la colonia. Regresó a Europa en 1915, donde vivió sus últimos años en relativa oscuridad.

Según Schama, este conflicto no solo evidenció el racismo de la época, sino también el desprecio por el conocimiento científico cuando provenía de figuras externas al poder colonial. La marginación de Haffkine subraya el impacto del prejuicio en el progreso de la salud pública.

¿Y ahora?

Dr. Anthony Fauci es reconocido en "Foreign Bodies" como un héroe contemporáneo, símbolo de resiliencia y defensa de la ciencia durante la pandemia de COVID-19 (Photo by Annabelle Gordon/Sipa USA)

En los capítulos finales de Foreign Bodies, Schama conecta el pasado con el presente, destacando las similitudes entre los héroes científicos históricos y figuras actuales como Anthony Fauci, el destacado inmunólogo estadounidense y ex director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

El autor defiende el papel de Fauci durante la pandemia de COVID-19, situándolo como un ejemplo de resiliencia frente al escepticismo y las críticas. Además, Schama rinde un homenaje inesperado al cangrejo herradura del Atlántico, cuya sangre azul fue fundamental para la producción moderna de vacunas.

Aunque estas digresiones son vistas como adiciones algo forzadas en las páginas de Foreing bodies, refuerzan el mensaje central del libro: el heroísmo científico es fundamental en la lucha contra las amenazas biológicas y sociales.

