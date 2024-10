El compositor argentino Osvaldo Golijov hace historia con el estreno de su ópera en Nueva York

Ainadamar: All the Stories on One Stage

Osvaldo Golijov se convirtió en el primer compositor argentino en estrenar una obra en la Metropolitan Ópera House de Nueva York, considerada como la sala lírica más importante del mundo. El martes por la noche subió esa escena la ópera Ainadamar (“Fuente de las lágrimas” en árabe), sobre vida y muerte del poeta Federico García Lorca, el lugar donde fue asesinado en 1936 y la relación con la actriz y directora teatral catalana -luego radicada en Buenos Aires- Margarita Xirgú.

Las memorias de la musa y amiga de Lorca centran esta ópera en tres escenas en español, en donde la evocación de la pieza teatral Mariana Pineda, uno de los grandes legados del escritor andaluz y un homenaje a la libertad, impregna los 90 minutos de la obra. Esos sueños se vieron truncados por el caos y la represión que encarna Ramón Ruiz Alonso, el falangista que detuvo al poeta y que le llevó a su ejecución el 19 de agosto de 1936.

“Esta es una versión donde la obra es lanzada desde el principio hasta el final. Y no sabés quiénes son los bailarines y quiénes son los cantantes. Todo es una especie de movimiento perpetuo que no sé cómo explicar. Son 80 y tantos minutos que suceden a bordo un tren bala”, dijo el músico en una entrevista concedida a la emisora pública argentina Radio Nacional Clásica luego del estreno de Ainadamar.

Osvaldo Golijov, compositor argentino de 63 que acaba de estrenar la ópera "Ainadamar" en la MET de Nueva York.

Golijov, de 63 años y nacido en la ciudad de La Plata -capital de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina-, considera que su obra “suena como que pertenece al MET y que puede sentarse a la mesa con los grandes”. El músico argentino compuso Ainadamar en homenaje al escritor favorito desde su infancia, y en 2003 y 2007 obtuvo dos premios Grammy a la mejor grabación de ópera y mejor composición clásica contemporánea por esta obra.

“Amo la orquesta y todos los instrumentos de la música clásica porque crecí con ellos. Pero también con otros instrumentos: he trabajado mucho con un violinista persa fantástico, con bandas de rock and roll, con berimbau... Todo se lo debo a Astor Piazzola”, dijo Golijov luego del estreno de Ainadamar. “El coraje de usar instrumentos no convencionales como él usó el bandoneón, se lo debo a él”, agregó.

“Llevo conmigo una especie de latinidad, obviamente mucho por haber crecido en Argentina y porque he aprendido mucho de otros países latinoamericanos, Cuba y Brasil sobre todo”, precisó.

"Ainadamar" tiene programadas ocho funciones en la MET, hasta el domingo 9 de noviembre (Foto: The Metropolitan Ópera New York)

En la ópera que se presentará en ocho funciones, hasta el domingo 9 de noviembre, la danza adquiere el mismo protagonismo y dramatismo que la propia historia o la música, una mezcla de estilos que combinan el lenguaje tradicional operístico con sonidos electrónicos y ritmos como la rumba y el flamenco.

“Ainadamar” es un absoluto crisol de influencias. La partitura no solo se inspira en el flamenco, sino también en el klezmer, las tradiciones folclóricas y mucho más de lo que se puede listar aquí. A veces, Golijov adapta un estilo a una escena; en otras, es intrigantemente contraintuitivo”, analiza en su reseña el crítico Joshua Barone en el diario The New York Times.

“La partitura de Golijov ofrece mucha libertad a los intérpretes, lo cual puede ser un desafío. Páginas pasan con la indicación “senza misura”, o sin compases claramente definidos. Las guitarras reciben acordes y estados de ánimo en lugar de notación musical. La escritura vocal, lejos de ser tradicionalmente operística, se alienta a sonar como la música de las calles; un personaje canta enteramente en el cante jondo, o canción profunda, del flamenco”, agrega la crítica.

Osvaldo Golijov junto a Francis Ford Coppola y su hijo Joni (Foto: Akshay Bathia)

La música de Francis Ford Coppola

Osvaldo Golijov dice que este ha sido un año “muy intenso” y crucial. Según confesó en una entrevista con el diario Financial Times, durante casi una década estuvo en silencio y “perdió años” por depresión en el apogeo de su carrera. Pero desde hace un par de años ha vuelto a componer.

Además del estreno de Ainadamar, Golijov tiene este año otro hito en su carrera musical (reside en Estados Unidos hace cuatro décadas) y es haber compuesto la músico original para la esperada película Megalópolis, de Francis Ford Coppola. Fue una tarea que él describe como “enorme” (“No quiero olvidar la sensación de posibilidad que da trabajar con un artista tan grande”).

Además, entre sus futuros proyectos figuran una pieza corta sobre Laika -la perra espacial soviética que se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra, en noviembre de 1957- y un documental sobre el superviviente del Holocausto y premio Nobel Elie Wiesel para la red de televisión pública de los Estados Unidos PBS (Public Broadcasting Service).

